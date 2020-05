Додано: Нед 24 тра, 2020 10:44

В 2009-м остановилась ипотека, а в 2014-2015 все равно еще раз грохнулись. И даже "допинг" у КРЖН был в виде внутренних переселенцев. Но нет - цена опять ушла на 40% вниз. Дело тут не (только) в ипотеке, а в уменьшении населения и экономического масштаба с каждой крупной неприятностью... В 2009-м остановилась ипотека, а в 2014-2015 все равно еще раз грохнулись. И даже "допинг" у КРЖН был в виде внутренних переселенцев. Но нет - цена опять ушла на 40% вниз. Дело тут не (только) в ипотеке, а в уменьшении населения и экономического масштаба с каждой крупной неприятностью...

в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).



в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.



в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).



Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года. в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.

якщо "світ ніколи не буде таким як раніше", та піде в онлайн та дистанційку, понаiхи не вернуться в Киів (процес переформатування йтиме швидше, чим до корони, але незворотно), то як тоді? якщо "світ ніколи не буде таким як раніше", та піде в онлайн та дистанційку, понаiхи не вернуться в Киів (процес переформатування йтиме швидше, чим до корони, але незворотно), то як тоді?

