Додано: Нед 24 тра, 2020 09:59

investorkiev написав: Варшавский? Так там все однухи проданы.



Оркаду ПА500? Так и сейчас есть такие переуступки, но перспективы туманны, лучше в казино играть.



Где будет обвал, в каких комплексах и у каких застройщиков?? Варшавский? Так там все однухи проданы.Оркаду ПА500? Так и сейчас есть такие переуступки, но перспективы туманны, лучше в казино играть.Где будет обвал, в каких комплексах и у каких застройщиков??

В Варшавском уже появились однухи в недавно открытом в продажу 6 доме по ~28 тыс грн за квадрат. При этом нет рассрочки, только 100% оплату хотят.Это на 10 тыс грн дороже, чем было 9 месяцев назад. Дом даже хуже, так как криво развернут и у жителей не будет нормально вида из окон.На двухи и трёхи цены не настолько шизанутые, в двухах сейчас от 18700 за квадрат примерно и итоговая цена за 70-80 метров колебается в районе 52-56к.Пока такую ценовую политику объяснить не можем, есть ощущение что ОП хочет продать полностью двухи (сейчас они в жутком дефиците, осталось 3 планировки только), а ценой на однушки отсекли всех спекулянтов, так как по сути они уровняли свою цену с ценой на ОЛХ.Так же на днях стартанула продажа Дибровапарк 3 дом, там конечно не настолько шизанутая цена как у плюсов, но тоже от 24к за метр в однухах.Минимальная инвестиция в 1к от 1млн+, видовые на 150к дороже.Есть пример квартиры на средних этажах без вида - 44.5= 1078000. С видом не менее 1.2 млн.В сентябре я в этом комплексе 43 метра за 740 тыс грн брать не хотел, потому что считал его стрёмным и таким который не построят в указанные сроки. Хотя я прекрасно понимал весь потенциал этого дома, который находится в 20 метрах от входа в станцию метро. Такая близость в эконом сегменте это имба которая в Киеве раз в 10 лет появляется. А тут к тому же станция метро всего в 13 минутах езды от Золотых Ворот. Пока я твердо считаю что первые 2 дома Дибровы были последним уходящим вагоном старых цен и старых возможностей и хз когда такое теперь повторится, если вообще повторится.Ракеты нет, будет только дешеветь.