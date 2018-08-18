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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3989399039913992>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:26

  Gastarbaiter написав:
  hume написав:ВДНХ это окружная. Это выезд из города. Это окраина, с которой на авто далеко не уедешь. Только метро.

А куда и зачем нужно ездить? Чего там нет? Магазинов? Ресторанов? Спорт-клубов? Работы? Раз в год на День Независимости на Майдан можно и на метро съездить.

Вот так можно сказать про 75% мест. Из опыта ежедневная пробка от окружной до метро голосеевская, а вечером от метро голосеевская до окружной. Этот трафик в лёгкую может посоревноваться с мостами, ещё и проиграть.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:29

  Stanislav_S написав:[
Я за паркінг плачу 600 грн., правда це оболонь, у нас немає таких проблем з перевантаженням машин як на лівому березі

Подземный? Естественно нет, у вас паркинг где то там возле дома с пьяным сторожем и проволокой вокруг условного пятачка земли. Цена паркоместа в оазисе фиксированная и стоит 100 дол.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ посовейтуйте какие то новострои эконом класса плиз. Что считаете перспективными.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:В 2009м все упало из-за прекращения ипотеки. И с 2009 народ только на свои гуляет - потому и не выйдем никак на уровень цен 2008го.


В 2009-м остановилась ипотека, а в 2014-2015 все равно еще раз грохнулись. И даже "допинг" у КРЖН был в виде внутренних переселенцев. Но нет - цена опять ушла на 40% вниз. Дело тут не (только) в ипотеке, а в уменьшении населения и экономического масштаба с каждой крупной неприятностью...

в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).

в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.

в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).

Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:04

  vhata написав:Коллеги у меня реестр нерухомости на грузится. Такое разве бывает?

Кстати, по закону 1210, потратила чуть времени, итог (анализировала то, что на сайте ВР)
- первая продажа ОТ ТРЕХ лет - без налога
- вторая 5%
- третья и больше и все недострои 18% :shock:

Т.е. безналоговый период если одна продажа раз в три года?

  vhata написав:А, еще - если объект не был в реестре, а потом внесли, податок на нерухомость донараховуется (не знаю за 3 года или за все), звучит так:
«У випадку подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування»;
.

Так вроде ж срок налоговых обязательств ограничен 1095 днями. т.е. доначислить могут только за предыдущие три года, остальное - мимо.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:07

  investorkiev написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:В 2009м все упало из-за прекращения ипотеки. И с 2009 народ только на свои гуляет - потому и не выйдем никак на уровень цен 2008го.


В 2009-м остановилась ипотека, а в 2014-2015 все равно еще раз грохнулись. И даже "допинг" у КРЖН был в виде внутренних переселенцев. Но нет - цена опять ушла на 40% вниз. Дело тут не (только) в ипотеке, а в уменьшении населения и экономического масштаба с каждой крупной неприятностью...

в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).

в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.

в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).

Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.

Какие -20?! -24% было в 2015м по Голосухе, когда страна истекала кровью.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:10

  _Mykola_ написав:Т.е. безналоговый период если одна продажа раз в три года?

нет, раз в год, если объекты "старенькие"
  _Mykola_ написав:Так вроде ж срок налоговых обязательств ограничен 1095 днями. т.е. доначислить могут только за предыдущие три года, остальное - мимо.

вроде так, но по есв до 7 лет продлили доначисления (я не бух, точно не скажу)
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:13

  vhata написав:
  _Mykola_ написав:Т.е. безналоговый период если одна продажа раз в три года?

нет, раз в год, если объекты "старенькие"

главное что пока нет понимания, с какой даты это запустится. С 01.06.2020, с 01.01.2021 или..?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:14

  investorkiev написав:в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).

Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.


Ну да - как же :)

Обвал промышленного производства на 16%, машиностроения - на 34% (!!!), доходов Пенсионного фонда (читай - начисленных зарплат, просто еще не опубликовали) - на 21%.

Это все, конечно, не влияет на стойкий КРЖН, ага )))

Добавьте отъезд 200 тыс экспатов, неизвестно какую (но точно высокую) безработицу и падение потребительских настроений делать большие покупки до уровня июня 2014-го.

И с этим всем набором "прелестей" вы ожидаете 10%-ую коррекцию? Это даже не смешно. Минус 10% от марта 2020-го, при таком же курсе, как сегодня, ценник был прошлым летом. При этом прошлым летом экономика росла, а безработица - падала.

Простите, но вы - фантазер в розовых очках :)
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 24 тра, 2020 00:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:15

  investorkiev написав:
  vhata написав:
  _Mykola_ написав:Т.е. безналоговый период если одна продажа раз в три года?

нет, раз в год, если объекты "старенькие"

главное что пока нет понимания, с какой даты это запустится. С 01.06.2020, с 01.01.2021 или..?

конкретно по этой статье отсрочки нет, пишут со дня опубликования и я так поняла - календарный год
осторожно, пишу из провинции
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