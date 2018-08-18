RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3983398439853986>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
5
знизяться в межах 10%
28%
11
знизяться на 10-25%
38%
15
знизяться на 25%-50%
15%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Метро 200м https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-uno-city ... 0%B5%D0%B2
lel
 
Повідомлень: 2571
З нами з: 10.12.13
Подякував: 984 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:23

  lel написав:Метро 200м https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-uno-city ... 0%B5%D0%B2


В бардак превратиться этот дом .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 22.07.11
Подякував: 216 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moldashavanin написав:
  lel написав:Метро 200м https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-uno-city ... 0%B5%D0%B2


В бардак превратиться этот дом .
Почему?
lel
 
Повідомлень: 2571
З нами з: 10.12.13
Подякував: 984 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:35

  Santehnik написав:
  Yuri_T написав:все замазаны.
теперь мячик футболят.

Да обычный торг идёт.
Там же начале речь шла о том что у Укрбуда поменяется собственник или же объекты заберет Интергалбуд (который следующий на очереди в таблицу умножения на ноль), а только потом уже каким-то образом резко из ниоткуда появился вариант что все объекты решил забрать КМБ и очень быстро этот вариант был принят.
И КМБ настаивает что забирает всё сразу, а не частично или выходит из игры.
КМБ это хоть и принадлежащий городу застройщик, но по факту точно такая же франшиза как Укрбуд. Очевидно не всех этот расклад устроил, вот и начались движения.

Немного не так.
Схему передачи Интергалу начал прорабатывать Майборода начав с передачи объекта Sky Avenue, но Микитася задавила жаба и он её поломал.
КМБ заставили подписаться под эти объекты хотя он и не собирался ничего достраивать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3458
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:38

  lel написав:
moldashavanin написав:
  lel написав:Метро 200м https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-uno-city ... 0%B5%D0%B2


В бардак превратиться этот дом .
Почему?

не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 22.07.11
Подякував: 216 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moldashavanin написав:не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
корзины под окнами для мусора. музоровозы 22 века будут летать как дроны.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3355
З нами з: 06.04.16
Подякував: 794 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:05

  Mavr написав:
  Vlad442 написав:Имелась в виду аренда.
В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.


Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?

вот, ловите от эксперта вариант "готовое с документами возле метро" меньше 1куе за м2:

"vitaliian писал(а):
это новострой без ремонта.
https://www.olx.ua/obyavlenie/m-akademg ... HRspc.html
у них есть разные квадратуры, реально 800м от метро
уже 904куе/м2 а зимой было 1к"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11480
З нами з: 05.06.13
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:18

  hume написав:Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно


Не успеваю в карантин читать тему день в день, но если еще интересно: в моих окрестностях (пригород Киева) паи в основном не большие, платят людям в зависимости от площади и арендатора в основном в пределах 1800-5500 грн. в год, деньгами или продукцией(зерно, комбикорм и т.п.) Много земли было уже выкуплено по разным схемам и она вовсе не обрабатывается-новые хозяева взяли на перепродажу до 2008 :mrgreen: или перевели (хотят перевести) под другое целевое, когда был бум на коттеджные городки. Земли в основном были ИПХ.
drevlyanin
 
Повідомлень: 13
З нами з: 01.04.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:35

  Vadim V написав:
  trololo написав:https://project.liga.net/projects/homeless_quarantine/

Интересно почитать

Шо там интерэсного? То шо тёлка за несколько лет при зарплате 12тыс. в месяц и ежедневных левых , тупо приворовывая у киевтранса, живя в его общаге за копейки, не смогла отложить на чёрный день 10-20 тыс. грн?

вот такие гении как ты, наш премьер и клоун постоянно вещают, что на такие копейки можно прожить. ты сам пробовал?
на 12т грн - это с хлеба на воду. вот бы таких у*** на такие деньги посадить на прожитье...
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 238
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 40 раз.
    Подякували: 75 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:37

      Mavr написав:
      Vlad442 написав:Имелась в виду аренда.
    В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.


    Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?

    Все на паузе. Потребительские ожидания низкие. Смотрите на курс доллара.
    Осенью будет понятно, куда идем.
    Vlad442
     
    Повідомлень: 6606
    З нами з: 07.10.14
    Подякував: 6 раз.
    Подякували: 1166 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 3983398439853986>
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
    rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
    		18438 3011480
    Переглянути останнє повідомлення
    Суб 23 тра, 2020 00:11
    antonivs3
    Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
    zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
    		13 13318
    Переглянути останнє повідомлення
    Суб 02 тра, 2020 16:42
    Insaider
    Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
    Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
    		3 10141
    Переглянути останнє повідомлення
    П'ят 17 кві, 2020 16:58
    Sinica

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.