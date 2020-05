Додано: Суб 23 тра, 2020 18:56

vitaliian написав: flyman написав: а за 25КУЕ якщо би хотiв повноцiнну 1к, то брав би в Бучi, а за 25КУЕ якщо би хотiв повноцiнну 1к, то брав би в Бучi, буча и ирпень хороши но логистика в киев дорогая, не знаю кому там все настроили, имхо чтобы всё продать нужен бесплатный автобус к метро. буча и ирпень хороши но логистика в киев дорогая, не знаю кому там все настроили, имхо чтобы всё продать нужен бесплатный автобус к метро.

аналогiчно можна сказати про бiльшiсть новобудов м.Киiв аналогiчно можна сказати про бiльшiсть новобудов м.Киiв

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/