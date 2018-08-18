Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:все замазаны. теперь мячик футболят.
Да обычный торг идёт. Там же начале речь шла о том что у Укрбуда поменяется собственник или же объекты заберет Интергалбуд (который следующий на очереди в таблицу умножения на ноль), а только потом уже каким-то образом резко из ниоткуда появился вариант что все объекты решил забрать КМБ и очень быстро этот вариант был принят. И КМБ настаивает что забирает всё сразу, а не частично или выходит из игры. КМБ это хоть и принадлежащий городу застройщик, но по факту точно такая же франшиза как Укрбуд. Очевидно не всех этот расклад устроил, вот и начались движения.
Немного не так. Схему передачи Интергалу начал прорабатывать Майборода начав с передачи объекта Sky Avenue, но Микитася задавила жаба и он её поломал. КМБ заставили подписаться под эти объекты хотя он и не собирался ничего достраивать
не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь
Vlad442 написав:Имелась в виду аренда. В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.
Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?
вот, ловите от эксперта вариант "готовое с документами возле метро" меньше 1куе за м2:
hume написав:Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно
Не успеваю в карантин читать тему день в день, но если еще интересно: в моих окрестностях (пригород Киева) паи в основном не большие, платят людям в зависимости от площади и арендатора в основном в пределах 1800-5500 грн. в год, деньгами или продукцией(зерно, комбикорм и т.п.) Много земли было уже выкуплено по разным схемам и она вовсе не обрабатывается-новые хозяева взяли на перепродажу до 2008 или перевели (хотят перевести) под другое целевое, когда был бум на коттеджные городки. Земли в основном были ИПХ.
Шо там интерэсного? То шо тёлка за несколько лет при зарплате 12тыс. в месяц и ежедневных левых , тупо приворовывая у киевтранса, живя в его общаге за копейки, не смогла отложить на чёрный день 10-20 тыс. грн?
вот такие гении как ты, наш премьер и клоун постоянно вещают, что на такие копейки можно прожить. ты сам пробовал? на 12т грн - это с хлеба на воду. вот бы таких у*** на такие деньги посадить на прожитье...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
Vlad442 написав:Имелась в виду аренда. В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.
Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?
Все на паузе. Потребительские ожидания низкие. Смотрите на курс доллара. Осенью будет понятно, куда идем.