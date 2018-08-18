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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39843985398639873988>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:39

  Mavr написав:
  Vlad442 написав:Имелась в виду аренда.
В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.


Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?

цены пока никуда, все в шоке и замерли от непонимания ситуации - с гениальными правителями просто "земля остановилась".
но ощущение бегущего к нам пушного зверька просто в воздухе уже... погуляйте по супермаркетам - я на днях зашел в эко (обычно в других): крупы, хлеб, молоко и ... все. и так по всем кассам.
обвал - дело времени. вот только после обвала нам всем будет не до недвиги...
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:41

      moldashavanin написав:[
    не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
    не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь

    Корзины можно демонтировать. Это простое архитектурное излишество, углубление просто застеклить, чтоб дождь и снег не попадал. Можно с выносом, так даже лбом не будете упираться.
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    Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:50

      moldashavanin написав:
      lel написав:Почему?

    не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
    не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь

    А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:51

    Посмотрел ОЛХ по своему комплексу (в готовом). В продаже одну студия, пара однушек, пара трешек. Адекватная цена только в трешке с ремонтом от застройщика за 1 тыс за метр. Остальное космос. Поэтому цены теоретически припали, а практически купить нечего.
    Даже в домах с высокой степенью готовности, но которые вряд ли в обозримом будущем сдадутся учитывая ситауцию с Аркадой, цены сейчас выше, чем в 18-ом хотели за готовое.
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    Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:06

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    airmax78 написав:
      moldashavanin написав:
      lel написав:Почему?

    не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
    не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь

    А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.
    Ещё есть в наличии на верхних этажах. Правда, по 1000-1080
    lel
     
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    Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:08

      investorkiev написав:https://finclub.net/ua/news/valiutni-depozyty-peretvorylysia-na-seify.html

    Банкиры говорят что вал.депо будут под 0%, а во многих банках- с отрицательной доходностью.
    Это реальность уже и в Украине.

    Смех смехом, а деполюди имеют только одну альтернативу. И вы сами знаете какую )))

    100куе можна в рiк виводити за кордон, а там бiльше iнструментiв для iнвестування, не одним "бетон"
    Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:17

      investorkiev написав:https://finclub.net/ua/news/valiutni-depozyty-peretvorylysia-na-seify.html

    Банкиры говорят что вал.депо будут под 0%, а во многих банках- с отрицательной доходностью.
    Это реальность уже и в Украине.

    Смех смехом, а деполюди имеют только одну альтернативу. И вы сами знаете какую )))

    открою вам секрет, Украина импортозависимая страна, бизнесу нужны кредиты в валюте в том числе а , нац.банк валюту не печатает, Попробуйте привлечь на внутреннем рынке валюту со ставкой 0 а потом напишите. Если банк светит ставку по депозиту 0 это означает ровно то, что на данный момент ему валюта не нужна. У инодочек своя валюта есть у других упало кредитование.
    Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
    vitaliian
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    Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:18

      Прохожий написав:
      vitaliian написав:это новострой без ремонта.

    https://www.olx.ua/obyavlenie/m-akademg ... HRspc.html

    у них есть разные квадратуры, реально 800м от метро
    уже 904куе/м2 а зимой было 1к

    ахаха, самострой в дупе частного сектора
    пеши исчо!!! :mrgreen:

    кстати, что по суперварианту скажет эксперт Флай?)

    не знаю, для мене задорого,
    в подiбне можна вкластися ПА500 .. ПА600 на етапi будiвництва.,
    а за 25КУЕ якщо би хотiв повноцiнну 1к, то брав би в Бучi,
    але чому не почекати хоча би пiвроку (рiк-два ще краще)
    Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:26

      Vadim V написав:
      trololo написав:https://project.liga.net/projects/homeless_quarantine/

    Интересно почитать

    Шо там интерэсного? То шо тёлка за несколько лет при зарплате 12тыс. в месяц и ежедневных левых , тупо приворовывая у киевтранса, живя в его общаге за копейки, не смогла отложить на чёрный день 10-20 тыс. грн?

    Вiльнолюдина звичайна:
    - просрочила вклейку фотки в паспорт на рiк
    - прописка в Слав"яньку, а не в общазi Киiвпастранса
    Додатково не ясно:
    - при скороченнi, мала би отримати 2 оклади, та стати на бiржу
    - чому скоречена, а не вiдпустка за власний рахунок
    - там ще про те, що навчена "жити скромно"
    Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 тра, 2020 18:29, всього редагувалось 1 раз.
    Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:28

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      flyman написав:а за 25КУЕ якщо би хотiв повноцiнну 1к, то брав би в Бучi,
    буча и ирпень хороши но логистика в киев дорогая, не знаю кому там все настроили, имхо чтобы всё продать нужен бесплатный автобус к метро.
    vitaliian
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