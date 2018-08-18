Yuri_T писал(а):
все замазаны.
теперь мячик футболят.
ВСЕ это кто?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:25
Yuri_T писал(а):
все замазаны.
теперь мячик футболят.
ВСЕ это кто?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:27
слиФФ "эксперта" защитан, пеши исчо!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:35
Недавно тут говорили,зачем нужны эти Черниговы-сумы-житомиры, есть только Киев, а "через 20 лет не будет ничего, одно сплошное кино, вот увидите".
Так вот, посмотрите, чем этот город плох для проживания. Но, конечно, денег в нем как в Киеве столько не платят.
Кстати, разговаривал на отдыхе с белорусами, они вылетали из Киева, так сказали, что Киев ооочень испортился. Они его помнят красивее.
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:37
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:38
мне сложно с вами говорить лишь потому, что не знаю уровень вашей квалификации и наличия каких-то практических кейсов.
могу лишь поделиться собственными наблюдениями.
в любой афере с участием нескольких сторон всегда есть предварительный сговор. замазанными являются все участники сговора. без исключения.
например:
и город, в случае Укрбуд, выступает одним из главных участников.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Суб 23 тра, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:45
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:04
Как минимум градостроительные условия и ту на подключение сетей даёт город, и здесь без договора аренды строит. участка ничего не рассматривается. Город определяет и долевое участие заказчика.
Помимо Шулявского путепровода где разыграли тендер 2 компании Микитася аналогичная процедура была проделана и при проведении тендера на строительстве корпуса Амосова, гимназии и военных складов.
Так что судить нужно и Кличко, и Гройсмана с Порошенко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
,Тернополь - топ по красоте но проблема в работе, точнее беда. Кроме продавца/водителя/грузчика/кладовщика/экспедитора/кондуктора и охранника других вакансий нет.
по Черниговскому видео есть манипуляция улицы сравниваются в разные сезоны. Кроме вокзала в Чернигове не впечатлило ничего. Черновцы, Тернополь, К.Подольский имхо интереснее.
Киев - дно. Есть красивый район от Арсенальной до Лавры, Андреевский спуск с Воздвиженкой, ВДНХ и несколько красивых (внутри) трц. Оболонь на любителя. В советское время Киев впечатлял но чем не помню, помню Гидропарк мне понравился, сейчас там рассадник пивных кабаков и разруха.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 16:18, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эир, вы говорили, что можно заехать в Юнит и купить однушку за 1500 уе, как и раньше. Я заехал, меня отшмагали и предложили отлистать 1750 со всеми скидками. В принципе нечто такое я подозревал, когда в феврале узнал цену республики в 1400 уе, но 1750 сильно
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:09
Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?
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