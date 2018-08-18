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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3987398839893990

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:54

  vitaliian написав:
  Gastarbaiter написав:Снижать цены будут только те, кому прям очень нужно продать
падение начнется с первички, застройщику лучше продать за 5 копеек чем отдать даром за долги. Во вторичке экономики мало, там вера в святость киевского бетона и хотелки,

Застройщику нужно продать за столько, сколько ему нужно для достройки.

Продать он может хотеть хоть за 5 коп, но для покупки воздуха нужно доверие, которого у такого застройщика не будет.

Разве у нас кто-то отдает долги в преддефолтном состоянии? Неужели нет схем? Неужели у нас наказывают за вывод активов? Неужели есть рабочие суды и правоохранительные органы?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:57

  vap написав:
  foxluck написав:
  vap написав:Цена стандартного паркинга 14 кВ м 400 кГрн. Я думаю, спрос на аренду будет, планирую сдавать от 100 евро мес.

По паркингам доходность довольно низкая. Вряд ли за 100Евро сдастся, там и 50Евро не факт что будут арендовать.

Я ж говорю, стройка идёт а машин уже море. Неужели водители на Порше и БМВ заждобятся арендовать паркинг? Какие цены на аренду, кто в курсе? (У меня гараж под домом, где я живу, поэтому я не знаю, но даже взносы плачу 600 грн месяц) неужели аренда паркинга 50 евро? Не может быть


не стоит.
50 евро-да, 100-нет.
Пример: центр, самый центр. Отдельный гараж во дворе ( 30 метров). Сдан за 2000 грн.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:06

Паркинги это лотерея. Если брать, то брать дешево. Если брать дорого, есть шанс пролететь. Еще посмотрите в будущее. Скоро такое может стать мейнстримом. Транспорт последней мили.
https://vc.ru/transport/80791-hyundai-p ... avtomobile
В автомобиле для него предусмотрено специальное место. Возможна подзарядка во время движения авто.
Vlad442
 
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З нами з: 07.10.14
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Подякували: 1166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:11

  chizh написав:
  vap написав:Я ж говорю, стройка идёт а машин уже море. Неужели водители на Порше и БМВ заждобятся арендовать паркинг? Какие цены на аренду, кто в курсе? (У меня гараж под домом, где я живу, поэтому я не знаю, но даже взносы плачу 600 грн месяц) неужели аренда паркинга 50 евро? Не может быть


не стоит.
50 евро-да, 100-нет.
Пример: центр, самый центр. Отдельный гараж во дворе ( 30 метров). Сдан за 2000 грн.

ИМХО неудачный пример
приведу свой: новострой в прицентральном, подземный паркинг(50% мест от кол-ва квартир), средняя цена аренды 2500грн+коммуналь(300грн), свободных мест в принципе нет(желающие ждут в очереди когда освободится), хотя в 100-150-200 метрах от дома постоянно предлагают "отдельный гараж во дворе хруща" за 1000грн
странно, не правда ли?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 3987398839893990
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