падение начнется с первички, застройщику лучше продать за 5 копеек чем отдать даром за долги. Во вторичке экономики мало, там вера в святость киевского бетона и хотелки,
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
падение начнется с первички, застройщику лучше продать за 5 копеек чем отдать даром за долги. Во вторичке экономики мало, там вера в святость киевского бетона и хотелки,
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По поводу ВДНХ, так как имела квартиру там, могу составить мнение: это хоть и окраина города, но! есть метро, правый берег, есть большой парк, студенты престижного вуза а не гопники рядом живут. Очень неплохая локация, я бы сказала входит в топ 20% в Киеве.
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:25
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:29
аквапарка нет. НО есть открытые бассейны.
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:43
Я ж говорю, стройка идёт а машин уже море. Неужели водители на Порше и БМВ заждобятся арендовать паркинг? Какие цены на аренду, кто в курсе? (У меня гараж под домом, где я живу, поэтому я не знаю, но даже взносы плачу 600 грн месяц) неужели аренда паркинга 50 евро? Не может быть
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