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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3986398739883989>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  lel написав:
airmax78 написав:А мне все нравится. Появится однуха с окнами на парк - буду брать.
Ещё есть в наличии на верхних этажах. Правда, по 1000-1080

С окнами на парк уже нет.
Разгребли неверующие в падение рынка. А месяц назад ещё были. Буду смотреть с видом на крыши хрущёвок. Может будет тише?
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:56

  vitaliian написав:
  flyman написав:а за 25КУЕ якщо би хотiв повноцiнну 1к, то брав би в Бучi,
буча и ирпень хороши но логистика в киев дорогая, не знаю кому там все настроили, имхо чтобы всё продать нужен бесплатный автобус к метро.

аналогiчно можна сказати про бiльшiсть новобудов м.Киiв
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:05

  vitaliian написав:
  flyman написав:ще нiкуди, так як ще не вийшли з карантина/анабiоза та в станi шока/афекта й не зрозумiли що ПП... тре дати час.
с утра читал про падение мирового ввп и товарооборота, инвесторы выводят капиталы из развивающихся стран и да я конечно помню слова премьер министра ювт в 2008г о том что кризис нас не заденет (если кто-то тоже так думает), за последние 20 лет Украина не пропустила ни одного мирового кризиса.

Взяв з валютноi теми
https://glavcom.ua/economics/finances/kredit-mvf-chomu-ukrajini-distanetsja-menshe-groshej-i-chi-vistachit-jih-682109.html

Треба виходити не тільки з тієї картинки, яка є в Україні, а й з більш глобальної. А глобальна картинка полягає в тому, що весь світ переживає і коронакризу, і економічну кризу. І величезна кількість країн подається на фінансову підтримку з боку Міжнародного валютного фонду. Вже понад 100 країн звернулися в штаб-квартиру МВФ про отримання допомоги у вигляді кредитних програм.

...

Україна в третьому кварталі повинна повернути кредиторам понад 5 млрд доларів. На сьогодні в державному бюджеті діра. Чиновники оф-рекордс кажуть, що станом на 1 травня вона становить понад 300 млрд грн. І борг державного бюджету має тенденцію до зростання. Чи можемо ми в таких обставинах віддати кошти восени? Звичайно, ні. Тоді що повинен робити кредитор, який хоче отримати назад свої гроші? Дати нову позику. Тому де-факто цей кредит – перекредитування для виживання країни і недопущення дефолту, не більше», – каже Віктор Таран.

...

Навіть якщо буде все добре і Україна отримає гроші з усіх джерел, з яких може отримати, все одно вона не зможе закрити діру в бюджеті в 300 млрд грн. Тому очевидно, що бюджет доведеться скорочувати ще більше. Тим більше, дохідна частина у нас буде менша, ніж заплановано, у мене не виникає в цьому сумнівів. А якщо ми недоотримаємо доходів, виникне питання, за рахунок чого фінансувати витратні статті», – каже Борис Кушнірук.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А якщо ми недоотримаємо доходів, виникне питання, за рахунок чого фінансувати витратні статті», – каже Борис Кушнірук.
типа есть варианты. Не в этом так в следующем году, я думаю что этой осенью.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:20

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[
Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.

ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

Почему не взяли за 850? Недалеко юнит хоум по 1750, а тут /2. Место дорогожичи реально классное, но нет новых домов. Две станции до золотых ворот. Практически внутри "малой окружной". Теплотехник говорил ой-ти мекка, прицентралье.

Жалею что не взял. Но, думаю, будет еще шанс #2

Как здоровье? Что твой простатит?
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:38

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.

ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

Почему не взяли за 850? Недалеко юнит хоум по 1750, а тут /2. Место дорогожичи реально классное, но нет новых домов. Две станции до золотых ворот. Практически внутри "малой окружной". Теплотехник говорил ой-ти мекка, прицентралье.


Дорогожичи прицентралье? Тогда Нивки приприцентралье.

Но что там хорошего?

По моему, центр - это Старокиевский район плюс Липки. Тут писалось про ненужность машины. Это про центр - на метро всегда едешь против траффика. Или идешь пешком. Плюс людей мало в не бизнес время. Машину возле дома всегда есть где поставить.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:04

банкрутство Hertz

CNN констатує, що банкрутство Hertz, ймовірно, найбільш резонансне в епоху COVID-19, оскільки з усіх великих збанкрутілих компаній, ніхто не займав такої частки ринку, як Hertz. вплив COVID-19 на подорожі та оренду автомобілів виявився занадто різким, через що виручка впала. https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/23/660883/

У квітні промислове виробництво прискорило падіння до 16,2% — Держстат
У січні–квітні 2020р. порівняно із січнем–квітнем 2019р. індекс промислової продукції скоротився на 7,9% у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 6%, переробній – на 8,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 8%

https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/22/660858/

За прогнозами МВФ, сукупний експорт розвинених економік може впасти на 12,8% у 2020 році, а перехідних економік та країн, що розвиваються – на 9,6%.
Український експорт може втратити щонайменше 8,1% лише за рахунок аграрного сектору та металургії. Це дві найбільші галузі нашого експорту, проте не єдині – падіння в інших галузях зробить цей показник іще більшим.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/660524/
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:09

  adeges написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[
Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.

ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

Почему не взяли за 850? Недалеко юнит хоум по 1750, а тут /2. Место дорогожичи реально классное, но нет новых домов. Две станции до золотых ворот. Практически внутри "малой окружной". Теплотехник говорил ой-ти мекка, прицентралье.


Дорогожичи прицентралье? Тогда Нивки приприцентралье.

Но что там хорошего?

По моему, центр - это Старокиевский район плюс Липки. Тут писалось про ненужность машины. Это про центр - на метро всегда едешь против траффика. Или идешь пешком. Плюс людей мало в не бизнес время. Машину возле дома всегда есть где поставить.

а хіба з Дорогожич великий трафік на метро?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:20

  Vlad442 написав:Посмотрел ОЛХ по своему комплексу (в готовом). В продаже одну студия, пара однушек, пара трешек. Адекватная цена только в трешке с ремонтом от застройщика за 1 тыс за метр. Остальное космос. Поэтому цены теоретически припали, а практически купить нечего.

Сейчас уже не давят кредиты, как в 2008 году, чтобы срочно сливать хоть за сколько. Да и кризис пока затронул только тех, кто был в первых рядах. За несколько месяцев эффект докатится до всех отраслей. Падение бетона будет медленное. Снижать цены будут только те, кому прям очень нужно продать. Остальные замрут в ожидании лучших времен или будут упорно держать уровень "цена покупки в бородатом году + хх%" - психология. Но и поводов для рОкеты как-то не видно.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:22

Собираюсь купить паркинг

Поднимала эту тему осенью, но сейчас прям совсем решилась. Имею новую квартиру в ЖК Славутич, ремонт сделан уже. Вижу, машин вокруг комплекса - океан. Зашла в отдел продаж сегодня, статистика - на 1000+ квартир 350 паркомест. Цена стандартного паркинга 14 кВ м 400 кГрн. Я думаю, спрос на аренду будет, планирую сдавать от 100 евро мес. Коллеги, что думаете? Взять два?
vap
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