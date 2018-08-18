можно подробнее? дякую
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:53
осторожно, пишу из провинции
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:53
Охренеть....... КГС совсем с ума сошли. На ИП2 и Лейпцигской беленькие убогие откосы вокруг самых дешевых мп окон, на ИП2 еще и довольно убогий фасад. И это по 1.5-1.7-2куе за метр. На Глубочицкой по 800 баксов - комбинированный фасад, уже какие-то гораздо более интересные откосы вокруг окон и сами окна.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 тра, 2020 11:57, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Киеве и население то самое большое. Там относительно смотреть надо.
Строитель не игрок, потому что ему вагончик дадут, он весь день на стройке. Ему не нужна квартира.
Водитель маршрутки не игрок, потому что он с 6 утра до 10 вечера за баранкой, а потом приезжает на свою койку и идёт спать. Ему не нужно жилье, ему перевозчик дает общагу где по 4 человека в комнате живет. Сантехник вот уже может быть будет игроком, но тоже не обязательно. Он может тусить где-то под Киевом и приезжать в Киев только под объект.
Хирург - игрок. Вопрос только в том, что сколько у нас хирургов, а сколько квартир? Варшавский плюс это 3800 квартир. Столько хирургов у нас не будет.
Ну вот смотрите, у условного понаеха из Залещиков есть скажем 40 тыщ баксов собранных путем сложения заработка на клубнике, от продажи земли, хаты и всего такого. За них есть сейчас выбор:
1) Переехать в условный Варшавский в Киеве. Это будет однуха. До кумов братов сватов ехать весь день на машине, места мало, вокруг один бетон и асфальт. Социальные связи, скорее всего, будут полностью отсутствовать.
2)
За те деньги что в Варшавском стоит однушка, тут можно взять двушку метров так на 20-25 больше.
Архитектура лучше, до КингКросса (местный самый крутой ТРЦ) 2 км, рядом хорошая 4 полосная дорога в сторону центра города, по которой активная жизнь. Город активный с кучей возможностей. До кумов сватов братов можно доехать машиной за 2-3 часа. Социальных связей по месту будет очень мало.
3)
За 40к баксов можно взять трёху. Архитектура более термитная чем во Львове, но тоже красивый дворик, красивый домик. В городе значительно меньше возможностей, но зато он более менее родной так как своя область.
Расположение - на самом густонаселенном массиве Тернополя, где в пешей доступности вся местная инфраструктура.
До кумов братов сватов можно доехать на машине за час. Остаются в действии социальные связи.
Вопрос - что выберет этот человек? Ответ тут не совсем очевидный на самом деле.
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:57
Читайте выше вчерашний пост Трибеки, он(она) задумался)?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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