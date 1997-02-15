Додано: Нед 24 тра, 2020 11:10

investorkiev написав: да никто не захочет жить в ипенях.

Едут же не только за зарплатой.

Едут за хорошим образованием для детей.

Едут за развлекательными центрами, магазинами, спортзалами, бассейнами, курсами аювед-йоги и прочей инфраструктурой, которой нет в ипенях и никогда не будет.

Едут за качественным медицинским обслуживанием (опять таки - этого в ипенях нет). да никто не захочет жить в ипенях.Едут же не только за зарплатой.Едут за хорошим образованием для детей.Едут за развлекательными центрами, магазинами, спортзалами, бассейнами, курсами аювед-йоги и прочей инфраструктурой, которой нет в ипенях и никогда не будет.Едут за качественным медицинским обслуживанием (опять таки - этого в ипенях нет).

investorkiev написав: Да и сколько процентов людей могут перейти на удаленку? 30% ИТшников?

Может ли перейти на удаленку хирург кардиоцентра? Чиновник, госслужащий? Инжинер Киевводоканала? Строитель Шулявского моста? Прокурор и судья? Грузчик в Сильпо? КОндуктор в трамвае? Да и сколько процентов людей могут перейти на удаленку? 30% ИТшников?Может ли перейти на удаленку хирург кардиоцентра? Чиновник, госслужащий? Инжинер Киевводоканала? Строитель Шулявского моста? Прокурор и судья? Грузчик в Сильпо? КОндуктор в трамвае?

Образование - Каразина не сильно уступает Шеве, Львовская политехника не сильно уступает КПИ. Даже в Луганске было немеряно иностранных студентов, хотя казалось бы ипеня ипеней и откуда там норм образование.Развлекуха и прочая инфраструктура есть у них тоже. Разница только в том что в Киеве 10 точек, там будет 2-3. Но им 10 и не надо, они сами по себе меньше.Посмотри сколько строят по городам западной Украины, там реально село массово урбанизируется и ему нужно жилье и оно выбирает не Киев, потому что там ближе ментально, там кумы браты сваты есть, там дешевле и там лучше архитектура. Не всех привлекают 25 этажные термитники, а нормальный дом в Киеве стоит столько, сколько у них денег не будет.Инжинеры Водоканала, грузчики, кондукторы, строители это не игроки даже на рынке аренды. Это максимум койко-места в хостелах.Вот бариста там или официант какой, это уже потенциальный игрок на рынке аренды. Менеджер по продажам может когда-то докрутится и до покупки.Но даже внутри Киева еще слишком много людей живут не в своем жилье и в некомфортных условиях, так что еще пока будут нуждающиеся)