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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 тра, 2020 01:38
zРадио написав: Faceless написав:
zРадио написав:Погранцы отмечают миграционное сальдо минус 136 тыс иностранцев с января - не могло их в длинном периоде уехать больше, чем приехало, если это туристы. Так что эта дельта - именно экспаты. Плюс какое-то количество таковых было с украинскими паспортами, в эту статистику они попасть не могли и учтены в миграционным сальдо украинцев. Ок, пусть будет из 200 тыс на всю Украину - 100 тыс на Киев
И вы всех иностранцев разом записали в экспаты?
А кто - австрийские пенсионеры на дожитии?
Я ж объяснил, почему они не могут быть туристами
Довольно много народу, в первую очередь пенсионеров, есть с росгражданством или беларуси; родившиеся здесь, имеющие другое гражданство и периодически здесь живущие.
Ну вы в самом деле думаете, что у нас может быть толпа экспатов размером с облцентр? Да тут компаний столько нет
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Додано: Нед 24 тра, 2020 01:48
investorkiev написав:
Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.
Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер.
Если у человека были деньги - то чего он не покупал? А если денег не было в полной сумме, но копил, то потеря работы на несколько месяцев явно не пойдет на плюс. Ну и дальше по цепочке. Каждый недополучит 10-20% за год. Если же человек всего откладывал 20% своего дохода, то значит за год он уже отложит 0.
Скоро "внезапно" выяснится, что денег от гастриков стало приходить несколько меньше, новых проектов у ИТ не появляется, да и цены на сталь уже не те, что год назад. По агросектору прогноз тоже не радостный. Единственное объяснение сегоднешнего курса у меня в голове: на карантине деньги тратить реально некуда. Новую одежду негде выгуливать, границы закрыты, перевозки в заднице. С ослаблением ограничений начнется пике. На айфоны и турции народ будет нашкребать до последнего.
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