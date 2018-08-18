Додано: Суб 23 тра, 2020 17:05

Mavr написав: Vlad442 написав: Имелась в виду аренда.

В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел. Имелась в виду аренда.В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.



Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз? Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?

у них есть разные квадратуры, реально 800м от метро

уже 904куе/м2 а зимой было 1к

вот, ловите от эксперта вариант "готовое с документами возле метро" меньше 1куе за м2:это новострой без ремонта.... HRspc.html