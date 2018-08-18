Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Погранцы отмечают миграционное сальдо минус 136 тыс иностранцев с января - не могло их в длинном периоде уехать больше, чем приехало, если это туристы. Так что эта дельта - именно экспаты. Плюс какое-то количество таковых было с украинскими паспортами, в эту статистику они попасть не могли и учтены в миграционным сальдо украинцев. Ок, пусть будет из 200 тыс на всю Украину - 100 тыс на Киев
И вы всех иностранцев разом записали в экспаты?
А кто - австрийские пенсионеры на дожитии? Я ж объяснил, почему они не могут быть туристами
Довольно много народу, в первую очередь пенсионеров, есть с росгражданством или беларуси; родившиеся здесь, имеющие другое гражданство и периодически здесь живущие. Ну вы в самом деле думаете, что у нас может быть толпа экспатов размером с облцентр? Да тут компаний столько нет
investorkiev написав:Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.
Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер.
Если у человека были деньги - то чего он не покупал? А если денег не было в полной сумме, но копил, то потеря работы на несколько месяцев явно не пойдет на плюс. Ну и дальше по цепочке. Каждый недополучит 10-20% за год. Если же человек всего откладывал 20% своего дохода, то значит за год он уже отложит 0. Скоро "внезапно" выяснится, что денег от гастриков стало приходить несколько меньше, новых проектов у ИТ не появляется, да и цены на сталь уже не те, что год назад. По агросектору прогноз тоже не радостный. Единственное объяснение сегоднешнего курса у меня в голове: на карантине деньги тратить реально некуда. Новую одежду негде выгуливать, границы закрыты, перевозки в заднице. С ослаблением ограничений начнется пике. На айфоны и турции народ будет нашкребать до последнего.
jj1981ua Дико извиняюсь перед гениальным бизнесменом - а в Варшаве, Вене, Париже и Лондоне с Манхэттеном себестоимость тоже плюс-минус такая ведь, а то на бетон от ковальской и арматуру с газоблоком вроде у нас же мировые цены, а не как в позднем совке, когда комсомольцы КрАЗ-лаптёжник на 286й с SVGA меняли, а Таврию на принтер? То есть там тоже грохнуться должно, и причём раз в ...надцать наверное, а не вдвое как у нас, когда кризис эбонёт?
Мой достроенный недострой простоял лишние 7 лет до начала заселения, а остановился в готовности 95%. И можно сказать, что повезло. Так что все может быть. И кроме того, там как-то мутно продавались квартиры. Одна знакомая работала в ОП и пыталась мне это впарить несколько лет назад через какую-то схему, благодаря чему оно оказывалось значительно дешевле. Сейчас подробностей не вспомню - меня это в принципе не интересовало. Тем более укрбуд и тем более ЛБ.
BIGor написав:Это все зависит от страны и города проживания, в каком-то Париже легко обойтись без авто, в странах Африки, Украине и США (неожиданно!) - очень тяжело.
Открою вам тайну - почти 40 лет (с рождения) живу в Киеве, без авто и, блин, вообще не чувствую потребности в нем.
Привычка - вторая натура. Я до 30 лет тоже не задумывался о том зачем нужен автомобиль. Когда, наконец, сел за руль - понял.
Из своих 45 (раз уж тут начались такие откровения), 25+ лет за рулем. Сначала нравилось. Последнее время дико надоело, стараюсь где можно ходить пешком. А если еду на машине, то вылажу из-за руля с чувством облегчения. Наверное старость приближается. Так что ждите.))))
rjkz написав:Из своих 45 (раз уж тут начались такие откровения), 25+ лет за рулем. Сначала нравилось. Последнее время дико надоело, стараюсь где можно ходить пешком. А если еду на машине, то вылажу из-за руля с чувством облегчения. Наверное старость приближается
я разлюбил машину как переехал в Киев, парковаться негде, расстояния большие, пробки, развязки.
любопытная таблица Як змінювались світові ціни на сировинні товари у 2017–2020 роках (відсоткова зміна порівняно з попереднім роком)
jj1981ua написав:ну почему только говорят? заводы закрытые, безработица растет везде - он как бы уже не только на языке. когда в штатах все навернулось весной, мы еще несколько месяцев думали, что нас не заденет
Заводы уже открытые. Количество новых заявок на пособие в Штатах 6ю неделю подряд снижается.
vetka написав:Открою вам тайну - почти 40 лет (с рождения) живу в Киеве, без авто и, блин, вообще не чувствую потребности в нем.
Привычка - вторая натура. Я до 30 лет тоже не задумывался о том зачем нужен автомобиль. Когда, наконец, сел за руль - понял.
Из своих 45 (раз уж тут начались такие откровения), 25+ лет за рулем. Сначала нравилось. Последнее время дико надоело, стараюсь где можно ходить пешком. А если еду на машине, то вылажу из-за руля с чувством облегчения. Наверное старость приближается. Так что ждите.))))
Езда за рулем может нравиться или не нравиться, но в Украине альтернативы собственному автомобилю нет.
investorkiev написав:в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).
Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.
Ну да - как же
Обвал промышленного производства на 16%, машиностроения - на 34% (!!!), доходов Пенсионного фонда (читай - начисленных зарплат, просто еще не опубликовали) - на 21%.
Это все, конечно, не влияет на стойкий КРЖН, ага )))
Добавьте отъезд 200 тыс экспатов, неизвестно какую (но точно высокую) безработицу и падение потребительских настроений делать большие покупки до уровня июня 2014-го.
И с этим всем набором "прелестей" вы ожидаете 10%-ую коррекцию? Это даже не смешно. Минус 10% от марта 2020-го, при таком же курсе, как сегодня, ценник был прошлым летом. При этом прошлым летом экономика росла, а безработица - падала.
Простите, но вы - фантазер в розовых очках
простите но вы долбоёб, метро открыли едьте на работу ВВП поднимать