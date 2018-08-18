Вот так можно сказать про 75% мест. Из опыта ежедневная пробка от окружной до метро голосеевская, а вечером от метро голосеевская до окружной. Этот трафик в лёгкую может посоревноваться с мостами, ещё и проиграть.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:26
Вот так можно сказать про 75% мест. Из опыта ежедневная пробка от окружной до метро голосеевская, а вечером от метро голосеевская до окружной. Этот трафик в лёгкую может посоревноваться с мостами, ещё и проиграть.
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:29
Подземный? Естественно нет, у вас паркинг где то там возле дома с пьяным сторожем и проволокой вокруг условного пятачка земли. Цена паркоместа в оазисе фиксированная и стоит 100 дол.
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ посовейтуйте какие то новострои эконом класса плиз. Что считаете перспективными.
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