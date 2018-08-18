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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:39
Mavr написав: Vlad442 написав:
Имелась в виду аренда.
В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.
Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?
цены пока никуда, все в шоке и замерли от непонимания ситуации - с гениальными правителями просто "земля остановилась".
но ощущение бегущего к нам пушного зверька просто в воздухе уже... погуляйте по супермаркетам - я на днях зашел в эко (обычно в других): крупы, хлеб, молоко и ... все. и так по всем кассам.
обвал - дело времени. вот только после обвала нам всем будет не до недвиги...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:41
moldashavanin написав:
[
не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь
Корзины можно демонтировать. Это простое архитектурное излишество, углубление просто застеклить, чтоб дождь и снег не попадал. Можно с выносом, так даже лбом не будете упираться.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:50
moldashavanin написав: lel написав:
Почему?
не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь
А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.
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airmax78
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:51
Посмотрел ОЛХ по своему комплексу (в готовом). В продаже одну студия, пара однушек, пара трешек. Адекватная цена только в трешке с ремонтом от застройщика за 1 тыс за метр. Остальное космос. Поэтому цены теоретически припали, а практически купить нечего.
Даже в домах с высокой степенью готовности, но которые вряд ли в обозримом будущем сдадутся учитывая ситауцию с Аркадой, цены сейчас выше, чем в 18-ом хотели за готовое.
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Vlad442
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:06
airmax78 написав: moldashavanin написав: lel написав:
Почему?
не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь
А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.
Ещё есть в наличии на верхних этажах. Правда, по 1000-1080
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lel
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:08
investorkiev написав:
https://finclub.net/ua/news/valiutni-depozyty-peretvorylysia-na-seify.html
Банкиры говорят что вал.депо будут под 0%, а во многих банках- с отрицательной доходностью.
Это реальность уже и в Украине.
Смех смехом, а деполюди имеют только одну альтернативу. И вы сами знаете какую )))
100куе можна в рiк виводити за кордон, а там бiльше iнструментiв для iнвестування, не одним "бетон"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:17
investorkiev написав:
https://finclub.net/ua/news/valiutni-depozyty-peretvorylysia-na-seify.html
Банкиры говорят что вал.депо будут под 0%, а во многих банках- с отрицательной доходностью.
Это реальность уже и в Украине.
Смех смехом, а деполюди имеют только одну альтернативу. И вы сами знаете какую )))
открою вам секрет, Украина импортозависимая страна, бизнесу нужны кредиты в валюте в том числе а , нац.банк валюту не печатает, Попробуйте привлечь на внутреннем рынке валюту со ставкой 0 а потом напишите. Если банк светит ставку по депозиту 0 это означает ровно то, что на данный момент
ему валюта не нужна. У инодочек своя валюта есть у других упало кредитование.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 тра, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:18
Прохожий написав:
ахаха, самострой в дупе частного сектора
пеши исчо!!!
кстати, что по суперварианту скажет эксперт Флай
?)
не знаю, для мене задорого,
в подiбне можна вкластися ПА500 .. ПА600 на етапi будiвництва.,
а за 25КУЕ якщо би хотiв повноцiнну 1к, то брав би в Бучi,
але чому не почекати хоча би пiвроку (рiк-два ще краще)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:26
Vadim V написав: trololo написав:
https://project.liga.net/projects/homeless_quarantine/
Интересно почитать
Шо там интерэсного? То шо тёлка за несколько лет при зарплате 12тыс. в месяц и ежедневных левых , тупо приворовывая у киевтранса, живя в его общаге за копейки, не смогла отложить на чёрный день 10-20 тыс. грн?
Вiльнолюдина звичайна:
- просрочила вклейку фотки в паспорт на рiк
- прописка в Слав"яньку, а не в общазi Киiвпастранса
Додатково не ясно:
- при скороченнi, мала би отримати 2 оклади, та стати на бiржу
- чому скоречена, а не вiдпустка за власний рахунок
- там ще про те, що навчена "жити скромно"
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 тра, 2020 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:28
flyman написав:
а за 25КУЕ якщо би хотiв повноцiнну 1к, то брав би в Бучi,
буча и ирпень хороши но логистика в киев дорогая, не знаю кому там все настроили, имхо чтобы всё продать нужен бесплатный автобус к метро.
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