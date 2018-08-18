|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:11
chizh написав: vap написав:
Я ж говорю, стройка идёт а машин уже море. Неужели водители на Порше и БМВ заждобятся арендовать паркинг? Какие цены на аренду, кто в курсе? (У меня гараж под домом, где я живу, поэтому я не знаю, но даже взносы плачу 600 грн месяц) неужели аренда паркинга 50 евро? Не может быть
не стоит.
50 евро-да, 100-нет.Пример: центр, самый центр. Отдельный гараж во дворе
( 30 метров). Сдан за 2000 грн.
ИМХО неудачный пример
приведу свой: новострой в прицентральном, подземный паркинг(50% мест от кол-ва квартир), средняя цена аренды 2500грн+коммуналь(300грн), свободных мест в принципе нет(желающие ждут в очереди когда освободится), хотя в 100-150-200 метрах от дома постоянно предлагают "отдельный гараж во дворе хруща" за 1000грн
странно, не правда ли?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11483
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 1119 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:25
vap написав: foxluck написав: vap написав:
Цена стандартного паркинга 14 кВ м 400 кГрн. Я думаю, спрос на аренду будет, планирую сдавать от 100 евро мес.
По паркингам доходность довольно низкая. Вряд ли за 100Евро сдастся, там и 50Евро не факт что будут арендовать.
Я ж говорю, стройка идёт а машин уже море. Неужели водители на Порше и БМВ заждобятся арендовать паркинг? Какие цены на аренду, кто в курсе? (У меня гараж под домом, где я живу, поэтому я не знаю, но даже взносы плачу 600 грн месяц) неужели аренда паркинга 50 евро? Не может быть
Я за паркінг плачу 600 грн., правда це оболонь, у нас немає таких проблем з перевантаженням машин як на лівому березі
-
Stanislav_S
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 20.08.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:32
Vlad442 написав: vitaliian написав: Gastarbaiter написав:
Снижать цены будут только те, кому прям очень нужно продать
падение начнется с первички, застройщику лучше продать за 5 копеек чем отдать даром за долги. Во вторичке экономики мало, там вера в святость киевского бетона и хотелки,
Застройщику нужно продать за столько, сколько ему нужно для достройки.
Продать он может хотеть хоть за 5 коп, но для покупки воздуха нужно доверие, которого у такого застройщика не будет.
Разве у нас кто-то отдает долги в преддефолтном состоянии? Неужели нет схем? Неужели у нас наказывают за вывод активов? Неужели есть рабочие суды и правоохранительные органы?
Ребята, которые говорят об обвале первички, не понимают ситуации на рынке первички.
Давайте спросим их: не взагали обвал цен, а какой конкретно обвал цен и у кого они ждут? На какие комплексы?
И тут возникнет огромное удивление: а однушек то в продаже почти и не осталось!
И новых нераспроданных комплексов у надежных застройщиков уже кагбы практически нет.
Что мы ждем? Снова 25куе за однуху в Медовом? Так там уже нет однух, все продано. 19 куе за однуху в 3й очереди Оранжа с поставкой в 2028 году? Так там и без обвала примерно такие цены, но никому не надо.
700у.е метр в Файнатауне? Так КАН удавится, но цены не снизит, будет строить по чайной ложке.
НЛ по 1500? Аналогично, с чего вдруг? Да и осталось там достроить буквально пару домов, и все- комплекс завершен.
Варшавский? Так там все однухи проданы.
Оркаду ПА500? Так и сейчас есть такие переуступки, но перспективы туманны, лучше в казино играть.
Где будет обвал, в каких комплексах и у каких застройщиков??
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2372
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:43
Ребята, которые говорят об обвале первички, не понимают ситуации на рынке первички.
Давайте спросим их: не взагали обвал цен, а какой конкретно обвал цен и у кого они ждут? На какие комплексы?
И тут возникнет огромное удивление: а однушек то в продаже почти и не осталось!
И новых нераспроданных комплексов у надежных застройщиков уже кагбы практически нет.
Что мы ждем? Снова 25куе за однуху в Медовом? Так там уже нет однух, все продано. 19 куе за однуху в 3й очереди Оранжа с поставкой в 2028 году? Так там и без обвала примерно такие цены, но никому не надо.
700у.е метр в Файнатауне? Так КАН удавится, но цены не снизит, будет строить по чайной ложке.
НЛ по 1500? Аналогично, с чего вдруг? Да и осталось там достроить буквально пару домов, и все- комплекс завершен.
Варшавский? Так там все однухи проданы.
Оркаду ПА500? Так и сейчас есть такие переуступки, но перспективы туманны, лучше в казино играть.
Где будет обвал, в каких комплексах и у каких застройщиков??[/quote]
Можливо ті хто вже почали будувати й продали найкращі квартири (хоча думаю продажа була ще до карантину), але нові ЖК вже будуть ціну ставити виходячи з нових реалій.
-
Stanislav_S
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 20.08.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:49
Stanislav_S написав:
Можливо ті хто вже почали будувати й продали найкращі квартири (хоча думаю продажа була ще до карантину), але нові ЖК вже будуть ціну ставити виходячи з нових реалій.
Какие новые комплексы? Вы понимаете что их почти нет??
В 2017 году ввелось 1.8 млн кв.м, а в 2020 введется ровно в 2 раза меньше! Де-фи-цит. С цифрами не поспоришь.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2372
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:02
investorkiev написав: Stanislav_S написав:
Можливо ті хто вже почали будувати й продали найкращі квартири (хоча думаю продажа була ще до карантину), але нові ЖК вже будуть ціну ставити виходячи з нових реалій.
Какие новые комплексы? Вы понимаете что их почти нет??
В 2017 году ввелось 1.8 млн кв.м, а в 2020 введется ровно в 2 раза меньше! Де-фи-цит. С цифрами не поспоришь.
В 2009-м было введено вдвое меньше, чем в 2008-м, что не помешало цене обвалиться на 40%.
А то, что автомобильные заводы стоят - это, по вашему, признак упадка рынка, или расцвета?
У вас извращенное понимание баланса спроса и предложения, ИМХО
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5746
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 980 раз.
- Подякували: 2150 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:06
investorkiev написав: Stanislav_S написав:
Можливо ті хто вже почали будувати й продали найкращі квартири (хоча думаю продажа була ще до карантину), але нові ЖК вже будуть ціну ставити виходячи з нових реалій.
Какие новые комплексы? Вы понимаете что их почти нет??
В 2017 году ввелось 1.8 млн кв.м, а в 2020 введется ровно в 2 раза меньше! Де-фи-цит. С цифрами не поспоришь.
Чесно кажучи не знаю по цифрам, які плани на 2020 рік. Наприклад, те що я бачу, це ЖК Бережанський, ЖК Новатор і трішки далі Варшавський+ - вони не тільки добудовують а й починають нові будинки. По друге, що нові комплекси планують роками, і ті, у кого вже є документи на руках і почали якісь будівництва - зупинятись не будуть, все таки за земельку то доводитьсяя платити, тому вони зацікавлені по швидше побудувати і продати. По третє - ринок вторинної нерухомості реагує швидше, ціни почали сповзати і думаю первинний також буде реагувати відповідно. По четверте - я все ж таки думаю, що до кінця року долар буде по 29-30 грн., а при девальвації про подорожання нерухомості й бути не може.
-
Stanislav_S
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 20.08.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:10
zРадио написав: investorkiev написав: Stanislav_S написав:
Можливо ті хто вже почали будувати й продали найкращі квартири (хоча думаю продажа була ще до карантину), але нові ЖК вже будуть ціну ставити виходячи з нових реалій.
Какие новые комплексы? Вы понимаете что их почти нет??
В 2017 году ввелось 1.8 млн кв.м, а в 2020 введется ровно в 2 раза меньше! Де-фи-цит. С цифрами не поспоришь.
В 2009-м было введено вдвое меньше, чем в 2008-м, что не помешало цене обвалиться на 40%.
А то, что автомобильные заводы стоят - это, по вашему, признак упадка рынка, или расцвета?
У вас извращенное понимание баланса спроса и предложения, ИМХО
В 2009м все упало из-за прекращения ипотеки. И с 2009 народ только на свои гуляет - потому и не выйдем никак на уровень цен 2008го.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34529
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 863 раз.
- Подякували: 4037 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:16
Коллеги у меня реестр нерухомости на грузится. Такое разве бывает?
Кстати, по закону 1210, потратила чуть времени, итог (анализировала то, что на сайте ВР)
- первая продажа ОТ ТРЕХ лет - без налога
- вторая 5%
- третья и больше и все недострои 18%
А, еще - если объект не был в реестре, а потом внесли, податок на нерухомость донараховуется (не знаю за 3 года или за все), звучит так:
«У випадку подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування»;
.
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:26
airmax78 написав:
В 2009м все упало из-за прекращения ипотеки. И с 2009 народ только на свои гуляет - потому и не выйдем никак на уровень цен 2008го.
В 2009-м остановилась ипотека, а в 2014-2015 все равно еще раз грохнулись. И даже "допинг" у КРЖН был в виде внутренних переселенцев. Но нет - цена опять ушла на 40% вниз. Дело тут не (только) в ипотеке, а в уменьшении населения и экономического масштаба с каждой крупной неприятностью...
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 23 тра, 2020 23:26, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5746
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 980 раз.
- Подякували: 2150 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|