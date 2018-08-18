Додано: Нед 24 тра, 2020 11:26

Santehnik написав: investorkiev написав: да никто не захочет жить в ипенях.

Едут же не только за зарплатой.

Едут за хорошим образованием для детей.

Едут за развлекательными центрами, магазинами, спортзалами, бассейнами, курсами аювед-йоги и прочей инфраструктурой, которой нет в ипенях и никогда не будет.

Едут за качественным медицинским обслуживанием (опять таки - этого в ипенях нет). да никто не захочет жить в ипенях.Едут же не только за зарплатой.Едут за хорошим образованием для детей.Едут за развлекательными центрами, магазинами, спортзалами, бассейнами, курсами аювед-йоги и прочей инфраструктурой, которой нет в ипенях и никогда не будет.Едут за качественным медицинским обслуживанием (опять таки - этого в ипенях нет).

Образование - Каразина не сильно уступает Шеве, Львовская политехника не сильно уступает КПИ. Даже в Луганске было немеряно иностранных студентов, хотя казалось бы ипеня ипеней и откуда там норм образование.



investorkiev написав: Да и сколько процентов людей могут перейти на удаленку? 30% ИТшников?

Может ли перейти на удаленку хирург кардиоцентра? Чиновник, госслужащий? Инжинер Киевводоканала? Строитель Шулявского моста? Прокурор и судья? Грузчик в Сильпо? КОндуктор в трамвае? Да и сколько процентов людей могут перейти на удаленку? 30% ИТшников?Может ли перейти на удаленку хирург кардиоцентра? Чиновник, госслужащий? Инжинер Киевводоканала? Строитель Шулявского моста? Прокурор и судья? Грузчик в Сильпо? КОндуктор в трамвае?

Инжинеры Водоканала, грузчики, кондукторы, строители это не игроки даже на рынке аренды. Это максимум койко-места в хостелах.

Вот бариста там или официант какой, это уже потенциальный игрок на рынке аренды. Менеджер по продажам может когда-то докрутится и до покупки.

Но даже внутри Киева еще слишком много людей живут не в своем жилье и в некомфортных условиях, так что еще пока будут нуждающиеся) Образование - Каразина не сильно уступает Шеве, Львовская политехника не сильно уступает КПИ. Даже в Луганске было немеряно иностранных студентов, хотя казалось бы ипеня ипеней и откуда там норм образование.Инжинеры Водоканала, грузчики, кондукторы, строители это не игроки даже на рынке аренды. Это максимум койко-места в хостелах.Вот бариста там или официант какой, это уже потенциальный игрок на рынке аренды. Менеджер по продажам может когда-то докрутится и до покупки.Но даже внутри Киева еще слишком много людей живут не в своем жилье и в некомфортных условиях, так что еще пока будут нуждающиеся)

1)доля Киева по студентам - 25% от всех студентов Украины, эта доля стабильна уже много лет.2) строитель с зарплатой 1куе - не игрок даже на рынке аренды?? А водитель маршрутки - игрок на рынке аренды? А сантехник (если у него еще есть жена, например, продавец в Эпицентре) - игрок? Может даже на рынке покупки?А хирург - игрок? Все профильные медучреждения - в Киеве, многие операции ты тупо нигде больше не сделаешь (напр. Амосова, Институт Сердца, институт Нейрохирургии и т.д) - такие заведения НИКОГДА не появятся нигде в другом месте.Идем далее, по комфортности.Возьмем ваш Варшавский. Если все будет хорошо, то там достроят метро и Ретровиль, и школу во дворе.Итого, мы имеем современный ЖК по вполне демократическим ценам (соизмеримым с ценами облцентров), но где в пешей досягаемости мы имеем: крупный ТРЦ, кинотеатр, спортлайф с бассейном, парковку с зарядками для электромобилей, парк, десяток кафе\ресторанов на любой вкус, медлабораторию, поликлинику, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе, десятки разных развиваек для детей, и, когда построят метро - 25 минут до лучших ВУЗов в стране.Где в Сумах вы найтеде аналогичное по удобству место? В Житомире? В Виннице? В Мариуполе? В Тернополе?И это мы взяли банальный вобщем-то ЖК, не элитку.