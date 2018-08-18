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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 399339943995399639973998>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 43
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
28%
12
знизяться на 10-25%
35%
15
знизяться на 25%-50%
16%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:20

  ivswise написав:
  vitaliian написав:https://eimg.pravda.com/images/doc/4/6/ ... vlya-1.jpg

надеюсь с английским все дружат? изучаем последний столбик.
если киевская недвижимость этим процессам неподвластна значит она эталон мировой стабильности.


Бачу, шо під час локдауну, люди каву без цукру з круасанами пить не перестали :D

По таблиці кава +0,2 а цукор -15%. Знову почнуть наші цукрові заводи загинатись після розквіту.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:24

  BIGor написав:Доповню, ЖК Старт

Ціна від 1.51 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 36 700 грн (не змінилась)
1-кімнатні:від 1.51 млн грн (не змінилась)
2-кімнатні:від 1.99 млн грн (була від 2.05 млн грн)
3-кімнатні:від 2.4 млн грн (не змінилась)
Дворівневі:від 3.56 млн грн (не змінилась)

Тут пишуть що всі однушки розлітаються як гараячі пиріжки, дефіцит і все таке. Але все є у вільному доступу. Квартири є на будь-який вибір.


Жк старт від 1200 дол за квадрат, мінімальній квартирі 45 квадратів та ще й на 2 поверсі? Йобтель. ДАЙТЕ ДВІ!!!

Зи. У когось на зйомній запекло ляжку
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:25

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Аудитор, прочитайте внимательно, медленно шевеля губами. Однушек уже нет в продаже наверное в 70% комплексов. Там где они есть - цены космические, и именно поэтому они там есть - потому что уши заворачиваются в трубочку от ценника. Указанные выше Варшавский ПА28000 был буквально 2 года назад не более чем ПА16000, при одинаковом курсе. Посчитаете математику?

Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем.

ты понял что я написал? цены на однушки, по которым можно купить - космос. Те кто поставил космические цены, на которые можно долететь только на РАКЕТЕ - те еще имеют в продаже однушки. Те кто не поднимал цены - те уже однушек в продаже не имеют, все выгребли.

Если ты считаешь рост с 16000 грн\м до 28000 грн\м - это не взлет РАКЕТЫ, ну тогда я не знаю


  BIGor написав:Доповню, ЖК Старт

Ціна від 1.51 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 36 700 грн (не змінилась)
1-кімнатні:від 1.51 млн грн (не змінилась)


Тоесть 56куе за самую фиговую однуху на 2 этаже с видом в стену (цена ОТ...) на этапе "едва вылезли из котлована и будем строить еще 2-3 года минимум" - это не свидетельство РАКЕТЫ?

С другой стороны ты прав - расти еще есть куда, боюсь что матрасо-люди уже не смогут купить себе омрияне житло. Жаль их, ну почему они нас не слушались в 2016-2018 годах, когда все было просто и доступно - ходи, выбирай, покупай, все есть, цены доступны, уже все достроилось и можно было бы праздновать новоселье.... эх, судьба-злодейка...
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 24 тра, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:26

  BIGor написав:Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем.

Инфа на лун - она в общем. Как, например, по UNO. Вроде и есть однушки, но таких как надо - уже нет. Если будет пц-пц, то, наверное, появятся по переуступке. Будут ли хотя бы по той же цене, что и на старте (850 баксов) - боооольшой вопрос.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:28

  Первый написав:
  BIGor написав:Доповню, ЖК Старт

Ціна від 1.51 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 36 700 грн (не змінилась)
1-кімнатні:від 1.51 млн грн (не змінилась)
2-кімнатні:від 1.99 млн грн (була від 2.05 млн грн)
3-кімнатні:від 2.4 млн грн (не змінилась)
Дворівневі:від 3.56 млн грн (не змінилась)

Тут пишуть що всі однушки розлітаються як гараячі пиріжки, дефіцит і все таке. Але все є у вільному доступу. Квартири є на будь-який вибір.


Жк старт від 1200 дол за квадрат, мінімальній квартирі 45 квадратів та ще й на 2 поверсі? Йобтель. ДАЙТЕ ДВІ!!!

Зи. У когось на зйомній запекло ляжку

Не подобається по 1200? Купляйте в Варшаві по 1800. Буиитокадаражать(с).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:30

  investorkiev написав:
  BIGor написав:
  investorkiev написав:Аудитор, прочитайте внимательно, медленно шевеля губами. Однушек уже нет в продаже наверное в 70% комплексов. Там где они есть - цены космические, и именно поэтому они там есть - потому что уши заворачиваются в трубочку от ценника. Указанные выше Варшавский ПА28000 был буквально 2 года назад не более чем ПА16000, при одинаковом курсе. Посчитаете математику?

Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем.

ты понял что я написал? цены на однушки, по которым можно купить - космос. Те кто поставил космические цены, на которые можно долететь только на РАКЕТЕ - те еще имеют в продаже однушки. Те кто не поднимал цены - те уже однушек в продаже не имеют, все выгребли.

Если ты считаешь рост с 16000 грн\м до 28000 грн\м - это не взлет РАКЕТЫ, ну тогда я не знаю

А где я писал что будет дешевей? Просто у людей с котлетой появился ОЧЕНЬ большой выбор, стоять ночью под ОП не нужно. А тут еще Ирпень с прогородами с уже готовыми квартирами. Буитокадаражай (с).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:33

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем.

Инфа на лун - она в общем. Как, например, по UNO. Вроде и есть однушки, но таких как надо - уже нет. Если будет пц-пц, то, наверное, появятся по переуступке. Будут ли хотя бы по той же цене, что и на старте (850 баксов) - боооольшой вопрос.

Будет только дорожать, 1850 баксов - мой прогноз. Уровень Варшавы. За красивое название (типа Нью-Йорк, Бристоль, Сан-Франциско, Окленд, Манхеттен, Англия, Голландия, супер дупер концепт резиденс хаус) еще + 200 баксов сверху.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:ты понял что я написал? цены на однушки, по которым можно купить - космос. Те кто поставил космические цены, на которые можно долететь только на РАКЕТЕ - те еще имеют в продаже однушки. Те кто не поднимал цены - те уже однушек в продаже не имеют, все выгребли.

Есть еще сегмент шлака на который раньше и даром никто особо не хотел смотреть, но теперь даже они подкрутили цены.
https://atlant.build/obekty/zhk-odesski ... al=1314_20
Вот например 644к в Атланте на Одесской трассе с 2.5 метровыми потолками. Там поле, трасса и палящее солнце. А еще заправка и Новая Линия. Всё. Единственное что спасает комплекс - 1.5 км до метро по прямой. Две остановки маршруткой (по пригородному тарифу).
Даже за это хотят 644к грн. Еще недавно за такие деньги можно было в Мисто Квитив заходить, а теперь только в Одесскую трассу. Когда я впервые считал экономику по Одесскому бульвару (сентябрь 2018), тогда за подобную квартиру хотели около 520к грн. Жаль расчеты те давно уже выкинул, а зря...
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав: Просто у людей с котлетой появился ОЧЕНЬ большой выбор, стоять ночью под ОП не нужно.


на фоне того, что было пару лет назад, правильно сказать: "У людей с котлетой ОЧЕНЬ СУЗИЛСЯ выбор, и очень выросли цены, поэтому на то что хочется уже не хватает (буквально за 2 года поезд ушел), поэтому уже нет очередей ночью под ОП".

Страшно представить, в 2015 году за 60куе брались однухи в почти готовом РоялТавер, а теперь - в едва вылезшем из котлована ЖК Старт.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:42

  investorkiev написав:
  BIGor написав: Просто у людей с котлетой появился ОЧЕНЬ большой выбор, стоять ночью под ОП не нужно.


на фоне того, что было пару лет назад, правильно сказать: "У людей с котлетой ОЧЕНЬ СУЗИЛСЯ выбор, и очень выросли цены, поэтому на то что хочется уже не хватает (буквально за 2 года поезд ушел), поэтому уже нет очередей ночью под ОП".

Страшно представить, в 2015 году за 60куе брались однухи в почти готовом РоялТавер, а теперь - в едва вылезшем из котлована ЖК Старт.

Так у людей в жирные 2018-2019 годы доходы выросли в разы. Кто бы мог подумать, что бариста получавший в 2015 году 300 баксов будет в 2019 году получать 1500 уе минимум (тут писали до 3 куе). Поэтому и накопления были и рост доходов. Отсюда и рост недвижки (намного меньший, чем доходы).
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