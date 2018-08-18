Додано: Суб 23 тра, 2020 17:39

Mavr написав: Vlad442 написав: Имелась в виду аренда.

В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел. Имелась в виду аренда.В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.



Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз? Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?

цены пока никуда, все в шоке и замерли от непонимания ситуации - с гениальными правителями просто "земля остановилась".но ощущение бегущего к нам пушного зверька просто в воздухе уже... погуляйте по супермаркетам - я на днях зашел в эко (обычно в других): крупы, хлеб, молоко и ... все. и так по всем кассам.обвал - дело времени. вот только после обвала нам всем будет не до недвиги...