Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав: сданный новострой с документами в 800 метрах от метро за 1куе/м
А де таке є? ("утєпльонниє" панелі не прєдлагать!) Я от, в категорії 1к ~60-70кує, більше наблюдаю об"яви, в яких ремонти вже своє віджили і великої орендної привабливості не складають. Ще й по 1500/м2. Це я так розумію хвиля лендлордів-отказніков, яким вже впадло ремонтувать той санвузол, мінять дивани і переклеювать обої? Не схоже на топливо для ракєти.
Інфа з луна по цьому об"єкту: Введення ЖК в експлуатацію Декларація про готовність об’єкта до експлуатації серії КВ №141192892357 від жовтня 2019 року (Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку; вул. Осіння, 59) - на момент введення будинок не побудований.
Перший раз таке бачу. Це вообще як? Ввели недобудований будинок який насправді не багатоквартирний а для індивідуального проживання? Шо за брєд? Поясніть будь ласка.
Santehnik написав:Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.
все замазаны. теперь мячик футболят.
то что лежит сегодня "на поверхности" 1. МО не хочет подписывать договора с КГС на прежних условиях, хотят больше 2. ДАБИ не принимает готовые объекты, "заноса" нет-идите в сад, ничего нового... собственно классика жанра...
1. если их "жадность" находится в рамках прав по подписанным ранее договорам - тогда вообще нет никаких вопросов. это рынок. МО заботится о своих интересах. 2. если с готовыми объектами всё нормально, есть правовые механизмы. нужно платить деньги юристам и дожимать разрешиловку. но хотят пропетлять по формату: революционная необходимость. всё это как раз наглядное подтверждение давно известному: вкладываясь в первичный бетон Киева ты никогда заранее не оценишь всех рисков.
Yuri_T написав:все замазаны. теперь мячик футболят.
то что лежит сегодня "на поверхности" 1. МО не хочет подписывать договора с КГС на прежних условиях, хотят больше 2. ДАБИ не принимает готовые объекты, "заноса" нет-идите в сад, ничего нового... собственно классика жанра...
1. если их "жадность" находится в рамках прав по подписанным ранее договорам - тогда вообще нет никаких вопросов. это рынок. МО заботится о своих интересах. 2. если с готовыми объектами всё нормально, есть правовые механизмы. нужно платить деньги юристам и дожимать разрешиловку. но хотят пропетлять по формату: революционная необходимость. всё это как раз наглядное подтверждение давно известному: вкладываясь в первичный бетон Киева ты никогда заранее не оценишь всех рисков.
Я же не возражаю но при чем тут Кличко подскажите?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
investorkiev написав:Смех смехом, а деполюди имеют только одну альтернативу. И вы сами знаете какую )))
деполюдям дали возможность вывести капитал из страны. легально, чисто и красиво. и деполюди почешут репу и начнут, наконец, думать. что гарантии по вкладу в условной Польше - 100к евро. а гарантии инвестиций в штатах - $500к.
Інфа з луна по цьому об"єкту: Введення ЖК в експлуатацію Декларація про готовність об’єкта до експлуатації серії КВ №141192892357 від жовтня 2019 року (Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку; вул. Осіння, 59) - на момент введення будинок не побудований.
Перший раз таке бачу. Це вообще як? Ввели недобудований будинок який насправді не багатоквартирний а для індивідуального проживання? Шо за брєд? Поясніть будь ласка.
фантазер vitaliian?
еще рекомендую лично пройти эти 800 метров от метро к "дому" в темное время суток(22:00-24:00) и поделится полученными впечатлениями
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 23 тра, 2020 15:19, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Інфа з луна по цьому об"єкту: Введення ЖК в експлуатацію Декларація про готовність об’єкта до експлуатації серії КВ №141192892357 від жовтня 2019 року (Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку; вул. Осіння, 59) - на момент введення будинок не побудований.
Перший раз таке бачу. Це вообще як? Ввели недобудований будинок який насправді не багатоквартирний а для індивідуального проживання? Шо за брєд? Поясніть будь ласка.
многоквартирным его можно сделать через суд, а можно просто продать по кусочку, типа как полдома продают, в документах будет не квартира №1,2,3 а помещение №1,2,3. Тарифы и все остальное как для населения, осбб или жэк не нужен, но тогда нужно скидываться с соседями за уборку и вывоз мусора.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Інфа з луна по цьому об"єкту: Введення ЖК в експлуатацію Декларація про готовність об’єкта до експлуатації серії КВ №141192892357 від жовтня 2019 року (Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку; вул. Осіння, 59) - на момент введення будинок не побудований.
Перший раз таке бачу. Це вообще як? Ввели недобудований будинок який насправді не багатоквартирний а для індивідуального проживання? Шо за брєд? Поясніть будь ласка.
многоквартирным его можно сделать через суд, а можно просто продать по кусочку, типа как полдома продают, в документах будет не квартира №1 а помещение №1. Тарифы и все остальное как для населения, осбб или жэк не нужен.
ахаха, оказывается что эксперт не знает что купить такое может только реальный лох, ибо потом продать ТАКОЕ можно только "с согласия всех совладельцев дома" а так пеши исчо, давай побольше неликвидного треша
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Інфа з луна по цьому об"єкту: Введення ЖК в експлуатацію Декларація про готовність об’єкта до експлуатації серії КВ №141192892357 від жовтня 2019 року (Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку; вул. Осіння, 59) - на момент введення будинок не побудований.
Перший раз таке бачу. Це вообще як? Ввели недобудований будинок який насправді не багатоквартирний а для індивідуального проживання? Шо за брєд? Поясніть будь ласка.
фантазер vitaliian?
еще рекомендую лично пройти эти 800 метров от метро к "дому" в темное время суток(22:00-24:00) и поделится полученными впечатлениями
я привёл вам ссылку на ту фразу которую обещал, если вам темно ходить это к теме не относится (купите очки или фонарик), вечером там нормальное освещение и дома вокруг не бедные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 15:26, всього редагувалось 1 раз.