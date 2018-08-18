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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3988398939903991

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:26

  Gastarbaiter написав:
  hume написав:ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

А куда и зачем нужно ездить? Чего там нет? Магазинов? Ресторанов? Спорт-клубов? Работы? Раз в год на День Независимости на Майдан можно и на метро съездить.

Вот так можно сказать про 75% мест. Из опыта ежедневная пробка от окружной до метро голосеевская, а вечером от метро голосеевская до окружной. Этот трафик в лёгкую может посоревноваться с мостами, ещё и проиграть.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:29

  Stanislav_S написав:[
Я за паркінг плачу 600 грн., правда це оболонь, у нас немає таких проблем з перевантаженням машин як на лівому березі

Подземный? Естественно нет, у вас паркинг где то там возле дома с пьяным сторожем и проволокой вокруг условного пятачка земли. Цена паркоместа в оазисе фиксированная и стоит 100 дол.
hume
 
Повідомлень: 6499
З нами з: 27.12.12
Подякував: 633 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ посовейтуйте какие то новострои эконом класса плиз. Что считаете перспективными.
Унуноктий
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  #<1 ... 3988398939903991
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