Додано: Суб 23 тра, 2020 18:33

Mavr написав: Vlad442 написав: Имелась в виду аренда.

В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел. Имелась в виду аренда.В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.



Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз? Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?

ще нiкуди, так як ще не вийшли з карантина/анабiоза та в станi шока/афекта й не зрозумiли що ППЦ... тре дати час. ще нiкуди, так як ще не вийшли з карантина/анабiоза та в станi шока/афекта й не зрозумiли що ППЦ... тре дати час.

