падение начнется с первички, застройщику лучше продать за 5 копеек чем отдать даром за долги. Во вторичке экономики мало, там вера в святость киевского бетона и хотелки,
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
падение начнется с первички, застройщику лучше продать за 5 копеек чем отдать даром за долги. Во вторичке экономики мало, там вера в святость киевского бетона и хотелки,
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 тра, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По поводу ВДНХ, так как имела квартиру там, могу составить мнение: это хоть и окраина города, но! есть метро, правый берег, есть большой парк, студенты престижного вуза а не гопники рядом живут. Очень неплохая локация, я бы сказала входит в топ 20% в Киеве.
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:25
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:29
аквапарка нет. НО есть открытые бассейны.
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:43
Я ж говорю, стройка идёт а машин уже море. Неужели водители на Порше и БМВ заждобятся арендовать паркинг? Какие цены на аренду, кто в курсе? (У меня гараж под домом, где я живу, поэтому я не знаю, но даже взносы плачу 600 грн месяц) неужели аренда паркинга 50 евро? Не может быть
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята!! Всем обвалистам и растишкам смотреть в обязательном порядке!!! 10 сценариев шоков!
Хабрахабр, вы этого 12 лет ждали, и вот шансы велики как никогда!
Крах долара, золото по 5000, и многое другое в блоге Эрика Наймана!
Сейчас смотрю и очень сильно задумываюсь
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:27
если в окресностях дома серьезная проблема с парковкой то возможно, хотя вильнолюды любят парковать на тротуарах, доказано в ЖК Голосеево где многоуровневый паркинг не востребован но к парадному проблема подъехать.
если есть возможность официально подвести э/э к паркоместам то это уже интересней
но 400кгрн...за 14м2...было бы 300 можно было бы смело брать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:29
Наявність у людини порша чи бехи має не дуже пряме відношення до її щедрості.
У мене під під'їздом є х5-ті і прадіки які роками товчуться на поверхні, а в підземному паркінгу є люди які купили собі місце під кашкай У моєму комплексі оренда 2000грн.
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:50
Вот как потерял твоих ветеринаров, так как-то все меньше и меньше беспокоит.
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