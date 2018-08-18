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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 10:20
ivswise написав:
Бачу, шо під час локдауну, люди каву без цукру з круасанами пить не перестали
По таблиці кава +0,2 а цукор -15%. Знову почнуть наші цукрові заводи загинатись після розквіту.
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BIGor
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:24
BIGor написав:
Доповню, ЖК Старт
Ціна від 1.51 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 36 700 грн (не змінилась)
1-кімнатні:від 1.51 млн грн (не змінилась)
2-кімнатні:від 1.99 млн грн (була від 2.05 млн грн)
3-кімнатні:від 2.4 млн грн (не змінилась)
Дворівневі:від 3.56 млн грн (не змінилась)
Тут пишуть що всі однушки розлітаються як гараячі пиріжки, дефіцит і все таке. Але все є у вільному доступу. Квартири є на будь-який вибір.
Жк старт від 1200 дол за квадрат, мінімальній квартирі 45 квадратів та ще й на 2 поверсі? Йобтель. ДАЙТЕ ДВІ!!!
Зи. У когось на зйомній запекло ляжку
Всім процвітання!
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:25
BIGor написав: investorkiev написав:
Аудитор, прочитайте внимательно, медленно шевеля губами. Однушек уже нет в продаже наверное в 70% комплексов. Там где они есть - цены космические, и именно поэтому они там есть - потому что уши заворачиваются в трубочку от ценника. Указанные выше Варшавский ПА28000 был буквально 2 года назад не более чем ПА16000, при одинаковом курсе. Посчитаете математику?
Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем.
ты понял что я написал? цены на однушки, по которым можно купить - космос. Те кто поставил космические цены, на которые можно долететь только на РАКЕТЕ - те еще имеют в продаже однушки. Те кто не поднимал цены - те уже однушек в продаже не имеют, все выгребли.
Если ты считаешь рост с 16000 грн\м до 28000 грн\м - это не взлет РАКЕТЫ, ну тогда я не знаю
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:26
BIGor написав:
Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем.
Инфа на лун - она в общем. Как, например, по UNO. Вроде и есть однушки, но таких как надо - уже нет. Если будет пц-пц, то, наверное, появятся по переуступке. Будут ли хотя бы по той же цене, что и на старте (850 баксов) - боооольшой вопрос.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:28
Первый написав: BIGor написав:
Доповню, ЖК Старт
Ціна від 1.51 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 36 700 грн (не змінилась)
1-кімнатні:від 1.51 млн грн (не змінилась)
2-кімнатні:від 1.99 млн грн (була від 2.05 млн грн)
3-кімнатні:від 2.4 млн грн (не змінилась)
Дворівневі:від 3.56 млн грн (не змінилась)
Тут пишуть що всі однушки розлітаються як гараячі пиріжки, дефіцит і все таке. Але все є у вільному доступу. Квартири є на будь-який вибір.
Жк старт від 1200 дол за квадрат, мінімальній квартирі 45 квадратів та ще й на 2 поверсі? Йобтель. ДАЙТЕ ДВІ!!!
Зи. У когось на зйомній запекло ляжку
Не подобається по 1200? Купляйте в Варшаві по 1800. Буиитокадаражать(с).
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BIGor
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