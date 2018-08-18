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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3981398239833984

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
5
знизяться в межах 10%
28%
11
знизяться на 10-25%
38%
15
знизяться на 25%-50%
15%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:25

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:Я же не возражаю
но при чем тут Кличко подскажите?

сейчас? не знаю.
речь изначально шла о периоде в прошлом, когда Киев принимал участие в организации схем строительства объектов.
  Santehnik написав:Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.

Yuri_T писал(а):
все замазаны.
теперь мячик футболят.

ВСЕ это кто?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:27

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:
  ivswise написав:Інфа з луна по цьому об"єкту:
Введення ЖК в експлуатацію
Декларація про готовність об’єкта до експлуатації серії КВ №141192892357 від жовтня 2019 року (Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку; вул. Осіння, 59) - на момент введення будинок не побудований.

Перший раз таке бачу. Це вообще як? Ввели недобудований будинок який насправді не багатоквартирний а для індивідуального проживання? Шо за брєд? Поясніть будь ласка.

фантазер vitaliian?

еще рекомендую лично пройти эти 800 метров от метро к "дому" в темное время суток(22:00-24:00) и поделится полученными впечатлениями :mrgreen:


я привёл вам ссылку на ту фразу которую обещал, если вам темно ходить это к теме не относится (купите очки или фонарик), вечером там нормальное освещение и дома вокруг не бедные.

слиФФ "эксперта" защитан, пеши исчо! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:35

Недавно тут говорили,зачем нужны эти Черниговы-сумы-житомиры, есть только Киев, а "через 20 лет не будет ничего, одно сплошное кино, вот увидите".

Так вот, посмотрите, чем этот город плох для проживания. Но, конечно, денег в нем как в Киеве столько не платят.



Кстати, разговаривал на отдыхе с белорусами, они вылетали из Киева, так сказали, что Киев ооочень испортился. Они его помнят красивее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:37

  Hotab написав:
Так вот, посмотрите, чем этот город плох для проживания.


Чернигов вообще топчик, люблю его намного больше чем грязный Киев.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:38

  Прохожий написав:ВСЕ это кто?

мне сложно с вами говорить лишь потому, что не знаю уровень вашей квалификации и наличия каких-то практических кейсов.
могу лишь поделиться собственными наблюдениями.

в любой афере с участием нескольких сторон всегда есть предварительный сговор. замазанными являются все участники сговора. без исключения.
например:
GENESIS
Індустріальний провулок, 2
1 будинок, 5 секцій, 16-30 поверхів
Заявлена дата здачі в експлуатацію - 4 квартал 2021 року.

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу ректора Національного технічного університету (КПІ) за попередньою змовою з експрезидентом фірми-забудовника Максимом Микитасем. ДБР передбачає, що ректор передав земельний наділ, що належить НТУ КПІ, під житлову забудову з метою одержання неправомірної вигоди. Йде досудове розслідування.


и город, в случае Укрбуд, выступает одним из главных участников.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Суб 23 тра, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:45

  trololo написав:https://project.liga.net/projects/homeless_quarantine/

Интересно почитать

Шо там интерэсного? То шо тёлка за несколько лет при зарплате 12тыс. в месяц и ежедневных левых , тупо приворовывая у киевтранса, живя в его общаге за копейки, не смогла отложить на чёрный день 10-20 тыс. грн?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:04

  Santehnik написав:
  Serg-ik написав:детский лепет на взрослом уровне
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_kl ... i_ukrbudu/
Это не я, это всё они виноваты-не следили за Микитасем

Он прав. Даже не смотря на то что Микитась это его кореш, формально он прав.
Укрбуд это афера государства, а не мэрии Киева.
Минобороны и земли на которых строили это комптенеция Кличко? Нет.
ДАБИ которое давало разрешения на стройки это компетенция Кличко? Нет.
Президентом Укрбуда его назначал Кличко? Нет.
Какие вопросы тут к Кличко?

Как минимум градостроительные условия и ту на подключение сетей даёт город, и здесь без договора аренды строит. участка ничего не рассматривается. Город определяет и долевое участие заказчика.
Помимо Шулявского путепровода где разыграли тендер 2 компании Микитася аналогичная процедура была проделана и при проведении тендера на строительстве корпуса Амосова, гимназии и военных складов.
Так что судить нужно и Кличко, и Гройсмана с Порошенко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Кстати, разговаривал на отдыхе с белорусами, они вылетали из Киева, так сказали, что Киев ооочень испортился. Они его помнят красивее.
,Тернополь - топ по красоте но проблема в работе, точнее беда. Кроме продавца/водителя/грузчика/кладовщика/экспедитора/кондуктора и охранника других вакансий нет.

по Черниговскому видео есть манипуляция улицы сравниваются в разные сезоны. Кроме вокзала в Чернигове не впечатлило ничего. Черновцы, Тернополь, К.Подольский имхо интереснее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 16:12, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эир, вы говорили, что можно заехать в Юнит и купить однушку за 1500 уе, как и раньше. Я заехал, меня отшмагали и предложили отлистать 1750 со всеми скидками. В принципе нечто такое я подозревал, когда в феврале узнал цену республики в 1400 уе, но 1750 сильно
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:09

  Vlad442 написав:Имелась в виду аренда.
В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.


Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?
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