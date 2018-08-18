Додано: Нед 24 тра, 2020 01:48

investorkiev написав: Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.



Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер. Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер.

Если у человека были деньги - то чего он не покупал? А если денег не было в полной сумме, но копил, то потеря работы на несколько месяцев явно не пойдет на плюс. Ну и дальше по цепочке. Каждый недополучит 10-20% за год. Если же человек всего откладывал 20% своего дохода, то значит за год он уже отложит 0.Скоро "внезапно" выяснится, что денег от гастриков стало приходить несколько меньше, новых проектов у ИТ не появляется, да и цены на сталь уже не те, что год назад. По агросектору прогноз тоже не радостный. Единственное объяснение сегоднешнего курса у меня в голове: на карантине деньги тратить реально некуда. Новую одежду негде выгуливать, границы закрыты, перевозки в заднице. С ослаблением ограничений начнется пике. На айфоны и турции народ будет нашкребать до последнего.