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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3990399139923993

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 42
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
26%
11
знизяться на 10-25%
36%
15
знизяться на 25%-50%
17%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 01:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:Погранцы отмечают миграционное сальдо минус 136 тыс иностранцев с января - не могло их в длинном периоде уехать больше, чем приехало, если это туристы. Так что эта дельта - именно экспаты. Плюс какое-то количество таковых было с украинскими паспортами, в эту статистику они попасть не могли и учтены в миграционным сальдо украинцев. Ок, пусть будет из 200 тыс на всю Украину - 100 тыс на Киев
И вы всех иностранцев разом записали в экспаты?


А кто - австрийские пенсионеры на дожитии? :mrgreen: Я ж объяснил, почему они не могут быть туристами


Довольно много народу, в первую очередь пенсионеров, есть с росгражданством или беларуси; родившиеся здесь, имеющие другое гражданство и периодически здесь живущие.
Ну вы в самом деле думаете, что у нас может быть толпа экспатов размером с облцентр? Да тут компаний столько нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 01:48

  investorkiev написав:Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.

Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер.

Если у человека были деньги - то чего он не покупал? А если денег не было в полной сумме, но копил, то потеря работы на несколько месяцев явно не пойдет на плюс. Ну и дальше по цепочке. Каждый недополучит 10-20% за год. Если же человек всего откладывал 20% своего дохода, то значит за год он уже отложит 0.
Скоро "внезапно" выяснится, что денег от гастриков стало приходить несколько меньше, новых проектов у ИТ не появляется, да и цены на сталь уже не те, что год назад. По агросектору прогноз тоже не радостный. Единственное объяснение сегоднешнего курса у меня в голове: на карантине деньги тратить реально некуда. Новую одежду негде выгуливать, границы закрыты, перевозки в заднице. С ослаблением ограничений начнется пике. На айфоны и турции народ будет нашкребать до последнего.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 04:18

jj1981ua
Дико извиняюсь перед гениальным бизнесменом - а в Варшаве, Вене, Париже и Лондоне с Манхэттеном себестоимость тоже плюс-минус такая ведь, а то на бетон от ковальской и арматуру с газоблоком вроде у нас же мировые цены, а не как в позднем совке, когда комсомольцы КрАЗ-лаптёжник на 286й с SVGA меняли, а Таврию на принтер? То есть там тоже грохнуться должно, и причём раз в ...надцать наверное, а не вдвое как у нас, когда кризис эбонёт?
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 06:21

  vhata написав:
  Елена8 написав:ЖК Ревуцкий
Аж сташно, потолок 2,52 катастрофа :(.

Коллеги, я тут нашла то, что нравится. https://www.olx.ua/obyavlenie/pereustup ... b1a205fbfc
Вы там знаетете все подковерные движения - достроят?
зы: знаю, что все укрбудовское заморожено, но там метро, лес и куча всего построено. Ну не бросят же все просто так


Мой достроенный недострой простоял лишние 7 лет до начала заселения, а остановился в готовности 95%. И можно сказать, что повезло. Так что все может быть.
И кроме того, там как-то мутно продавались квартиры. Одна знакомая работала в ОП и пыталась мне это впарить несколько лет назад через какую-то схему, благодаря чему оно оказывалось значительно дешевле. Сейчас подробностей не вспомню - меня это в принципе не интересовало. Тем более укрбуд и тем более ЛБ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 06:33

  airmax78 написав:
  vetka написав:
  BIGor написав:Это все зависит от страны и города проживания, в каком-то Париже легко обойтись без авто, в странах Африки, Украине и США (неожиданно!) - очень тяжело.

Открою вам тайну - почти 40 лет (с рождения) живу в Киеве, без авто и, блин, вообще не чувствую потребности в нем.

Привычка - вторая натура. Я до 30 лет тоже не задумывался о том зачем нужен автомобиль. Когда, наконец, сел за руль - понял.


Из своих 45 (раз уж тут начались такие откровения), 25+ лет за рулем. Сначала нравилось. Последнее время дико надоело, стараюсь где можно ходить пешком. А если еду на машине, то вылажу из-за руля с чувством облегчения. Наверное старость приближается. Так что ждите.))))
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 07:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Из своих 45 (раз уж тут начались такие откровения), 25+ лет за рулем. Сначала нравилось. Последнее время дико надоело, стараюсь где можно ходить пешком. А если еду на машине, то вылажу из-за руля с чувством облегчения. Наверное старость приближается
я разлюбил машину как переехал в Киев, парковаться негде, расстояния большие, пробки, развязки.
vitaliian
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