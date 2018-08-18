Додано: Нед 24 тра, 2020 10:25

BIGor написав: investorkiev написав: Аудитор, прочитайте внимательно, медленно шевеля губами. Однушек уже нет в продаже наверное в 70% комплексов. Там где они есть - цены космические, и именно поэтому они там есть - потому что уши заворачиваются в трубочку от ценника. Указанные выше Варшавский ПА28000 был буквально 2 года назад не более чем ПА16000, при одинаковом курсе. Посчитаете математику? Аудитор, прочитайте внимательно, медленно шевеля губами. Однушек уже нет в продаже наверное в 70% комплексов. Там где они есть - цены космические, и именно поэтому они там есть - потому что уши заворачиваются в трубочку от ценника. Указанные выше Варшавский ПА28000 был буквально 2 года назад не более чем ПА16000, при одинаковом курсе. Посчитаете математику?

Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем. Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем.

BIGor написав: Доповню, ЖК Старт



Ціна від 1.51 млн грн

Ціна за м²:27 900 — 36 700 грн (не змінилась)

1-кімнатні:від 1.51 млн грн (не змінилась)

Доповню, ЖК СтартЦіна від 1.51 млн грнЦіна за м²:27 900 — 36 700 грн (не змінилась)1-кімнатні:від 1.51 млн грн (не змінилась)

ты понял что я написал? цены на однушки, по которым можно купить - космос. Те кто поставил космические цены, на которые можно долететь только на РАКЕТЕ - те еще имеют в продаже однушки. Те кто не поднимал цены - те уже однушек в продаже не имеют, все выгребли.Если ты считаешь рост с 16000 грн\м до 28000 грн\м - это не взлет РАКЕТЫ, ну тогда я не знаюТоесть 56куе за самую фиговую однуху на 2 этаже с видом в стену (цена ОТ...) на этапе "едва вылезли из котлована и будем строить еще 2-3 года минимум" - это не свидетельство РАКЕТЫ?С другой стороны ты прав - расти еще есть куда, боюсь что матрасо-люди уже не смогут купить себе омрияне житло. Жаль их, ну почему они нас не слушались в 2016-2018 годах, когда все было просто и доступно - ходи, выбирай, покупай, все есть, цены доступны, уже все достроилось и можно было бы праздновать новоселье.... эх, судьба-злодейка...