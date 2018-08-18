RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39963997399839994000>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 43
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
28%
12
знизяться на 10-25%
35%
15
знизяться на 25%-50%
16%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:53

  remark написав:прогнозами Наймана по кидалову с долларами
можно подробнее? дякую
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 06.05.18
Подякував: 143 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:53

  5396669 написав:На удивление в Миракс КГС не экономит на фасаде. Может и но ничего так комплекс выйдет (ну то что муравейник- не обсуждается).ЗображенняЗображенняЗображення

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Зображення

Охренеть....... КГС совсем с ума сошли. На ИП2 и Лейпцигской беленькие убогие откосы вокруг самых дешевых мп окон, на ИП2 еще и довольно убогий фасад. И это по 1.5-1.7-2куе за метр. На Глубочицкой по 800 баксов - комбинированный фасад, уже какие-то гораздо более интересные откосы вокруг окон и сами окна.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 тра, 2020 11:57, всього редагувалось 3 разів.
airmax78
 
Повідомлень: 34537
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4040 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:доля Киева по студентам - 25% от всех студентов Украины, эта доля стабильна уже много лет.

В Киеве и население то самое большое. Там относительно смотреть надо.
  investorkiev написав:2) строитель с зарплатой 1куе - не игрок даже на рынке аренды?? А водитель маршрутки - игрок на рынке аренды? А сантехник (если у него еще есть жена, например, продавец в Эпицентре) - игрок? Может даже на рынке покупки?

Строитель не игрок, потому что ему вагончик дадут, он весь день на стройке. Ему не нужна квартира.
Водитель маршрутки не игрок, потому что он с 6 утра до 10 вечера за баранкой, а потом приезжает на свою койку и идёт спать. Ему не нужно жилье, ему перевозчик дает общагу где по 4 человека в комнате живет. Сантехник вот уже может быть будет игроком, но тоже не обязательно. Он может тусить где-то под Киевом и приезжать в Киев только под объект.
  investorkiev написав:А хирург - игрок? Все профильные медучреждения - в Киеве, многие операции ты тупо нигде больше не сделаешь (напр. Амосова, Институт Сердца, институт Нейрохирургии и т.д) - такие заведения НИКОГДА не появятся нигде в другом месте.

Хирург - игрок. Вопрос только в том, что сколько у нас хирургов, а сколько квартир? Варшавский плюс это 3800 квартир. Столько хирургов у нас не будет.

  investorkiev написав:Где в Сумах вы найтеде аналогичное по удобству место? В Житомире? В Виннице? В Мариуполе? В Тернополе?

И это мы взяли банальный вобщем-то ЖК, не элитку.

Ну вот смотрите, у условного понаеха из Залещиков есть скажем 40 тыщ баксов собранных путем сложения заработка на клубнике, от продажи земли, хаты и всего такого. За них есть сейчас выбор:
1) Переехать в условный Варшавский в Киеве. Это будет однуха. До кумов братов сватов ехать весь день на машине, места мало, вокруг один бетон и асфальт. Социальные связи, скорее всего, будут полностью отсутствовать.
2) https://avalon-inc.com.ua/avalon-holiday.html
За те деньги что в Варшавском стоит однушка, тут можно взять двушку метров так на 20-25 больше.
Архитектура лучше, до КингКросса (местный самый крутой ТРЦ) 2 км, рядом хорошая 4 полосная дорога в сторону центра города, по которой активная жизнь. Город активный с кучей возможностей. До кумов сватов братов можно доехать машиной за 2-3 часа. Социальных связей по месту будет очень мало.
3) https://happy.ternopil.ua/
За 40к баксов можно взять трёху. Архитектура более термитная чем во Львове, но тоже красивый дворик, красивый домик. В городе значительно меньше возможностей, но зато он более менее родной так как своя область.
Расположение - на самом густонаселенном массиве Тернополя, где в пешей доступности вся местная инфраструктура.
До кумов братов сватов можно доехать на машине за час. Остаются в действии социальные связи.

Вопрос - что выберет этот человек? Ответ тут не совсем очевидный на самом деле.
Santehnik
 
Повідомлень: 357
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:57

  vhata написав:
  remark написав:прогнозами Наймана по кидалову с долларами
можно подробнее? дякую

Читайте выше вчерашний пост Трибеки, он(она) задумался)?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
Повідомлень: 514
З нами з: 25.12.15
Подякував: 120 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:01

  investorkiev написав:В 2017 году ввелось 1.8 млн кв.м, а в 2020 введется ровно в 2 раза меньше! Де-фи-цит. С цифрами не поспоришь.

Який дефіцит? Тут у всіх, крім деяких "сцикунів", мінімім 2-3 квартири.
В кого з тих, хто їх має, є бажання ще 150 штук купити? Ні в кого :!:

Ну, максимум, ще одну :!: Імхо, дефіцита немає :)

ps. Як думаєте, чи варто зробити голосовалку тут на гілці - скільки у вас є квартир в Києві?
change_pm
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 03.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:06

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  Stanislav_S написав:Можливо ті хто вже почали будувати й продали найкращі квартири (хоча думаю продажа була ще до карантину), але нові ЖК вже будуть ціну ставити виходячи з нових реалій.

Новые реалии это квалифицированные строители, которые готовы работать за 10 тыс гривен, как в 15-16? Где они? О каких новых реалиях идет речь? Снижение покупательской способности населения (еще вопрос есть ли оно) приведет только к тому, что предложение уменьшится до уровня платежеспособного спроса, а не к тому, что начнут строить в ноль или в убыток.
Уже 2 месяца карантина, а даже на вторичке, где нет себестоимости и можно отдавать по чем дают, нет никакого обвала цен.

Нет никакого обвала цен.

Зображення

Левый график, построенный на мусоре из агентских заманух.
Видно даже по существенному падению цены с 16-ого по 18-ый, которого не было.
На этом графике маленькая черточка вниз связанная, может, с тем, что реальные варианты поснимали временно с рекламы и вес заманух увеличился. Трудно делать какие-то выводы исходя из столь ненадежных данных.

PS Помню в свое время как тут поклонялись этим графикам. В реальности уже давно выгребли хорошие варианты, а люди праздновали каждый доллар минус.
Vlad442
 
Повідомлень: 6616
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:08

  change_pm написав:З якою метою?

  airmax78 написав:Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.

Ладно, запитаю на мові, яку ти розумієш :)

Цель покупки однухи какая? Даю варианты:
- инвестиция (перепродаж, аренда),
- жить самому после развода,
- вызвать 3 мировую и уничтожение КРЖН :shock:
- и т.п.
change_pm
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 03.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:10

  investorkiev написав:
Что касается кидалова с доларами. В этом случае намного лучше оказаться с квартирой в городе-миллионнике, чем с пачкой цветных бесполезных бумажек.

Если вы сами не помните ни одной денежной реформы, то неужели не у кого спросить?

В 1990 году сов.рубли были ценностью, их копили, тысячами и десятками тысяч.
А в 1991 году - ррраз, и только туалет обклеить.

А кирпичный хрущик как стоял в 1990, так и в 1991, и сегодня стоит, дорого стоит и успешно сдается в аренду.


Все я помню, какие не простые времена начались после кидка Сбербанка СССР и длилось это долгие годы, до появления гривны в 1996 году. Для себя без эмоций смоделируйте возможную ситуацию, сбылся прогноз Наймана, пошли матрасники клеить доллары на стены, то кто и за какие деньги прийдет к Вам покупать бетон? Может хомяк с золотыми слитками прийдет или бариста заработает, возможно, но за сколько лет и хватит ли вашей жизни для таких ожиданий.
Востаннє редагувалось remark в Нед 24 тра, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
Повідомлень: 514
З нами з: 25.12.15
Подякував: 120 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:15

  change_pm написав:
  change_pm написав:З якою метою?

  airmax78 написав:Неплохой дом, место - тоже неплохое. Гораздо лучше чем то же ВДНХ, которое типа топовая локация в Киеве. Если цена вернется на уровень, с которого стартовали продажи (в районе 850 за метр) - можно брать.

Ладно, запитаю на мові, яку ти розумієш :)

Цель покупки однухи какая? Даю варианты:
- инвестиция (перепродаж, аренда),
- жить самому после развода,
- вызвать 3 мировую и уничтожение КРЖН :shock:
- и т.п.

Все три цели мне нравятся. Цель #1 - при входе по 850 дает минимум +50% по окончании строительства дома. Для кого-то, наверное, слезы и ж0пу ради этого поднимать не стоит, для меня - довольно привлекательный уровень доходности. Даже если достраивать еще 3 года будут.
airmax78
 
Повідомлень: 34537
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4040 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:17

  remark написав: пошли матрасники клеить доллары на стены, то кто и за какие деньги прийдет к Вам покупить бетон? Может хомяк с золотыми слитками прийдет или бариста заработает, возможно, но за сколько лет и хватит ли вашей жизни для таких ожиданий.
принесет молочка или хлебушка за аренду :)
если не хомяк, то его наследник

Кстати, люди РЕЕСТР НЕРУХОМОСТИ не грузится второй день! Никого это как бы не волнует?!
Востаннє редагувалось vhata в Нед 24 тра, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 06.05.18
Подякував: 143 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 39963997399839994000>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Елена8, vitaliian і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18438 3012171
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 00:11
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13338
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 10378
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85971)
24.05.2020 13:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.