|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:25
Yuri_T написав: Прохожий написав:
Я же не возражаю
но при чем тут Кличко подскажите?
сейчас? не знаю.
речь изначально шла о периоде в прошлом, когда Киев принимал участие в организации схем строительства объектов.
Santehnik написав:
Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.
Yuri_T писал(а):все замазаны.
теперь мячик футболят.
ВСЕ это кто?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11479
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 1118 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:27
vitaliian написав: Прохожий написав: ivswise написав:
Інфа з луна по цьому об"єкту:
Введення ЖК в експлуатацію
Декларація про готовність об’єкта до експлуатації серії КВ №141192892357 від жовтня 2019 року (Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку; вул. Осіння, 59) - на момент введення будинок не побудований.
Перший раз таке бачу. Це вообще як? Ввели недобудований будинок який насправді не багатоквартирний а для індивідуального проживання? Шо за брєд? Поясніть будь ласка.
фантазер vitaliian
?
еще рекомендую лично пройти эти 800 метров от метро к "дому" в темное время суток(22:00-24:00) и поделится полученными впечатлениями
я привёл вам ссылку на ту фразу которую обещал, если вам темно ходить это к теме не относится (купите очки или фонарик), вечером там нормальное освещение и дома вокруг не бедные.
слиФФ "эксперта" защитан, пеши исчо!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11479
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 1118 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:35
Недавно тут говорили,зачем нужны эти Черниговы-сумы-житомиры, есть только Киев, а "через 20 лет не будет ничего, одно сплошное кино, вот увидите".
Так вот, посмотрите, чем этот город плох для проживания. Но, конечно, денег в нем как в Киеве столько не платят.
Кстати, разговаривал на отдыхе с белорусами, они вылетали из Киева, так сказали, что Киев ооочень испортился. Они его помнят красивее.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2722
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:37
Hotab написав:
Так вот, посмотрите, чем этот город плох для проживания.
Чернигов вообще топчик, люблю его намного больше чем грязный Киев.
-
Mavr
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 13.06.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:38
Прохожий написав:
ВСЕ это кто?
мне сложно с вами говорить лишь потому, что не знаю уровень вашей квалификации и наличия каких-то практических кейсов.
могу лишь поделиться собственными наблюдениями.
в любой афере с участием нескольких сторон всегда есть предварительный сговор. замазанными являются все участники сговора. без исключения.
например:
GENESIS
Індустріальний провулок, 2
1 будинок, 5 секцій, 16-30 поверхів
Заявлена дата здачі в експлуатацію - 4 квартал 2021 року.
Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу ректора Національного технічного університету (КПІ) за попередньою змовою з експрезидентом фірми-забудовника Максимом Микитасем. ДБР передбачає, що ректор передав земельний наділ, що належить НТУ КПІ, під житлову забудову з метою одержання неправомірної вигоди. Йде досудове розслідування.
и город, в случае Укрбуд, выступает одним из главных участников.
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Суб 23 тра, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14738
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1962 раз.
- Подякували: 4340 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:45
trololo написав:
https://project.liga.net/projects/homeless_quarantine/
Интересно почитать
Шо там интерэсного? То шо тёлка за несколько лет при зарплате 12тыс. в месяц и ежедневных левых , тупо приворовывая у киевтранса, живя в его общаге за копейки, не смогла отложить на чёрный день 10-20 тыс. грн?
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2426
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 512 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:04
Santehnik написав:
Он прав. Даже не смотря на то что Микитась это его кореш, формально он прав.
Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.
Минобороны и земли на которых строили это комптенеция Кличко? Нет.
ДАБИ которое давало разрешения на стройки это компетенция Кличко? Нет.
Президентом Укрбуда его назначал Кличко? Нет.
Какие вопросы тут к Кличко?
Как минимум градостроительные условия и ту на подключение сетей даёт город, и здесь без договора аренды строит. участка ничего не рассматривается. Город определяет и долевое участие заказчика.
Помимо Шулявского путепровода где разыграли тендер 2 компании Микитася аналогичная процедура была проделана и при проведении тендера на строительстве корпуса Амосова, гимназии и военных складов.
Так что судить нужно и Кличко, и Гройсмана с Порошенко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:04
Hotab написав:
Кстати, разговаривал на отдыхе с белорусами, они вылетали из Киева, так сказали, что Киев ооочень испортился. Они его помнят красивее.
,Тернополь - топ по красоте но проблема в работе, точнее беда. Кроме продавца/водителя/грузчика/кладовщика/экспедитора/кондуктора и охранника других вакансий нет.
по Черниговскому видео есть манипуляция улицы сравниваются в разные сезоны. Кроме вокзала в Чернигове не впечатлило ничего. Черновцы, Тернополь, К.Подольский имхо интереснее.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 тра, 2020 16:12, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3354
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 794 раз.
- Подякували: 1002 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05
Эир, вы говорили, что можно заехать в Юнит и купить однушку за 1500 уе, как и раньше. Я заехал, меня отшмагали и предложили отлистать 1750 со всеми скидками. В принципе нечто такое я подозревал, когда в феврале узнал цену республики в 1400 уе, но 1750 сильно
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6493
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:09
Vlad442 написав:
Имелась в виду аренда.
В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.
Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?
-
Mavr
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 13.06.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|