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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3985398639873988

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  lel написав:
airmax78 написав:А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.
Ещё есть в наличии на верхних этажах. Правда, по 1000-1080

С окнами на парк уже нет.
Разгребли неверующие в падение рынка. А месяц назад ещё были. Буду смотреть с видом на крыши хрущёвок. Может будет тише?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:56

  vitaliian написав:
  flyman написав:а за 25КУЕ якщо би хотiв повноцiнну 1к, то брав би в Бучi,
буча и ирпень хороши но логистика в киев дорогая, не знаю кому там все настроили, имхо чтобы всё продать нужен бесплатный автобус к метро.

аналогiчно можна сказати про бiльшiсть новобудов м.Киiв
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:05

  vitaliian написав:
  flyman написав:ще нiкуди, так як ще не вийшли з карантина/анабiоза та в станi шока/афекта й не зрозумiли що ПП... тре дати час.
с утра читал про падение мирового ввп и товарооборота, инвесторы выводят капиталы из развивающихся стран и да я конечно помню слова премьер министра ювт в 2008г о том что кризис нас не заденет (если кто-то тоже так думает), за последние 20 лет Украина не пропустила ни одного мирового кризиса.

Взяв з валютноi теми
https://glavcom.ua/economics/finances/kredit-mvf-chomu-ukrajini-distanetsja-menshe-groshej-i-chi-vistachit-jih-682109.html

Треба виходити не тільки з тієї картинки, яка є в Україні, а й з більш глобальної. А глобальна картинка полягає в тому, що весь світ переживає і коронакризу, і економічну кризу. І величезна кількість країн подається на фінансову підтримку з боку Міжнародного валютного фонду. Вже понад 100 країн звернулися в штаб-квартиру МВФ про отримання допомоги у вигляді кредитних програм.

...

Україна в третьому кварталі повинна повернути кредиторам понад 5 млрд доларів. На сьогодні в державному бюджеті діра. Чиновники оф-рекордс кажуть, що станом на 1 травня вона становить понад 300 млрд грн. І борг державного бюджету має тенденцію до зростання. Чи можемо ми в таких обставинах віддати кошти восени? Звичайно, ні. Тоді що повинен робити кредитор, який хоче отримати назад свої гроші? Дати нову позику. Тому де-факто цей кредит – перекредитування для виживання країни і недопущення дефолту, не більше», – каже Віктор Таран.

...

Навіть якщо буде все добре і Україна отримає гроші з усіх джерел, з яких може отримати, все одно вона не зможе закрити діру в бюджеті в 300 млрд грн. Тому очевидно, що бюджет доведеться скорочувати ще більше. Тим більше, дохідна частина у нас буде менша, ніж заплановано, у мене не виникає в цьому сумнівів. А якщо ми недоотримаємо доходів, виникне питання, за рахунок чого фінансувати витратні статті», – каже Борис Кушнірук.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А якщо ми недоотримаємо доходів, виникне питання, за рахунок чого фінансувати витратні статті», – каже Борис Кушнірук.
типа есть варианты. Не в этом так в следующем году, я думаю что этой осенью.
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