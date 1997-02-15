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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39943995399639973998>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 43
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
28%
12
знизяться на 10-25%
35%
15
знизяться на 25%-50%
16%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:44

  investorkiev написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:В 2009м все упало из-за прекращения ипотеки. И с 2009 народ только на свои гуляет - потому и не выйдем никак на уровень цен 2008го.


В 2009-м остановилась ипотека, а в 2014-2015 все равно еще раз грохнулись. И даже "допинг" у КРЖН был в виде внутренних переселенцев. Но нет - цена опять ушла на 40% вниз. Дело тут не (только) в ипотеке, а в уменьшении населения и экономического масштаба с каждой крупной неприятностью...

в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).

в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.

в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).

Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.

якщо "світ ніколи не буде таким як раніше", та піде в онлайн та дистанційку, понаiхи не вернуться в Киів (процес переформатування йтиме швидше, чим до корони, але незворотно), то як тоді?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Вот например 644к в Атланте на Одесской трассе с 2.5 метровыми потолками. Там поле, трасса и палящее солнце. А еще заправка и Новая Линия. Всё. Единственное что спасает комплекс - 1.5 км до метро по прямой. Две остановки маршруткой (по пригородному тарифу).
Даже за это хотят 644к грн
591к грн за 36,5м2
Общая площадь:
36,49 м2
Жилая площадь:
15,97 м2
Спальня:
15,97 м2
Кухня:
6,84 м2
Прихожая:
6,53 м2
Санузел:
4,07 м2
Лоджия:
3,08 м2
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Stanislav_S написав:Можливо ті хто вже почали будувати й продали найкращі квартири (хоча думаю продажа була ще до карантину), але нові ЖК вже будуть ціну ставити виходячи з нових реалій.

Новые реалии это квалифицированные строители, которые готовы работать за 10 тыс гривен, как в 15-16? Где они? О каких новых реалиях идет речь? Снижение покупательской способности населения (еще вопрос есть ли оно) приведет только к тому, что предложение уменьшится до уровня платежеспособного спроса, а не к тому, что начнут строить в ноль или в убыток.
Уже 2 месяца карантина, а даже на вторичке, где нет себестоимости и можно отдавать по чем дают, нет никакого обвала цен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Stanislav_S написав:По четверте - я все ж таки думаю, що до кінця року долар буде по 29-30 грн., а при девальвації про подорожання нерухомості й бути не може.

10% роста курса это уже девальвация о которой стоит говорить?
Недавно доллар вырос с 23 до 27 и что?
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:52

  flyman написав:
  investorkiev написав:в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).

в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.

в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).

Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.

якщо "світ ніколи не буде таким як раніше", та піде в онлайн та дистанційку, понаiхи не вернуться в Киів (процес переформатування йтиме швидше, чим до корони, але незворотно), то як тоді?


да никто не захочет жить в ипенях.
Едут же не только за зарплатой.
Едут за хорошим образованием для детей.
Едут за развлекательными центрами, магазинами, спортзалами, бассейнами, курсами аювед-йоги и прочей инфраструктурой, которой нет в ипенях и никогда не будет.
Едут за качественным медицинским обслуживанием (опять таки - этого в ипенях нет).

Да и сколько процентов людей могут перейти на удаленку? 30% ИТшников?
Может ли перейти на удаленку хирург кардиоцентра? Чиновник, госслужащий? Инжинер Киевводоканала? Строитель Шулявского моста? Прокурор и судья? Грузчик в Сильпо? КОндуктор в трамвае?
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі, весняного пожвавлення не було.
Далі мертивй ліній сезон.
Осінню тре бюджету виплатити 5ярд бакинських кредиторам.

А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:00

  Vlad442 написав:
  Stanislav_S написав:Можливо ті хто вже почали будувати й продали найкращі квартири (хоча думаю продажа була ще до карантину), але нові ЖК вже будуть ціну ставити виходячи з нових реалій.

Новые реалии это квалифицированные строители, которые готовы работать за 10 тыс гривен, как в 15-16? Где они? О каких новых реалиях идет речь? Снижение покупательской способности населения (еще вопрос есть ли оно) приведет только к тому, что предложение уменьшится до уровня платежеспособного спроса, а не к тому, что начнут строить в ноль или в убыток.
Уже 2 месяца карантина, а даже на вторичке, где нет себестоимости и можно отдавать по чем дают, нет никакого обвала цен.

Нет никакого обвала цен.

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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:01

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:в 2009 пропала ипотека - остались только свои (т.е денег на рынке КРЖН стало раза в 3 меньше).

в 2014 пропала половина своих денег (в упавших банках) - на рынке КРЖН стало раза в 2 меньше денег.

в 2020: резких движений нет (ипотеки как не было, сбережения как были, так и остались).

Вообще не вижу предпосылок к падению, ну разве что психологические 10%, ну до 20%, которые отыграются обратно в течении года.

якщо "світ ніколи не буде таким як раніше", та піде в онлайн та дистанційку, понаiхи не вернуться в Киів (процес переформатування йтиме швидше, чим до корони, але незворотно), то як тоді?


да никто не захочет жить в ипенях.
Едут же не только за зарплатой.
Едут за хорошим образованием для детей.
Едут за развлекательными центрами, магазинами, спортзалами, бассейнами, курсами аювед-йоги и прочей инфраструктурой, которой нет в ипенях и никогда не будет.
Едут за качественным медицинским обслуживанием (опять таки - этого в ипенях нет).

Да и сколько процентов людей могут перейти на удаленку? 30% ИТшников?
Может ли перейти на удаленку хирург кардиоцентра? Чиновник, госслужащий? Инжинер Киевводоканала? Строитель Шулявского моста? Прокурор и судья? Грузчик в Сильпо? КОндуктор в трамвае?

Кондукторов вычеркивай - их заменили на КиевСмартКард.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На удивление в Миракс КГС не экономит на фасаде. Может и но ничего так комплекс выйдет (ну то что муравейник- не обсуждается).ЗображенняЗображенняЗображення

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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:да никто не захочет жить в ипенях.
Едут же не только за зарплатой.
Едут за хорошим образованием для детей.
Едут за развлекательными центрами, магазинами, спортзалами, бассейнами, курсами аювед-йоги и прочей инфраструктурой, которой нет в ипенях и никогда не будет.
Едут за качественным медицинским обслуживанием (опять таки - этого в ипенях нет).

Образование - Каразина не сильно уступает Шеве, Львовская политехника не сильно уступает КПИ. Даже в Луганске было немеряно иностранных студентов, хотя казалось бы ипеня ипеней и откуда там норм образование.
Развлекуха и прочая инфраструктура есть у них тоже. Разница только в том что в Киеве 10 точек, там будет 2-3. Но им 10 и не надо, они сами по себе меньше.
Посмотри сколько строят по городам западной Украины, там реально село массово урбанизируется и ему нужно жилье и оно выбирает не Киев, потому что там ближе ментально, там кумы браты сваты есть, там дешевле и там лучше архитектура. Не всех привлекают 25 этажные термитники, а нормальный дом в Киеве стоит столько, сколько у них денег не будет.
  investorkiev написав:Да и сколько процентов людей могут перейти на удаленку? 30% ИТшников?
Может ли перейти на удаленку хирург кардиоцентра? Чиновник, госслужащий? Инжинер Киевводоканала? Строитель Шулявского моста? Прокурор и судья? Грузчик в Сильпо? КОндуктор в трамвае?

Инжинеры Водоканала, грузчики, кондукторы, строители это не игроки даже на рынке аренды. Это максимум койко-места в хостелах.
Вот бариста там или официант какой, это уже потенциальный игрок на рынке аренды. Менеджер по продажам может когда-то докрутится и до покупки.
Но даже внутри Киева еще слишком много людей живут не в своем жилье и в некомфортных условиях, так что еще пока будут нуждающиеся)
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