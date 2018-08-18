Разгребли неверующие в падение рынка. А месяц назад ещё были. Буду смотреть с видом на крыши хрущёвок. Может будет тише?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Разгребли неверующие в падение рынка. А месяц назад ещё были. Буду смотреть с видом на крыши хрущёвок. Может будет тише?
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:56
аналогiчно можна сказати про бiльшiсть новобудов м.Киiв
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:05
Взяв з валютноi теми
Треба виходити не тільки з тієї картинки, яка є в Україні, а й з більш глобальної. А глобальна картинка полягає в тому, що весь світ переживає і коронакризу, і економічну кризу. І величезна кількість країн подається на фінансову підтримку з боку Міжнародного валютного фонду. Вже понад 100 країн звернулися в штаб-квартиру МВФ про отримання допомоги у вигляді кредитних програм.
...
Україна в третьому кварталі повинна повернути кредиторам понад 5 млрд доларів. На сьогодні в державному бюджеті діра. Чиновники оф-рекордс кажуть, що станом на 1 травня вона становить понад 300 млрд грн. І борг державного бюджету має тенденцію до зростання. Чи можемо ми в таких обставинах віддати кошти восени? Звичайно, ні. Тоді що повинен робити кредитор, який хоче отримати назад свої гроші? Дати нову позику. Тому де-факто цей кредит – перекредитування для виживання країни і недопущення дефолту, не більше», – каже Віктор Таран.
...
Навіть якщо буде все добре і Україна отримає гроші з усіх джерел, з яких може отримати, все одно вона не зможе закрити діру в бюджеті в 300 млрд грн. Тому очевидно, що бюджет доведеться скорочувати ще більше. Тим більше, дохідна частина у нас буде менша, ніж заплановано, у мене не виникає в цьому сумнівів. А якщо ми недоотримаємо доходів, виникне питання, за рахунок чого фінансувати витратні статті», – каже Борис Кушнірук.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:20
Как здоровье? Что твой простатит?
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:38
Дорогожичи прицентралье? Тогда Нивки приприцентралье.
Но что там хорошего?
По моему, центр - это Старокиевский район плюс Липки. Тут писалось про ненужность машины. Это про центр - на метро всегда едешь против траффика. Или идешь пешком. Плюс людей мало в не бизнес время. Машину возле дома всегда есть где поставить.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:04
банкрутство Hertz
CNN констатує, що банкрутство Hertz, ймовірно, найбільш резонансне в епоху COVID-19, оскільки з усіх великих збанкрутілих компаній, ніхто не займав такої частки ринку, як Hertz. вплив COVID-19 на подорожі та оренду автомобілів виявився занадто різким, через що виручка впала.
У квітні промислове виробництво прискорило падіння до 16,2% — Держстат
У січні–квітні 2020р. порівняно із січнем–квітнем 2019р. індекс промислової продукції скоротився на 7,9% у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 6%, переробній – на 8,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 8%
За прогнозами МВФ, сукупний експорт розвинених економік може впасти на 12,8% у 2020 році, а перехідних економік та країн, що розвиваються – на 9,6%.
Український експорт може втратити щонайменше 8,1% лише за рахунок аграрного сектору та металургії. Це дві найбільші галузі нашого експорту, проте не єдині – падіння в інших галузях зробить цей показник іще більшим.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:09
а хіба з Дорогожич великий трафік на метро?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:20
Сейчас уже не давят кредиты, как в 2008 году, чтобы срочно сливать хоть за сколько. Да и кризис пока затронул только тех, кто был в первых рядах. За несколько месяцев эффект докатится до всех отраслей. Падение бетона будет медленное. Снижать цены будут только те, кому прям очень нужно продать. Остальные замрут в ожидании лучших времен или будут упорно держать уровень "цена покупки в бородатом году + хх%" - психология. Но и поводов для рОкеты как-то не видно.
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:22
Собираюсь купить паркинг
Поднимала эту тему осенью, но сейчас прям совсем решилась. Имею новую квартиру в ЖК Славутич, ремонт сделан уже. Вижу, машин вокруг комплекса - океан. Зашла в отдел продаж сегодня, статистика - на 1000+ квартир 350 паркомест. Цена стандартного паркинга 14 кВ м 400 кГрн. Я думаю, спрос на аренду будет, планирую сдавать от 100 евро мес. Коллеги, что думаете? Взять два?
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