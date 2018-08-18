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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3990399139923993

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 01:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:Погранцы отмечают миграционное сальдо минус 136 тыс иностранцев с января - не могло их в длинном периоде уехать больше, чем приехало, если это туристы. Так что эта дельта - именно экспаты. Плюс какое-то количество таковых было с украинскими паспортами, в эту статистику они попасть не могли и учтены в миграционным сальдо украинцев. Ок, пусть будет из 200 тыс на всю Украину - 100 тыс на Киев
И вы всех иностранцев разом записали в экспаты?


А кто - австрийские пенсионеры на дожитии? :mrgreen: Я ж объяснил, почему они не могут быть туристами


Довольно много народу, в первую очередь пенсионеров, есть с росгражданством или беларуси; родившиеся здесь, имеющие другое гражданство и периодически здесь живущие.
Ну вы в самом деле думаете, что у нас может быть толпа экспатов размером с облцентр? Да тут компаний столько нет
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 01:48

  investorkiev написав:Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.

Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер.

Если у человека были деньги - то чего он не покупал? А если денег не было в полной сумме, но копил, то потеря работы на несколько месяцев явно не пойдет на плюс. Ну и дальше по цепочке. Каждый недополучит 10-20% за год. Если же человек всего откладывал 20% своего дохода, то значит за год он уже отложит 0.
Скоро "внезапно" выяснится, что денег от гастриков стало приходить несколько меньше, новых проектов у ИТ не появляется, да и цены на сталь уже не те, что год назад. По агросектору прогноз тоже не радостный. Единственное объяснение сегоднешнего курса у меня в голове: на карантине деньги тратить реально некуда. Новую одежду негде выгуливать, границы закрыты, перевозки в заднице. С ослаблением ограничений начнется пике. На айфоны и турции народ будет нашкребать до последнего.
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  #<1 ... 3990399139923993
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