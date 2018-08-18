Додано: Нед 24 тра, 2020 01:28

investorkiev написав: jj1981ua написав: Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???

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мы сейчас о причинах? падение придет, потерпите. все сидят по норкам в шоке и не знают, что делать. поэтому падения резкого пока нигде нет. пока. Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???————-мы сейчас о причинах? падение придет, потерпите. все сидят по норкам в шоке и не знают, что делать. поэтому падения резкого пока нигде нет. пока.

Ага, тоесть нигде нет, а у нас вдруг будет падение!



При этом везде цены держатся на ипотеке шо дурные, а у нас и ипотеки нет.



Так чего ж падать то будем?



Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.



Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер. Ага, тоесть нигде нет, а у нас вдруг будет падение!При этом везде цены держатся на ипотеке шо дурные, а у нас и ипотеки нет.Так чего ж падать то будем?Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер.

нигде пока нет, но везде скоро будет. и у нас тоже. и сильно.когда уровень жизни (зп и наличие работы) просядет в разы (процесс уже идет) цены на недвигу будут валяться на земле. причина проста - это пузырь. себестоимость постройки метра в многоэтажке никогда не была больше 300уе, все остальное - это коррупция при постройке (земля, проекты, сдача, коммуникации... - все с оч толстыми конвертами происходило). вот теперь туда мы и идем.я и собираюсь купить когда придет время - нужно быть идиотом, чтобы лезть сейчас. мои сбережения на месте, у меня нормальный доход в уе - с него живет моя семья и делаю новые проекты по работе.деньги в полном объеме остались у тех, у кого они были. а 50%+ этих загашников никогда не имело.вы несколько раз писали о раскупленных однушках - так их раскупали лендлорды и/или связанные с застройщиками люди в надежде перепродать на сдаче объекта или для сдачи в аренду. там единицы куплены были для себя.вангую - в течение 1-2 лет появится закон по налогу на недвигу свыше 1 квартиры или что-то типа того. вас начнут трусить на деньги т.к. больше их брать будет неоткуда.