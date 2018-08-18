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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:38
drevlyanin написав:
Не успеваю в карантин читать тему день в день, но если еще интересно: в моих окрестностях (пригород Киева) паи в основном не большие, платят людям в зависимости от площади и арендатора в основном в пределах 1800-5500 грн. в год, деньгами или продукцией(зерно, комбикорм и т.п.) Много земли было уже выкуплено по разным схемам и она вовсе не обрабатывается-новые хозяева взяли на перепродажу до 2008
или перевели (хотят перевести) под другое целевое, когда был бум на коттеджные городки. Земли в основном были ИПХ.
Хio говорит, что все побегут по 2 куе /га покупать паи, чтоб сдать их (пай, не гектар) по цене максимум 5 кгрн в год. Или забрать зерном
хотя он наверное имел ввиду самому обрабатывать мотоциклом.
При сегодняшних приблизительных ценах это напрочь не выгодно. Да, возможно при официальном белом рынке цена аренды поднимется, но агрохолдинг выкрутить тебя как тряпочку при аренде твоей земли, так как она (земля) будет представлять интерес только одному арендотору, тот который обрабатывает землю в твоём регионе. Если не согласиться, то ты теряешь, а агрохолдинг нет.
Востаннє редагувалось hume
в Суб 23 тра, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:39
Mavr написав: Vlad442 написав:
Имелась в виду аренда.
В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.
Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?
цены пока никуда, все в шоке и замерли от непонимания ситуации - с гениальными правителями просто "земля остановилась".
но ощущение бегущего к нам пушного зверька просто в воздухе уже... погуляйте по супермаркетам - я на днях зашел в эко (обычно в других): крупы, хлеб, молоко и ... все. и так по всем кассам.
обвал - дело времени. вот только после обвала нам всем будет не до недвиги...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:41
moldashavanin написав:
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не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь
Корзины можно демонтировать. Это простое архитектурное излишество, углубление просто застеклить, чтоб дождь и снег не попадал. Можно с выносом, так даже лбом не будете упираться.
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