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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3985398639873988>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:28

  lel написав:
airmax78 написав:А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.
Ещё есть в наличии на верхних этажах. Правда, по 1000-1080

С окнами на парк уже нет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 тра, 2020 18:31, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:30

  airmax78 написав:
  moldashavanin написав:
  lel написав:Почему?

не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь

А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.

З якою метою?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:32

  airmax78 написав:[
А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.

Однуха на парк это однуха не Телиги выходить будет.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:33

  Mavr написав:
  Vlad442 написав:Имелась в виду аренда.
В продаже хороший (по моему мнению) вариант, который появился в начале карантина, висит до сих пор. Правда это трешка за 87 тыс, но до карантина таких цен в этом месте я не видел.


Так че, когда обвал-то уже?))) В конце года или в следующем? А то пишут тут что ни попадя, есть смысл, нет смысла. Объясните обывателю куда сейчас цены стремятся - вверх или вниз?

ще нiкуди, так як ще не вийшли з карантина/анабiоза та в станi шока/афекта й не зрозумiли що ППЦ... тре дати час.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:34

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  moldashavanin написав:не нравиться наличие каких-то корзин под окнами - неизвестно Что жильцам стукнет в голову
не нравиться наличие * углублений в в доме * - будет дождь и снег попадать . все потечет по фасаду - ничего не сделаешь

А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.

З якою метою?

Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:35

  hume написав:
  airmax78 написав:[
А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.

Однуха на парк это однуха не Телиги выходить будет.

Ням-ням.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:41

  airmax78 написав:[
Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.

ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

Почему не взяли за 850? Недалеко юнит хоум по 1750, а тут /2. Место дорогожичи реально классное, но нет новых домов. Две станции до золотых ворот. Практически внутри "малой окружной". Теплотехник говорил ой-ти мекка, прицентралье.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:42

  flyman написав:
  Прохожий написав:
  vitaliian написав:это новострой без ремонта.

https://www.olx.ua/obyavlenie/m-akademg ... HRspc.html

у них есть разные квадратуры, реально 800м от метро
уже 904куе/м2 а зимой было 1к

ахаха, самострой в дупе частного сектора
пеши исчо!!! :mrgreen:

кстати, что по суперварианту скажет эксперт Флай?)

не знаю, для мене задорого,
в подiбне можна вкластися ПА500 .. ПА600 на етапi будiвництва.,
а за 25КУЕ якщо би хотiв повноцiнну 1к, то брав би в Бучi,
але чому не почекати хоча би пiвроку (рiк-два ще краще)

виталиану "мат и шах"(с) :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ще нiкуди, так як ще не вийшли з карантина/анабiоза та в станi шока/афекта й не зрозумiли що ПП... тре дати час.
с утра читал про падение мирового ввп и товарооборота, инвесторы выводят капиталы из развивающихся стран и да я конечно помню слова премьер министра ювт в 2008г о том что кризис нас не заденет (если кто-то тоже так думает), за последние 20 лет Украина не пропустила ни одного мирового кризиса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:45

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.

ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

Почему не взяли за 850? Недалеко юнит хоум по 1750, а тут /2. Место дорогожичи реально классное, но нет новых домов. Две станции до золотых ворот. Практически внутри "малой окружной". Теплотехник говорил ой-ти мекка, прицентралье.

Жалею что не взял. Но, думаю, будет еще шанс #2
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