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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3989399039913992

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:17

  zРадио написав:Добавьте отъезд 200 тыс экспатов

вы часом Киев с Дубаями не перепутали?

Скажу честно: как лендлорд, я в конце марта очень нервничал: было абсолютно непонятно, как поведет себя рынок. Вдруг реально квартиры бы стояли пустыми, все уехали и т.д.

Сейчас уже можно констатировать ФАКТ (а не предположения): КРЖН выдержал удар достойно. Катастрофы не произошло. Да, кто-то сьехал, кто-то попросил скидку. Да, новые заехавшие платят с дисконтом. Но это всего лишь -20%-25% к февральской цене, что в текущей ситуации совсем не плохо. Новые квартиранты есть - рынок работает, сделки идут.

А если есть доходность - будет и спрос. Особенно в свете отрицательных ставок по депозитам (ну ок, нулевых ставок).
Уверен что по мере открытия предприятий ХоРеКа и прочих услуг - спрос на аренду будет расти, как и цена. Теория МАЯТНИКА будет видна в действии.

Это все - уже факт, прямо на фоне упавшего промпроизводства. Значит не такая сильная там кореляция.
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 24 тра, 2020 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:21

  investorkiev написав:в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).

в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.

в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).

Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.

в 2014 если бы не крым и война на востоке и переселение тысяч (а может и млн) в киев - не видать бы тут роста. в этот раз такого не будет.
в 2020 - ну там новости в мире погуглите чтоли...
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:27

      investorkiev написав:
      zРадио написав:Добавьте отъезд 200 тыс экспатов

    вы часом Киев с Дубаями не перепутали?


    Погранцы отмечают миграционное сальдо минус 136 тыс иностранцев с января - не могло их в длинном периоде уехать больше, чем приехало, если это туристы. Так что эта дельта - именно экспаты. Плюс какое-то количество таковых было с украинскими паспортами, в эту статистику они попасть не могли и учтены в миграционным сальдо украинцев. Ок, пусть будет из 200 тыс на всю Украину - 100 тыс на Киев
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:28

      jj1981ua написав:в 2020 - ну там новости в мире погуглите чтоли...
    Вас не беспокоит, что везде только и говорят о кризисе?
    Перед тем, как лег Леман бразерс, в инфопространстве была тишина.
    осторожно, пишу из провинции
    vhata
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    Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:28

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    zРадио написав:
      investorkiev написав:
      zРадио написав:Добавьте отъезд 200 тыс экспатов

    вы часом Киев с Дубаями не перепутали?


    Погранцы отмечают миграционное сальдо минус 136 тыс иностранцев с января - не могло их в длинном периоде уехать больше, чем приехало, если это туристы. Так что эта дельта - именно экспаты. Плюс какое-то количество таковых было с украинскими паспортами, в эту статистику они попасть не могли и учтены в миграционным сальдо украинцев. Ок, пусть будет из 200 тыс на всю Украину - 100 тыс на Киев
    И вы всех иностранцев разом записали в экспаты?
    Faceless
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    Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:31

      Faceless написав:
    zРадио написав:Погранцы отмечают миграционное сальдо минус 136 тыс иностранцев с января - не могло их в длинном периоде уехать больше, чем приехало, если это туристы. Так что эта дельта - именно экспаты. Плюс какое-то количество таковых было с украинскими паспортами, в эту статистику они попасть не могли и учтены в миграционным сальдо украинцев. Ок, пусть будет из 200 тыс на всю Украину - 100 тыс на Киев
    И вы всех иностранцев разом записали в экспаты?


    А кто - австрийские пенсионеры на дожитии? :mrgreen: Я ж объяснил, почему они не могут быть туристами
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:33

      jj1981ua написав:
      investorkiev написав:в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).

    в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.

    в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).

    Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.

    в 2014 если бы не крым и война на востоке и переселение тысяч (а может и млн) в киев - не видать бы тут роста. в этот раз такого не будет.
    в 2020 - ну там новости в мире погуглите чтоли...


    Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???
    investorkiev
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    Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:42

      vhata написав:
      jj1981ua написав:в 2020 - ну там новости в мире погуглите чтоли...
    Вас не беспокоит, что везде только и говорят о кризисе?
    Перед тем, как лег Леман бразерс, в инфопространстве была тишина.

    ну почему только говорят? заводы закрытые, безработица растет везде - он как бы уже не только на языке.
    когда в штатах все навернулось весной, мы еще несколько месяцев думали, что нас не заденет
      investorkiev написав:Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???

    мы сейчас о причинах? падение придет, потерпите. все сидят по норкам в шоке и не знают, что делать. поэтому падения резкого пока нигде нет. пока.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:54

        jj1981ua написав:Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???
      ————-
      мы сейчас о причинах? падение придет, потерпите. все сидят по норкам в шоке и не знают, что делать. поэтому падения резкого пока нигде нет. пока.

      Ага, тоесть нигде нет, а у нас вдруг будет падение!

      При этом везде цены держатся на ипотеке шо дурные, а у нас и ипотеки нет.

      Так чего ж падать то будем?

      Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.

      Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер.
      investorkiev
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        #<1 ... 3989399039913992
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