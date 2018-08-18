можно подробнее? дякую
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:53
осторожно, пишу из провинции
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:53
Охренеть....... КГС совсем с ума сошли. На ИП2 и Лейпцигской беленькие убогие откосы вокруг самых дешевых мп окон, на ИП2 еще и довольно убогий фасад. И это по 1.5-1.7-2куе за метр. На Глубочицкой по 800 баксов - комбинированный фасад, уже какие-то гораздо более интересные откосы вокруг окон и сами окна.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 тра, 2020 11:57, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Киеве и население то самое большое. Там относительно смотреть надо.
Строитель не игрок, потому что ему вагончик дадут, он весь день на стройке. Ему не нужна квартира.
Водитель маршрутки не игрок, потому что он с 6 утра до 10 вечера за баранкой, а потом приезжает на свою койку и идёт спать. Ему не нужно жилье, ему перевозчик дает общагу где по 4 человека в комнате живет. Сантехник вот уже может быть будет игроком, но тоже не обязательно. Он может тусить где-то под Киевом и приезжать в Киев только под объект.
Хирург - игрок. Вопрос только в том, что сколько у нас хирургов, а сколько квартир? Варшавский плюс это 3800 квартир. Столько хирургов у нас не будет.
Ну вот смотрите, у условного понаеха из Залещиков есть скажем 40 тыщ баксов собранных путем сложения заработка на клубнике, от продажи земли, хаты и всего такого. За них есть сейчас выбор:
1) Переехать в условный Варшавский в Киеве. Это будет однуха. До кумов братов сватов ехать весь день на машине, места мало, вокруг один бетон и асфальт. Социальные связи, скорее всего, будут полностью отсутствовать.
2)
За те деньги что в Варшавском стоит однушка, тут можно взять двушку метров так на 20-25 больше.
Архитектура лучше, до КингКросса (местный самый крутой ТРЦ) 2 км, рядом хорошая 4 полосная дорога в сторону центра города, по которой активная жизнь. Город активный с кучей возможностей. До кумов сватов братов можно доехать машиной за 2-3 часа. Социальных связей по месту будет очень мало.
3)
За 40к баксов можно взять трёху. Архитектура более термитная чем во Львове, но тоже красивый дворик, красивый домик. В городе значительно меньше возможностей, но зато он более менее родной так как своя область.
Расположение - на самом густонаселенном массиве Тернополя, где в пешей доступности вся местная инфраструктура.
До кумов братов сватов можно доехать на машине за час. Остаются в действии социальные связи.
Вопрос - что выберет этот человек? Ответ тут не совсем очевидный на самом деле.
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:57
Читайте выше вчерашний пост Трибеки, он(она) задумался)?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:01
Який дефіцит? Тут у всіх, крім деяких "сцикунів", мінімім 2-3 квартири.
В кого з тих, хто їх має, є бажання ще 150 штук купити? Ні в кого
Ну, максимум, ще одну Імхо, дефіцита немає
ps. Як думаєте, чи варто зробити голосовалку тут на гілці - скільки у вас є квартир в Києві?
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:06
Левый график, построенный на мусоре из агентских заманух.
Видно даже по существенному падению цены с 16-ого по 18-ый, которого не было.
На этом графике маленькая черточка вниз связанная, может, с тем, что реальные варианты поснимали временно с рекламы и вес заманух увеличился. Трудно делать какие-то выводы исходя из столь ненадежных данных.
PS Помню в свое время как тут поклонялись этим графикам. В реальности уже давно выгребли хорошие варианты, а люди праздновали каждый доллар минус.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:08
Ладно, запитаю на мові, яку ти розумієш
Цель покупки однухи какая? Даю варианты:
- инвестиция (перепродаж, аренда),
- жить самому после развода,
- вызвать 3 мировую и уничтожение КРЖН
- и т.п.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:10
Все я помню, какие не простые времена начались после кидка Сбербанка СССР и длилось это долгие годы, до появления гривны в 1996 году. Для себя без эмоций смоделируйте возможную ситуацию, сбылся прогноз Наймана, пошли матрасники клеить доллары на стены, то кто и за какие деньги прийдет к Вам покупать бетон? Может хомяк с золотыми слитками прийдет или бариста заработает, возможно, но за сколько лет и хватит ли вашей жизни для таких ожиданий.
Востаннє редагувалось remark в Нед 24 тра, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:15
Все три цели мне нравятся. Цель #1 - при входе по 850 дает минимум +50% по окончании строительства дома. Для кого-то, наверное, слезы и ж0пу ради этого поднимать не стоит, для меня - довольно привлекательный уровень доходности. Даже если достраивать еще 3 года будут.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:17
принесет молочка или хлебушка за аренду
если не хомяк, то его наследник
Кстати, люди РЕЕСТР НЕРУХОМОСТИ не грузится второй день! Никого это как бы не волнует?!
Востаннє редагувалось vhata в Нед 24 тра, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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