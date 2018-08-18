Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vap написав:Цена стандартного паркинга 14 кВ м 400 кГрн. Я думаю, спрос на аренду будет, планирую сдавать от 100 евро мес.
По паркингам доходность довольно низкая. Вряд ли за 100Евро сдастся, там и 50Евро не факт что будут арендовать.
Я ж говорю, стройка идёт а машин уже море. Неужели водители на Порше и БМВ заждобятся арендовать паркинг? Какие цены на аренду, кто в курсе? (У меня гараж под домом, где я живу, поэтому я не знаю, но даже взносы плачу 600 грн месяц) неужели аренда паркинга 50 евро? Не может быть
не стоит. 50 евро-да, 100-нет. Пример: центр, самый центр. Отдельный гараж во дворе ( 30 метров). Сдан за 2000 грн.
Паркинги это лотерея. Если брать, то брать дешево. Если брать дорого, есть шанс пролететь. Еще посмотрите в будущее. Скоро такое может стать мейнстримом. Транспорт последней мили. https://vc.ru/transport/80791-hyundai-p ... avtomobile В автомобиле для него предусмотрено специальное место. Возможна подзарядка во время движения авто.
vap написав:Я ж говорю, стройка идёт а машин уже море. Неужели водители на Порше и БМВ заждобятся арендовать паркинг? Какие цены на аренду, кто в курсе? (У меня гараж под домом, где я живу, поэтому я не знаю, но даже взносы плачу 600 грн месяц) неужели аренда паркинга 50 евро? Не может быть
не стоит. 50 евро-да, 100-нет. Пример: центр, самый центр. Отдельный гараж во дворе ( 30 метров). Сдан за 2000 грн.
ИМХО неудачный пример приведу свой: новострой в прицентральном, подземный паркинг(50% мест от кол-ва квартир), средняя цена аренды 2500грн+коммуналь(300грн), свободных мест в принципе нет(желающие ждут в очереди когда освободится), хотя в 100-150-200 метрах от дома постоянно предлагают "отдельный гараж во дворе хруща" за 1000грн странно, не правда ли?
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