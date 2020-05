Додано: Суб 23 тра, 2020 19:38

Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.

ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.



ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

Почему не взяли за 850? Недалеко юнит хоум по 1750, а тут /2. Место дорогожичи реально классное, но нет новых домов. Две станции до золотых ворот. Практически внутри "малой окружной". Теплотехник говорил ой-ти мекка, прицентралье.



Дорогожичи прицентралье? Тогда Нивки приприцентралье.



Но что там хорошего?



Дорогожичи прицентралье? Тогда Нивки приприцентралье.

Но что там хорошего?

По моему, центр - это Старокиевский район плюс Липки. Тут писалось про ненужность машины. Это про центр - на метро всегда едешь против траффика. Или идешь пешком. Плюс людей мало в не бизнес время. Машину возле дома всегда есть где поставить.

