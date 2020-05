Додано: Суб 23 тра, 2020 18:08

investorkiev написав: https://finclub.net/ua/news/valiutni-depozyty-peretvorylysia-na-seify.html



Банкиры говорят что вал.депо будут под 0%, а во многих банках- с отрицательной доходностью.

Это реальность уже и в Украине.



100куе можна в рiк виводити за кордон, а там бiльше iнструментiв для iнвестування, не одним "бетон" 100куе можна в рiк виводити за кордон, а там бiльше iнструментiв для iнвестування, не одним "бетон"

