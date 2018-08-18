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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:28
lel написав:
airmax78 написав:А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.
Ещё есть в наличии на верхних этажах. Правда, по 1000-1080
С окнами на парк уже нет.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 23 тра, 2020 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:30
airmax78 написав: moldashavanin написав: lel написав:
Почему?
не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь
А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать
.
З якою метою?
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change_pm
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:32
airmax78 написав:
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А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.
Однуха на парк это однуха не Телиги выходить будет.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:33
Mavr написав: Vlad442 написав:
Имелась в виду аренда.
В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.
Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?
ще нiкуди, так як ще не вийшли з карантина/анабiоза та в станi шока/афекта й не зрозумiли що ППЦ... тре дати час.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:34
change_pm написав: airmax78 написав: moldashavanin написав:
не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь
А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать
.
З якою метою?
Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:35
hume написав: airmax78 написав:
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А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.
Однуха на парк это однуха не Телиги выходить будет.
Ням-ням.
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airmax78
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:41
airmax78 написав:
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Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.
ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.
Почему не взяли за 850? Недалеко юнит хоум по 1750, а тут /2. Место дорогожичи реально классное, но нет новых домов. Две станции до золотых ворот. Практически внутри "малой окружной". Теплотехник говорил ой-ти мекка, прицентралье.
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hume
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:42
flyman написав: Прохожий написав:
ахаха, самострой в дупе частного сектора
пеши исчо!!!
кстати, что по суперварианту скажет эксперт Флай
?)
не знаю, для мене задорого, в подiбне можна вкластися ПА500 .. ПА600 на етапi будiвництв
а.,
а за 25КУЕ якщо би хотiв повноцiнну 1к, то брав би в Бучi,
але чому не почекати хоча би пiвроку (рiк-два ще краще)
виталиану "мат и шах"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:43
flyman написав:
ще нiкуди, так як ще не вийшли з карантина/анабiоза та в станi шока/афекта й не зрозумiли що ПП... тре дати час.
с утра читал про падение мирового ввп и товарооборота, инвесторы выводят капиталы из развивающихся стран и да я конечно помню слова премьер министра ювт в 2008г о том что кризис нас не заденет (если кто-то тоже так думает), за последние 20 лет Украина не пропустила ни одного мирового кризиса.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 тра, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:45
hume написав: airmax78 написав:
[
Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.
ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.
Почему не взяли за 850? Недалеко юнит хоум по 1750, а тут /2. Место дорогожичи реально классное, но нет новых домов. Две станции до золотых ворот. Практически внутри "малой окружной". Теплотехник говорил ой-ти мекка, прицентралье.
Жалею что не взял. Но, думаю, будет еще шанс #2
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