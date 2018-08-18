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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3995399639973998>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 43
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
28%
12
знизяться на 10-25%
35%
15
знизяться на 25%-50%
16%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:я и собираюсь купить когда придет время - нужно быть идиотом, чтобы лезть сейчас. мои сбережения на месте, у меня нормальный доход в уе - с него живет моя семья и делаю новые проекты по работе.

Да. У всех все будет плохо, все проедят свои сбережения и тут я на белом коне спасу от голодной смерти пару лендлордов.
Каждый раз одно и то же. При этом 16-ый год показал, что уже все идет вверх, цены отыграли, доходы растут, а ждуны ждут вчерашнего дня.

  jj1981ua написав:вангую - в течение 1-2 лет появится закон по налогу на недвигу свыше 1 квартиры или что-то типа того. вас начнут трусить на деньги т.к. больше их брать будет неоткуда.

Если бы интересовались вопросом, то знали бы что такое уже давно есть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:26

  Santehnik написав:
  investorkiev написав:да никто не захочет жить в ипенях.
Едут же не только за зарплатой.
Едут за хорошим образованием для детей.
Едут за развлекательными центрами, магазинами, спортзалами, бассейнами, курсами аювед-йоги и прочей инфраструктурой, которой нет в ипенях и никогда не будет.
Едут за качественным медицинским обслуживанием (опять таки - этого в ипенях нет).

Образование - Каразина не сильно уступает Шеве, Львовская политехника не сильно уступает КПИ. Даже в Луганске было немеряно иностранных студентов, хотя казалось бы ипеня ипеней и откуда там норм образование.

  investorkiev написав:Да и сколько процентов людей могут перейти на удаленку? 30% ИТшников?
Может ли перейти на удаленку хирург кардиоцентра? Чиновник, госслужащий? Инжинер Киевводоканала? Строитель Шулявского моста? Прокурор и судья? Грузчик в Сильпо? КОндуктор в трамвае?

Инжинеры Водоканала, грузчики, кондукторы, строители это не игроки даже на рынке аренды. Это максимум койко-места в хостелах.
Вот бариста там или официант какой, это уже потенциальный игрок на рынке аренды. Менеджер по продажам может когда-то докрутится и до покупки.
Но даже внутри Киева еще слишком много людей живут не в своем жилье и в некомфортных условиях, так что еще пока будут нуждающиеся)



1)
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-sok ... 98988.html

доля Киева по студентам - 25% от всех студентов Украины, эта доля стабильна уже много лет.

2) строитель с зарплатой 1куе - не игрок даже на рынке аренды?? А водитель маршрутки - игрок на рынке аренды? А сантехник (если у него еще есть жена, например, продавец в Эпицентре) - игрок? Может даже на рынке покупки?
А хирург - игрок? Все профильные медучреждения - в Киеве, многие операции ты тупо нигде больше не сделаешь (напр. Амосова, Институт Сердца, институт Нейрохирургии и т.д) - такие заведения НИКОГДА не появятся нигде в другом месте.


Идем далее, по комфортности.
Возьмем ваш Варшавский. Если все будет хорошо, то там достроят метро и Ретровиль, и школу во дворе.

Итого, мы имеем современный ЖК по вполне демократическим ценам (соизмеримым с ценами облцентров), но где в пешей досягаемости мы имеем: крупный ТРЦ, кинотеатр, спортлайф с бассейном, парковку с зарядками для электромобилей, парк, десяток кафе\ресторанов на любой вкус, медлабораторию, поликлинику, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе, десятки разных развиваек для детей, и, когда построят метро - 25 минут до лучших ВУЗов в стране.

Где в Сумах вы найтеде аналогичное по удобству место? В Житомире? В Виннице? В Мариуполе? В Тернополе?

И это мы взяли банальный вобщем-то ЖК, не элитку.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Итого, мы имеем современный ЖК по вполне демократическим ценам (соизмеримым с ценами облцентров), но где в пешей досягаемости мы имеем: крупный ТРЦ, кинотеатр, спортлайф с бассейном, парковку с зарядками для электромобилей, парк, десяток кафе\ресторанов на любой вкус, медлабораторию, поликлинику, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе, десятки разных развиваек для детей, и, когда построят метро - 25 минут до лучших ВУЗов в стране.

Парк, медлабораторию, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе - рилли? Какой парк? Очень дорогая земля для парка, практически бесценная. Или школа снова за 200 000 грн в год? Классный район, просто супер.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Айру понравится, смотреть с 30 минуты.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Осінню тре бюджету виплатити 5ярд бакинських кредиторам.
выше писали что валюту под 0% брать не хотят, выплатим и 10 новых ярдов возьмем, 0% почему не взять? А ещё закачаем бесплатную нефть во все ёмкости, готовьте вёдра
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:38

  Santehnik написав:Вот бариста там или официант какой, это уже потенциальный игрок на рынке аренды. Менеджер по продажам может когда-то докрутится и до покупки.
Но даже внутри Киева еще слишком много людей живут не в своем жилье и в некомфортных условиях, так что еще пока будут нуждающиеся)


Пока еще будут, а что дальше? Неужели эта гонка цен будет длиться бесконечно, вокруг все что относится к экономике валится, а ленлорды надеются, что аренда и перепродажа квартир будет вечной, походы мажоров со своими чадами в ТРЦ и продажа чашечки кофэ в бумажном стаканчике даст стремительный рост ВВП, как то сомнительно все. Все может измениться, судьба злодейка сыграет злую шутку для ленлордов обложением налогами, ценами на электричество, прогнозами Наймана по кидалову с долларами(если такое сбудется, то не продать вам бетон в этой жизни), и еще много неизвестных факторов в будущем. А пока да, вы успешны, все сложилось в вашу пользу, вовремя сориентировались и нажились.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:41

  BIGor написав:
  investorkiev написав:
  BIGor написав:Вы опять ничего не поняли. На КРЖН нет дефицита квартир, даже 1к. Заходим на лун новостройки и ищем.

ты понял что я написал? цены на однушки, по которым можно купить - космос. Те кто поставил космические цены, на которые можно долететь только на РАКЕТЕ - те еще имеют в продаже однушки. Те кто не поднимал цены - те уже однушек в продаже не имеют, все выгребли.

Если ты считаешь рост с 16000 грн\м до 28000 грн\м - это не взлет РАКЕТЫ, ну тогда я не знаю

А где я писал что будет дешевей? Просто у людей с котлетой появился ОЧЕНЬ большой выбор, стоять ночью под ОП не нужно. А тут еще Ирпень с прогородами с уже готовыми квартирами. Буитокадаражай (с).

кстати да, помните как под ОркАдой ночевали.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Где в Сумах вы найтеде аналогичное по удобству место? В Житомире? В Виннице? В Мариуполе? В Тернополе?
после майдана резко сократился приток западенцев в Киев, личное наблюдение. На работу в Европу а жить либо в своей Коломые-Черткове, либо в Канаде. Но не в Киеве. Для мариупольцев Киев до сих пор столица мира и предел мечтаний. Менталитет меняется, вы это не учитываете. Уже не хотят 70% украинцев жить в столице как хотели 10 лет назад. И причины банальны: дорого, коррупция, экология, расстояния, пробки, давка в транспорте и т.д. по списку. Человейник.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 тра, 2020 11:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:45

  Vlad442 написав:
  Stanislav_S написав:По четверте - я все ж таки думаю, що до кінця року долар буде по 29-30 грн., а при девальвації про подорожання нерухомості й бути не може.

10% роста курса это уже девальвация о которой стоит говорить?
Недавно доллар вырос с 23 до 27 и что?

иначались продажи на первичке
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:52

  remark написав:Все может измениться, судьба злодейка сыграет злую шутку для ленлордов обложением налогами, ценами на электричество, прогнозами Наймана по кидалову с долларами(если такое сбудется, то не продать вам бетон в этой жизни), и еще много неизвестных факторов в будущем. А пока да, вы успешны, все сложилось в вашу пользу, вовремя сориентировались и нажились.


Спасибо что признали ум, сообразительность, смелость и решительность нас-лендлордов.
Этот нелегкий труд многие недооценивают, видимо полно завистников у каждого успешного человека, в том числе и у лендлорда.

Что касается кидалова с доларами. В этом случае намного лучше оказаться с квартирой в городе-миллионнике, чем с пачкой цветных бесполезных бумажек.

Если вы сами не помните ни одной денежной реформы, то неужели не у кого спросить?

В 1990 году сов.рубли были ценностью, их копили, тысячами и десятками тысяч.
А в 1991 году - ррраз, и только туалет обклеить.

А кирпичный хрущик как стоял в 1990, так и в 1991, и сегодня стоит, дорого стоит и успешно сдается в аренду.
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