Додано: Суб 23 тра, 2020 19:05

vitaliian написав: flyman написав: ще нiкуди, так як ще не вийшли з карантина/анабiоза та в станi шока/афекта й не зрозумiли що ПП... тре дати час. ще нiкуди, так як ще не вийшли з карантина/анабiоза та в станi шока/афекта й не зрозумiли що ПП... тре дати час. с утра читал про падение мирового ввп и товарооборота, инвесторы выводят капиталы из развивающихся стран и да я конечно помню слова премьер министра ювт в 2008г о том что кризис нас не заденет (если кто-то тоже так думает), за последние 20 лет Украина не пропустила ни одного мирового кризиса. с утра читал про падение мирового ввп и товарооборота, инвесторы выводят капиталы из развивающихся стран и да я конечно помню слова премьер министра ювт в 2008г о том что кризис нас не заденет (если кто-то тоже так думает), за последние 20 лет Украина не пропустила ни одного мирового кризиса.

Взяв з валютноi темиТреба виходити не тільки з тієї картинки, яка є в Україні, а й з більш глобальної. А глобальна картинка полягає в тому, що весь світ переживає і коронакризу, і економічну кризу. І величезна кількість країн подається на фінансову підтримку з боку Міжнародного валютного фонду. Вже понад 100 країн звернулися в штаб-квартиру МВФ про отримання допомоги у вигляді кредитних програм....Україна в третьому кварталі повинна повернути кредиторам понад 5 млрд доларів. На сьогодні в державному бюджеті діра. Чиновники оф-рекордс кажуть, що станом на 1 травня вона становить понад 300 млрд грн. І борг державного бюджету має тенденцію до зростання. Чи можемо ми в таких обставинах віддати кошти восени? Звичайно, ні. Тоді що повинен робити кредитор, який хоче отримати назад свої гроші? Дати нову позику. Тому де-факто цей кредит – перекредитування для виживання країни і недопущення дефолту, не більше», – каже Віктор Таран....Навіть якщо буде все добре і Україна отримає гроші з усіх джерел, з яких може отримати, все одно вона не зможе закрити діру в бюджеті в 300 млрд грн. Тому очевидно, що бюджет доведеться скорочувати ще більше. Тим більше, дохідна частина у нас буде менша, ніж заплановано, у мене не виникає в цьому сумнівів. А якщо ми недоотримаємо доходів, виникне питання, за рахунок чого фінансувати витратні статті», – каже Борис Кушнірук.