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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3987398839893990>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Снижать цены будут только те, кому прям очень нужно продать
падение начнется с первички, застройщику лучше продать за 5 копеек чем отдать даром за долги. Во вторичке экономики мало, там вера в святость киевского бетона и хотелки,
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу ВДНХ, так как имела квартиру там, могу составить мнение: это хоть и окраина города, но! есть метро, правый берег, есть большой парк, студенты престижного вуза а не гопники рядом живут. Очень неплохая локация, я бы сказала входит в топ 20% в Киеве.
vap
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:25

  hume написав:ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

А куда и зачем нужно ездить? Чего там нет? Магазинов? Ресторанов? Спорт-клубов? Работы? Раз в год на День Независимости на Майдан можно и на метро съездить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vap написав:Цена стандартного паркинга 14 кВ м 400 кГрн. Я думаю, спрос на аренду будет, планирую сдавать от 100 евро мес.

По паркингам доходность довольно низкая. Вряд ли за 100Евро сдастся, там и 50Евро не факт что будут арендовать.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:29

  Gastarbaiter написав:
  hume написав:ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

А куда и зачем нужно ездить? Чего там нет? Магазинов? Ресторанов? Спорт-клубов? Работы? Раз в год на День Независимости на Майдан можно и на метро съездить.

аквапарка нет. НО есть открытые бассейны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:43

  foxluck написав:
  vap написав:Цена стандартного паркинга 14 кВ м 400 кГрн. Я думаю, спрос на аренду будет, планирую сдавать от 100 евро мес.

По паркингам доходность довольно низкая. Вряд ли за 100Евро сдастся, там и 50Евро не факт что будут арендовать.

Я ж говорю, стройка идёт а машин уже море. Неужели водители на Порше и БМВ заждобятся арендовать паркинг? Какие цены на аренду, кто в курсе? (У меня гараж под домом, где я живу, поэтому я не знаю, но даже взносы плачу 600 грн месяц) неужели аренда паркинга 50 евро? Не может быть
vap
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=-yvAsEOTdWg

Ребята!! Всем обвалистам и растишкам смотреть в обязательном порядке!!! 10 сценариев шоков!

Хабрахабр, вы этого 12 лет ждали, и вот шансы велики как никогда!
Крах долара, золото по 5000, и многое другое в блоге Эрика Наймана!

Сейчас смотрю и очень сильно задумываюсь
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:27

  vap написав:Поднимала эту тему осенью, но сейчас прям совсем решилась. Имею новую квартиру в ЖК Славутич, ремонт сделан уже. Вижу, машин вокруг комплекса - океан. Зашла в отдел продаж сегодня, статистика - на 1000+ квартир 350 паркомест. Цена стандартного паркинга 14 кВ м 400 кГрн. Я думаю, спрос на аренду будет, планирую сдавать от 100 евро мес. Коллеги, что думаете? Взять два?

если в окресностях дома серьезная проблема с парковкой то возможно, хотя вильнолюды любят парковать на тротуарах, доказано в ЖК Голосеево где многоуровневый паркинг не востребован но к парадному проблема подъехать.
если есть возможность официально подвести э/э к паркоместам то это уже интересней
но 400кгрн...за 14м2...было бы 300 можно было бы смело брать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:29

  vap написав:Неужели водители на Порше и БМВ заждобятся арендовать паркинг? Какие цены на аренду, кто в курсе?


Наявність у людини порша чи бехи має не дуже пряме відношення до її щедрості.
У мене під під'їздом є х5-ті і прадіки які роками товчуться на поверхні, а в підземному паркінгу є люди які купили собі місце під кашкай :? У моєму комплексі оренда 2000грн.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:50

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

Почему не взяли за 850? Недалеко юнит хоум по 1750, а тут /2. Место дорогожичи реально классное, но нет новых домов. Две станции до золотых ворот. Практически внутри "малой окружной". Теплотехник говорил ой-ти мекка, прицентралье.

Жалею что не взял. Но, думаю, будет еще шанс #2

Как здоровье? Что твой простатит?

Вот как потерял твоих ветеринаров, так как-то все меньше и меньше беспокоит.
airmax78
 
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