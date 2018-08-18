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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 09:15
Унуноктий написав:
метро открыли
Метро открыли люди с уровнем образования 2 класса. Наверное, думают, чтобы все переболели короной-19.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 09:18
hume написав: Stanislav_S написав:
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Я за паркінг плачу 600 грн., правда це оболонь, у нас немає таких проблем з перевантаженням машин як на лівому березі
Подземный? Естественно нет, у вас паркинг где то там возле дома с пьяным сторожем и проволокой вокруг условного пятачка земли. Цена паркоместа в оазисе фиксированная и стоит 100 дол.
Полностью поддерживаю.
В Заречном 3500+грн и это при том, что дом до конца не заселён
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Додано: Нед 24 тра, 2020 09:28
investorkiev написав: zРадио написав:
Добавьте отъезд 200 тыс экспатов
вы часом Киев с Дубаями не перепутали?
Скажу честно: как лендлорд, я в конце марта очень нервничал: было абсолютно непонятно, как поведет себя рынок. Вдруг реально квартиры бы стояли пустыми, все уехали и т.д.
Сейчас уже можно констатировать ФАКТ (а не предположения): КРЖН выдержал удар достойно. Катастрофы не произошло. Да, кто-то сьехал, кто-то попросил скидку. Да, новые заехавшие платят с дисконтом. Но это всего лишь -20%-25% к февральской цене, что в текущей ситуации совсем не плохо. Новые квартиранты есть - рынок работает, сделки идут.
А если есть доходность - будет и спрос. Особенно в свете отрицательных ставок по депозитам (ну ок, нулевых ставок).
Уверен что по мере открытия предприятий ХоРеКа и прочих услуг - спрос на аренду будет расти, как и цена. Теория МАЯТНИКА будет видна в действии.
Это все - уже факт, прямо на фоне упавшего промпроизводства. Значит не такая сильная там кореляция.
+25% с 2014 года росли примерно 4 года.... а -25% это ж фигня подумешь.... дурик ты встань и вслух скажи себе перед зеркалом "я не получаю каждую четвёртую гривну которую получал ещё три месяца назад"
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Додано: Нед 24 тра, 2020 09:40
jj1981ua написав: investorkiev написав: jj1981ua написав:
Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???
————-
мы сейчас о причинах? падение придет, потерпите. все сидят по норкам в шоке и не знают, что делать. поэтому падения резкого пока нигде нет. пока.
Ага, тоесть нигде нет, а у нас вдруг будет падение!
При этом везде цены держатся на ипотеке шо дурные, а у нас и ипотеки нет.
Так чего ж падать то будем?
Помнится вы собирались купить квартиру. У вас лично за время карантина сбережения уменьшились или увеличились? У меня например увеличились (мало трачу, остается). Практически никто сбережения не уменьшил, ну разве что на пару сотен доларов, при сумме сопоставимой с квартирой это не критично.
Понимаете? У всех деньги остались в полном обьеме. Люди тоже остались - никто не вымер.
нигде пока нет, но везде скоро будет. и у нас тоже. и сильно.
когда уровень жизни (зп и наличие работы) просядет в разы (процесс уже идет) цены на недвигу будут валяться на земле. причина проста - это пузырь. себестоимость постройки метра в многоэтажке никогда не была больше 300уе, все остальное - это коррупция при постройке (земля, проекты, сдача, коммуникации... - все с оч толстыми конвертами происходило). вот теперь туда мы и идем.
я и собираюсь купить когда придет время - нужно быть идиотом, чтобы лезть сейчас. мои сбережения на месте, у меня нормальный доход в уе - с него живет моя семья и делаю новые проекты по работе.
деньги в полном объеме остались у тех, у кого они были. а 50%+ этих загашников никогда не имело.
вы несколько раз писали о раскупленных однушках - так их раскупали лендлорды и/или связанные с застройщиками люди в надежде перепродать на сдаче объекта или для сдачи в аренду. там единицы куплены были для себя.
вангую - в течение 1-2 лет появится закон по налогу на недвигу свыше 1 квартиры или что-то типа того. вас начнут трусить на деньги т.к. больше их брать будет неоткуда.
очередной малолетний програмист, считающий что зарплата 2000 в месяц и котлетка 20 000 долларов влияют на кржн.... сколько вас тут уже было.....
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Додано: Нед 24 тра, 2020 09:40
Stanislav_S написав:
Ребята, которые говорят об обвале первички, не понимают ситуации на рынке первички.
Давайте спросим их: не взагали обвал цен, а какой конкретно обвал цен и у кого они ждут? На какие комплексы?
И тут возникнет огромное удивление: а однушек то в продаже почти и не осталось!
И новых нераспроданных комплексов у надежных застройщиков уже кагбы практически нет.
Что мы ждем? Снова 25куе за однуху в Медовом? Так там уже нет однух, все продано. 19 куе за однуху в 3й очереди Оранжа с поставкой в 2028 году? Так там и без обвала примерно такие цены, но никому не надо.
700у.е метр в Файнатауне? Так КАН удавится, но цены не снизит, будет строить по чайной ложке.
НЛ по 1500? Аналогично, с чего вдруг? Да и осталось там достроить буквально пару домов, и все- комплекс завершен.
Варшавский? Так там все однухи проданы.
Оркаду ПА500? Так и сейчас есть такие переуступки, но перспективы туманны, лучше в казино играть.
Где будет обвал, в каких комплексах и у каких застройщиков??
Можливо ті хто вже почали будувати й продали найкращі квартири (хоча думаю продажа була ще до карантину), але нові ЖК вже будуть ціну ставити виходячи з нових реалій.[/quote]
Наприклад? Я бачу таке
Новини ЖК Dibrova Park
Стартував продаж нової черги. Ціна від 1.04 млн гр
Ціна за м²: 18 750 — 27 850 грн (була 16 850 — 20 050 грн)
1-кімнатні: від 1.04 млн грн
2-кімнатні: від 1.3 млн грн (була від 1.17 млн грн)
3-кімнатні: від 1.62 млн грн (була від 1.46 млн грн)
Дворівневі: від 1.91 млн грн (була від 1.76 млн грн)
3 будинок: 1 кв. 2022
Всім процвітання!
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Додано: Нед 24 тра, 2020 09:59
investorkiev написав:
Варшавский? Так там все однухи проданы.
Оркаду ПА500? Так и сейчас есть такие переуступки, но перспективы туманны, лучше в казино играть.
Где будет обвал, в каких комплексах и у каких застройщиков??
В Варшавском уже появились однухи в недавно открытом в продажу 6 доме по ~28 тыс грн за квадрат. При этом нет рассрочки, только 100% оплату хотят.
Это на 10 тыс грн дороже, чем было 9 месяцев назад. Дом даже хуже, так как криво развернут и у жителей не будет нормально вида из окон.
На двухи и трёхи цены не настолько шизанутые, в двухах сейчас от 18700 за квадрат примерно и итоговая цена за 70-80 метров колебается в районе 52-56к.
Пока такую ценовую политику объяснить не можем, есть ощущение что ОП хочет продать полностью двухи (сейчас они в жутком дефиците, осталось 3 планировки только), а ценой на однушки отсекли всех спекулянтов, так как по сути они уровняли свою цену с ценой на ОЛХ.
Так же на днях стартанула продажа Дибровапарк 3 дом, там конечно не настолько шизанутая цена как у плюсов, но тоже от 24к за метр в однухах.
Минимальная инвестиция в 1к от 1млн+, видовые на 150к дороже.
Есть пример квартиры на средних этажах без вида - 44.5= 1078000. С видом не менее 1.2 млн.
В сентябре я в этом комплексе 43 метра за 740 тыс грн брать не хотел, потому что считал его стрёмным и таким который не построят в указанные сроки. Хотя я прекрасно понимал весь потенциал этого дома, который находится в 20 метрах от входа в станцию метро. Такая близость в эконом сегменте это имба которая в Киеве раз в 10 лет появляется. А тут к тому же станция метро всего в 13 минутах езды от Золотых Ворот. Пока я твердо считаю что первые 2 дома Дибровы были последним уходящим вагоном старых цен и старых возможностей и хз когда такое теперь повторится, если вообще повторится.
Ракеты нет, будет только дешеветь.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:08
Первый написав: Stanislav_S написав:
Ребята, которые говорят об обвале первички, не понимают ситуации на рынке первички.
Давайте спросим их: не взагали обвал цен, а какой конкретно обвал цен и у кого они ждут? На какие комплексы?
И тут возникнет огромное удивление: а однушек то в продаже почти и не осталось!
И новых нераспроданных комплексов у надежных застройщиков уже кагбы практически нет.
Что мы ждем? Снова 25куе за однуху в Медовом? Так там уже нет однух, все продано. 19 куе за однуху в 3й очереди Оранжа с поставкой в 2028 году? Так там и без обвала примерно такие цены, но никому не надо.
700у.е метр в Файнатауне? Так КАН удавится, но цены не снизит, будет строить по чайной ложке.
НЛ по 1500? Аналогично, с чего вдруг? Да и осталось там достроить буквально пару домов, и все- комплекс завершен.
Варшавский? Так там все однухи проданы.
Оркаду ПА500? Так и сейчас есть такие переуступки, но перспективы туманны, лучше в казино играть.
Где будет обвал, в каких комплексах и у каких застройщиков??
Можливо ті хто вже почали будувати й продали найкращі квартири (хоча думаю продажа була ще до карантину), але нові ЖК вже будуть ціну ставити виходячи з нових реалій.
Наприклад? Я бачу таке
Новини ЖК Dibrova Park
Стартував продаж нової черги. Ціна від 1.04 млн гр
Ціна за м²: 18 750 — 27 850 грн (була 16 850 — 20 050 грн)
1-кімнатні: від 1.04 млн грн
2-кімнатні: від 1.3 млн грн (була від 1.17 млн грн)
3-кімнатні: від 1.62 млн грн (була від 1.46 млн грн)
Дворівневі: від 1.91 млн грн (була від 1.76 млн грн)
3 будинок: 1 кв. 2022[/quote]
Доповню, ЖК Старт
Ціна від 1.51 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 36 700 грн (не змінилась)
1-кімнатні:від 1.51 млн грн (не змінилась)
2-кімнатні:від 1.99 млн грн (була від 2.05 млн грн)
3-кімнатні:від 2.4 млн грн (не змінилась)
Дворівневі:від 3.56 млн грн (не змінилась)
Тут пишуть що всі однушки розлітаються як гараячі пиріжки, дефіцит і все таке. Але все є у вільному доступу. Квартири є на будь-який вибір.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:09
Santehnik написав:
В Варшавском уже появились однухи в недавно открытом в продажу 6 доме по ~28 тыс грн за квадрат. При этом нет рассрочки, только 100% оплату хотят.
Это на 10 тыс грн дороже, чем было 9 месяцев назад.
Так же на днях стартанула продажа Дибровапарк 3 дом, там конечно не настолько шизанутая цена как у плюсов, но тоже от 24к за метр в однухах.
Минимальная инвестиция в 1к от 1млн+, видовые на 150к дороже.
Есть пример квартиры на средних этажах без вида - 44.5= 1078000. С видом не менее 1.2 млн.
В сентябре я в этом комплексе 43 метра за 740 тыс грн брать не хотел
Ракеты нет, будет только дешеветь.
удорожание на 30% за полгода/9 месяцев - это разве не РАКЕТА? Это она и есть, видим ее взлет.
А где же обвал? Где цены в 20куе за полноценную однушку в хорошем комплексе?
BIGor написав:
Тут пишуть що всі однушки розлітаються як гараячі пиріжки, дефіцит і все таке. Але все є у вільному доступу. Квартири є на будь-який вибір.
Аудитор, прочитайте внимательно, медленно шевеля губами. Однушек уже нет в продаже наверное в 70% комплексов. Там где они есть - цены космические, и именно поэтому они там есть - потому что уши заворачиваются в трубочку от ценника. Указанные выше Варшавский ПА28000 был буквально 2 года назад не более чем ПА16000, при одинаковом курсе. Посчитаете математику?
Востаннє редагувалось investorkiev
в Нед 24 тра, 2020 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:10
Бачу, шо під час локдауну, люди каву без цукру з круасанами пить не перестали
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:18
investorkiev написав: Santehnik написав:
В Варшавском уже появились однухи в недавно открытом в продажу 6 доме по ~28 тыс грн за квадрат. При этом нет рассрочки, только 100% оплату хотят.
Это на 10 тыс грн дороже, чем было 9 месяцев назад.
Так же на днях стартанула продажа Дибровапарк 3 дом, там конечно не настолько шизанутая цена как у плюсов, но тоже от 24к за метр в однухах.
Минимальная инвестиция в 1к от 1млн+, видовые на 150к дороже.
Есть пример квартиры на средних этажах без вида - 44.5= 1078000. С видом не менее 1.2 млн.
В сентябре я в этом комплексе 43 метра за 740 тыс грн брать не хотел
Ракеты нет, будет только дешеветь.
удорожание на 30% за полгода/9 месяцев - это разве не РАКЕТА? Это она и есть, видим ее взлет.
А где же обвал? Где цены в 20куе за полноценную однушку в хорошем комплексе?
BIGor написав:
Тут пишуть що всі однушки розлітаються як гараячі пиріжки, дефіцит і все таке. Але все є у вільному доступу. Квартири є на будь-який вибір.
Аудитор, прочитайте внимательно, медленно шевеля губами. Однушек уже нет в продаже наверное в 70% комплексов. Там где они есть - цены космические, и именно поэтому они там есть - потому что уши заворачиваются в трубочку от ценника. Указанные выше Варшавский ПА28000 был буквально 2 года назад не более чем ПА16000, при одинаковом курсе. Посчитаете математику?
Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем.
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