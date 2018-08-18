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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:17
zРадио написав:
Добавьте отъезд 200 тыс экспатов
вы часом Киев с Дубаями не перепутали?
Скажу честно: как лендлорд, я в конце марта очень нервничал: было абсолютно непонятно, как поведет себя рынок. Вдруг реально квартиры бы стояли пустыми, все уехали и т.д.
Сейчас уже можно констатировать ФАКТ (а не предположения): КРЖН выдержал удар достойно. Катастрофы не произошло. Да, кто-то сьехал, кто-то попросил скидку. Да, новые заехавшие платят с дисконтом. Но это всего лишь -20%-25% к февральской цене, что в текущей ситуации совсем не плохо. Новые квартиранты есть - рынок работает, сделки идут.
А если есть доходность - будет и спрос. Особенно в свете отрицательных ставок по депозитам (ну ок, нулевых ставок).
Уверен что по мере открытия предприятий ХоРеКа и прочих услуг - спрос на аренду будет расти, как и цена. Теория МАЯТНИКА будет видна в действии.
Это все - уже факт, прямо на фоне упавшего промпроизводства. Значит не такая сильная там кореляция.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Нед 24 тра, 2020 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:21
investorkiev написав:
в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).
в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.
в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).
Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.
в 2014 если бы не крым и война на востоке и переселение тысяч (а может и млн) в киев - не видать бы тут роста. в этот раз такого не будет.
в 2020 - ну там новости в мире погуглите чтоли...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:27
investorkiev написав: zРадио написав:
Добавьте отъезд 200 тыс экспатов
вы часом Киев с Дубаями не перепутали?
Погранцы отмечают миграционное сальдо минус 136 тыс иностранцев с января - не могло их в длинном периоде уехать больше, чем приехало, если это туристы. Так что эта дельта - именно экспаты. Плюс какое-то количество таковых было с украинскими паспортами, в эту статистику они попасть не могли и учтены в миграционным сальдо украинцев. Ок, пусть будет из 200 тыс на всю Украину - 100 тыс на Киев
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zРадио
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:28
jj1981ua написав:
в 2020 - ну там новости в мире
погуглите чтоли...
Вас не беспокоит, что везде только и говорят о кризисе?
Перед тем, как лег Леман бразерс, в инфопространстве была тишина.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:28
zРадио написав: investorkiev написав: zРадио написав:
Добавьте отъезд 200 тыс экспатов
вы часом Киев с Дубаями не перепутали?
Погранцы отмечают миграционное сальдо минус 136 тыс иностранцев с января - не могло их в длинном периоде уехать больше, чем приехало, если это туристы. Так что эта дельта - именно экспаты. Плюс какое-то количество таковых было с украинскими паспортами, в эту статистику они попасть не могли и учтены в миграционным сальдо украинцев. Ок, пусть будет из 200 тыс на всю Украину - 100 тыс на Киев
И вы всех иностранцев разом записали в экспаты?
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Faceless
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:31
Faceless написав:
zРадио написав:Погранцы отмечают миграционное сальдо минус 136 тыс иностранцев с января - не могло их в длинном периоде уехать больше, чем приехало, если это туристы. Так что эта дельта - именно экспаты. Плюс какое-то количество таковых было с украинскими паспортами, в эту статистику они попасть не могли и учтены в миграционным сальдо украинцев. Ок, пусть будет из 200 тыс на всю Украину - 100 тыс на Киев
И вы всех иностранцев разом записали в экспаты?
А кто - австрийские пенсионеры на дожитии?
Я ж объяснил, почему они не могут быть туристами
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zРадио
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:33
jj1981ua написав: investorkiev написав:
в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).
в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.
в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).
Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.
в 2014 если бы не крым и война на востоке и переселение тысяч (а может и млн) в киев - не видать бы тут роста. в этот раз такого не будет.
в 2020 - ну там новости в мире погуглите чтоли...
Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???
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investorkiev
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:42
vhata написав: jj1981ua написав:
в 2020 - ну там новости в мире
погуглите чтоли...
Вас не беспокоит, что везде только и говорят о кризисе?
Перед тем, как лег Леман бразерс, в инфопространстве была тишина.
ну почему только говорят? заводы закрытые, безработица растет везде - он как бы уже не только на языке.
когда в штатах все навернулось весной, мы еще несколько месяцев думали, что нас не заденет
investorkiev написав:
Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???
мы сейчас о причинах? падение придет, потерпите. все сидят по норкам в шоке и не знают, что делать. поэтому падения резкого пока нигде нет. пока.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:54
jj1981ua написав:
Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???
————-
мы сейчас о причинах? падение придет, потерпите. все сидят по норкам в шоке и не знают, что делать. поэтому падения резкого пока нигде нет. пока.
Ага, тоесть нигде нет, а у нас вдруг будет падение!
При этом везде цены держатся на ипотеке шо дурные, а у нас и ипотеки нет.
Так чего ж падать то будем?
Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.
Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер.
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investorkiev
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Додано: Нед 24 тра, 2020 01:28
investorkiev написав: jj1981ua написав:
Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???
————-
мы сейчас о причинах? падение придет, потерпите. все сидят по норкам в шоке и не знают, что делать. поэтому падения резкого пока нигде нет. пока.
Ага, тоесть нигде нет, а у нас вдруг будет падение!
При этом везде цены держатся на ипотеке шо дурные, а у нас и ипотеки нет.
Так чего ж падать то будем?
Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.
Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер.
нигде пока нет, но везде скоро будет. и у нас тоже. и сильно.
когда уровень жизни (зп и наличие работы) просядет в разы (процесс уже идет) цены на недвигу будут валяться на земле. причина проста - это пузырь. себестоимость постройки метра в многоэтажке никогда не была больше 300уе, все остальное - это коррупция при постройке (земля, проекты, сдача, коммуникации... - все с оч толстыми конвертами происходило). вот теперь туда мы и идем.
я и собираюсь купить когда придет время - нужно быть идиотом, чтобы лезть сейчас. мои сбережения на месте, у меня нормальный доход в уе - с него живет моя семья и делаю новые проекты по работе.
деньги в полном объеме остались у тех, у кого они были. а 50%+ этих загашников никогда не имело.
вы несколько раз писали о раскупленных однушках - так их раскупали лендлорды и/или связанные с застройщиками люди в надежде перепродать на сдаче объекта или для сдачи в аренду. там единицы куплены были для себя.
вангую - в течение 1-2 лет появится закон по налогу на недвигу свыше 1 квартиры или что-то типа того. вас начнут трусить на деньги т.к. больше их брать будет неоткуда.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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