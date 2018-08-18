Додано: Нед 24 тра, 2020 00:17

zРадио написав: Добавьте отъезд 200 тыс экспатов Добавьте отъезд 200 тыс экспатов

вы часом Киев с Дубаями не перепутали?Скажу честно: как лендлорд, я в конце марта очень нервничал: было абсолютно непонятно, как поведет себя рынок. Вдруг реально квартиры бы стояли пустыми, все уехали и т.д.Сейчас уже можно констатировать ФАКТ (а не предположения): КРЖН выдержал удар достойно. Катастрофы не произошло. Да, кто-то сьехал, кто-то попросил скидку. Да, новые заехавшие платят с дисконтом. Но это всего лишь -20%-25% к февральской цене, что в текущей ситуации совсем не плохо. Новые квартиранты есть - рынок работает, сделки идут.А если есть доходность - будет и спрос. Особенно в свете отрицательных ставок по депозитам (ну ок, нулевых ставок).Уверен что по мере открытия предприятий ХоРеКа и прочих услуг - спрос на аренду будет расти, как и цена. Теория МАЯТНИКА будет видна в действии.Это все - уже факт, прямо на фоне упавшего промпроизводства. Значит не такая сильная там кореляция.