Додано: Суб 23 тра, 2020 15:35

Недавно тут говорили,зачем нужны эти Черниговы-сумы-житомиры, есть только Киев, а "через 20 лет не будет ничего, одно сплошное кино, вот увидите".



Так вот, посмотрите, чем этот город плох для проживания. Но, конечно, денег в нем как в Киеве столько не платят.







Кстати, разговаривал на отдыхе с белорусами, они вылетали из Киева, так сказали, что Киев ооочень испортился. Они его помнят красивее.