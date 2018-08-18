Додано: Нед 24 тра, 2020 11:54

investorkiev написав: доля Киева по студентам - 25% от всех студентов Украины, эта доля стабильна уже много лет. доля Киева по студентам - 25% от всех студентов Украины, эта доля стабильна уже много лет.

investorkiev написав: 2) строитель с зарплатой 1куе - не игрок даже на рынке аренды?? А водитель маршрутки - игрок на рынке аренды? А сантехник (если у него еще есть жена, например, продавец в Эпицентре) - игрок? Может даже на рынке покупки? 2) строитель с зарплатой 1куе - не игрок даже на рынке аренды?? А водитель маршрутки - игрок на рынке аренды? А сантехник (если у него еще есть жена, например, продавец в Эпицентре) - игрок? Может даже на рынке покупки?

investorkiev написав: А хирург - игрок? Все профильные медучреждения - в Киеве, многие операции ты тупо нигде больше не сделаешь (напр. Амосова, Институт Сердца, институт Нейрохирургии и т.д) - такие заведения НИКОГДА не появятся нигде в другом месте. А хирург - игрок? Все профильные медучреждения - в Киеве, многие операции ты тупо нигде больше не сделаешь (напр. Амосова, Институт Сердца, институт Нейрохирургии и т.д) - такие заведения НИКОГДА не появятся нигде в другом месте.

investorkiev написав: Где в Сумах вы найтеде аналогичное по удобству место? В Житомире? В Виннице? В Мариуполе? В Тернополе?



И это мы взяли банальный вобщем-то ЖК, не элитку. Где в Сумах вы найтеде аналогичное по удобству место? В Житомире? В Виннице? В Мариуполе? В Тернополе?И это мы взяли банальный вобщем-то ЖК, не элитку.

В Киеве и население то самое большое. Там относительно смотреть надо.Строитель не игрок, потому что ему вагончик дадут, он весь день на стройке. Ему не нужна квартира.Водитель маршрутки не игрок, потому что он с 6 утра до 10 вечера за баранкой, а потом приезжает на свою койку и идёт спать. Ему не нужно жилье, ему перевозчик дает общагу где по 4 человека в комнате живет. Сантехник вот уже может быть будет игроком, но тоже не обязательно. Он может тусить где-то под Киевом и приезжать в Киев только под объект.Хирург - игрок. Вопрос только в том, что сколько у нас хирургов, а сколько квартир? Варшавский плюс это 3800 квартир. Столько хирургов у нас не будет.Ну вот смотрите, у условного понаеха из Залещиков есть скажем 40 тыщ баксов собранных путем сложения заработка на клубнике, от продажи земли, хаты и всего такого. За них есть сейчас выбор:1) Переехать в условный Варшавский в Киеве. Это будет однуха. До кумов братов сватов ехать весь день на машине, места мало, вокруг один бетон и асфальт. Социальные связи, скорее всего, будут полностью отсутствовать.2)За те деньги что в Варшавском стоит однушка, тут можно взять двушку метров так на 20-25 больше.Архитектура лучше, до КингКросса (местный самый крутой ТРЦ) 2 км, рядом хорошая 4 полосная дорога в сторону центра города, по которой активная жизнь. Город активный с кучей возможностей. До кумов сватов братов можно доехать машиной за 2-3 часа. Социальных связей по месту будет очень мало.3)За 40к баксов можно взять трёху. Архитектура более термитная чем во Львове, но тоже красивый дворик, красивый домик. В городе значительно меньше возможностей, но зато он более менее родной так как своя область.Расположение - на самом густонаселенном массиве Тернополя, где в пешей доступности вся местная инфраструктура.До кумов братов сватов можно доехать на машине за час. Остаются в действии социальные связи.Вопрос - что выберет этот человек? Ответ тут не совсем очевидный на самом деле.