Разгребли неверующие в падение рынка. А месяц назад ещё были. Буду смотреть с видом на крыши хрущёвок. Может будет тише?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Разгребли неверующие в падение рынка. А месяц назад ещё были. Буду смотреть с видом на крыши хрущёвок. Может будет тише?
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:56
аналогiчно можна сказати про бiльшiсть новобудов м.Киiв
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:05
Взяв з валютноi теми
Треба виходити не тільки з тієї картинки, яка є в Україні, а й з більш глобальної. А глобальна картинка полягає в тому, що весь світ переживає і коронакризу, і економічну кризу. І величезна кількість країн подається на фінансову підтримку з боку Міжнародного валютного фонду. Вже понад 100 країн звернулися в штаб-квартиру МВФ про отримання допомоги у вигляді кредитних програм.
...
Україна в третьому кварталі повинна повернути кредиторам понад 5 млрд доларів. На сьогодні в державному бюджеті діра. Чиновники оф-рекордс кажуть, що станом на 1 травня вона становить понад 300 млрд грн. І борг державного бюджету має тенденцію до зростання. Чи можемо ми в таких обставинах віддати кошти восени? Звичайно, ні. Тоді що повинен робити кредитор, який хоче отримати назад свої гроші? Дати нову позику. Тому де-факто цей кредит – перекредитування для виживання країни і недопущення дефолту, не більше», – каже Віктор Таран.
...
Навіть якщо буде все добре і Україна отримає гроші з усіх джерел, з яких може отримати, все одно вона не зможе закрити діру в бюджеті в 300 млрд грн. Тому очевидно, що бюджет доведеться скорочувати ще більше. Тим більше, дохідна частина у нас буде менша, ніж заплановано, у мене не виникає в цьому сумнівів. А якщо ми недоотримаємо доходів, виникне питання, за рахунок чого фінансувати витратні статті», – каже Борис Кушнірук.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|