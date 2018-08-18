Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:я и собираюсь купить когда придет время - нужно быть идиотом, чтобы лезть сейчас. мои сбережения на месте, у меня нормальный доход в уе - с него живет моя семья и делаю новые проекты по работе.
Да. У всех все будет плохо, все проедят свои сбережения и тут я на белом коне спасу от голодной смерти пару лендлордов. Каждый раз одно и то же. При этом 16-ый год показал, что уже все идет вверх, цены отыграли, доходы растут, а ждуны ждут вчерашнего дня.
jj1981ua написав:вангую - в течение 1-2 лет появится закон по налогу на недвигу свыше 1 квартиры или что-то типа того. вас начнут трусить на деньги т.к. больше их брать будет неоткуда.
Если бы интересовались вопросом, то знали бы что такое уже давно есть.
investorkiev написав:да никто не захочет жить в ипенях. Едут же не только за зарплатой. Едут за хорошим образованием для детей. Едут за развлекательными центрами, магазинами, спортзалами, бассейнами, курсами аювед-йоги и прочей инфраструктурой, которой нет в ипенях и никогда не будет. Едут за качественным медицинским обслуживанием (опять таки - этого в ипенях нет).
Образование - Каразина не сильно уступает Шеве, Львовская политехника не сильно уступает КПИ. Даже в Луганске было немеряно иностранных студентов, хотя казалось бы ипеня ипеней и откуда там норм образование.
investorkiev написав:Да и сколько процентов людей могут перейти на удаленку? 30% ИТшников? Может ли перейти на удаленку хирург кардиоцентра? Чиновник, госслужащий? Инжинер Киевводоканала? Строитель Шулявского моста? Прокурор и судья? Грузчик в Сильпо? КОндуктор в трамвае?
Инжинеры Водоканала, грузчики, кондукторы, строители это не игроки даже на рынке аренды. Это максимум койко-места в хостелах. Вот бариста там или официант какой, это уже потенциальный игрок на рынке аренды. Менеджер по продажам может когда-то докрутится и до покупки. Но даже внутри Киева еще слишком много людей живут не в своем жилье и в некомфортных условиях, так что еще пока будут нуждающиеся)
доля Киева по студентам - 25% от всех студентов Украины, эта доля стабильна уже много лет.
2) строитель с зарплатой 1куе - не игрок даже на рынке аренды?? А водитель маршрутки - игрок на рынке аренды? А сантехник (если у него еще есть жена, например, продавец в Эпицентре) - игрок? Может даже на рынке покупки? А хирург - игрок? Все профильные медучреждения - в Киеве, многие операции ты тупо нигде больше не сделаешь (напр. Амосова, Институт Сердца, институт Нейрохирургии и т.д) - такие заведения НИКОГДА не появятся нигде в другом месте.
Идем далее, по комфортности. Возьмем ваш Варшавский. Если все будет хорошо, то там достроят метро и Ретровиль, и школу во дворе.
Итого, мы имеем современный ЖК по вполне демократическим ценам (соизмеримым с ценами облцентров), но где в пешей досягаемости мы имеем: крупный ТРЦ, кинотеатр, спортлайф с бассейном, парковку с зарядками для электромобилей, парк, десяток кафе\ресторанов на любой вкус, медлабораторию, поликлинику, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе, десятки разных развиваек для детей, и, когда построят метро - 25 минут до лучших ВУЗов в стране.
Где в Сумах вы найтеде аналогичное по удобству место? В Житомире? В Виннице? В Мариуполе? В Тернополе?
investorkiev написав:Итого, мы имеем современный ЖК по вполне демократическим ценам (соизмеримым с ценами облцентров), но где в пешей досягаемости мы имеем: крупный ТРЦ, кинотеатр, спортлайф с бассейном, парковку с зарядками для электромобилей, парк, десяток кафе\ресторанов на любой вкус, медлабораторию, поликлинику, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе, десятки разных развиваек для детей, и, когда построят метро - 25 минут до лучших ВУЗов в стране.
Парк, медлабораторию, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе - рилли? Какой парк? Очень дорогая земля для парка, практически бесценная. Или школа снова за 200 000 грн в год? Классный район, просто супер.
Santehnik написав:Вот бариста там или официант какой, это уже потенциальный игрок на рынке аренды. Менеджер по продажам может когда-то докрутится и до покупки. Но даже внутри Киева еще слишком много людей живут не в своем жилье и в некомфортных условиях, так что еще пока будут нуждающиеся)
Пока еще будут, а что дальше? Неужели эта гонка цен будет длиться бесконечно, вокруг все что относится к экономике валится, а ленлорды надеются, что аренда и перепродажа квартир будет вечной, походы мажоров со своими чадами в ТРЦ и продажа чашечки кофэ в бумажном стаканчике даст стремительный рост ВВП, как то сомнительно все. Все может измениться, судьба злодейка сыграет злую шутку для ленлордов обложением налогами, ценами на электричество, прогнозами Наймана по кидалову с долларами(если такое сбудется, то не продать вам бетон в этой жизни), и еще много неизвестных факторов в будущем. А пока да, вы успешны, все сложилось в вашу пользу, вовремя сориентировались и нажились.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
BIGor написав:Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем.
ты понял что я написал? цены на однушки, по которым можно купить - космос. Те кто поставил космические цены, на которые можно долететь только на РАКЕТЕ - те еще имеют в продаже однушки. Те кто не поднимал цены - те уже однушек в продаже не имеют, все выгребли.
Если ты считаешь рост с 16000 грн\м до 28000 грн\м - это не взлет РАКЕТЫ, ну тогда я не знаю
А где я писал что будет дешевей? Просто у людей с котлетой появился ОЧЕНЬ большой выбор, стоять ночью под ОП не нужно. А тут еще Ирпень с прогородами с уже готовыми квартирами. Буитокадаражай (с).
investorkiev написав:Где в Сумах вы найтеде аналогичное по удобству место? В Житомире? В Виннице? В Мариуполе? В Тернополе?
после майдана резко сократился приток западенцев в Киев, личное наблюдение. На работу в Европу а жить либо в своей Коломые-Черткове, либо в Канаде. Но не в Киеве. Для мариупольцев Киев до сих пор столица мира и предел мечтаний. Менталитет меняется, вы это не учитываете. Уже не хотят 70% украинцев жить в столице как хотели 10 лет назад. И причины банальны: дорого, коррупция, экология, расстояния, пробки, давка в транспорте и т.д. по списку. Человейник.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 тра, 2020 11:55, всього редагувалось 2 разів.
remark написав:Все может измениться, судьба злодейка сыграет злую шутку для ленлордов обложением налогами, ценами на электричество, прогнозами Наймана по кидалову с долларами(если такое сбудется, то не продать вам бетон в этой жизни), и еще много неизвестных факторов в будущем. А пока да, вы успешны, все сложилось в вашу пользу, вовремя сориентировались и нажились.
Спасибо что признали ум, сообразительность, смелость и решительность нас-лендлордов. Этот нелегкий труд многие недооценивают, видимо полно завистников у каждого успешного человека, в том числе и у лендлорда.
Что касается кидалова с доларами. В этом случае намного лучше оказаться с квартирой в городе-миллионнике, чем с пачкой цветных бесполезных бумажек.
Если вы сами не помните ни одной денежной реформы, то неужели не у кого спросить?
В 1990 году сов.рубли были ценностью, их копили, тысячами и десятками тысяч. А в 1991 году - ррраз, и только туалет обклеить.
А кирпичный хрущик как стоял в 1990, так и в 1991, и сегодня стоит, дорого стоит и успешно сдается в аренду.