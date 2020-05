Додано: Нед 24 тра, 2020 12:18

1)

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-sok ... 98988.html



доля Киева по студентам - 25% от всех студентов Украины, эта доля стабильна уже много лет.



2) строитель с зарплатой 1куе - не игрок даже на рынке аренды?? А водитель маршрутки - игрок на рынке аренды? А сантехник (если у него еще есть жена, например, продавец в Эпицентре) - игрок? Может даже на рынке покупки?

А хирург - игрок? Все профильные медучреждения - в Киеве, многие операции ты тупо нигде больше не сделаешь (напр. Амосова, Институт Сердца, институт Нейрохирургии и т.д) - такие заведения НИКОГДА не появятся нигде в другом месте.





Идем далее, по комфортности.

Возьмем ваш Варшавский. Если все будет хорошо, то там достроят метро и Ретровиль, и школу во дворе.



Итого, мы имеем современный ЖК по вполне демократическим ценам (соизмеримым с ценами облцентров), но где в пешей досягаемости мы имеем: крупный ТРЦ, кинотеатр, спортлайф с бассейном, парковку с зарядками для электромобилей, парк, десяток кафе\ресторанов на любой вкус, медлабораторию, поликлинику, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе, десятки разных развиваек для детей, и, когда построят метро - 25 минут до лучших ВУЗов в стране.



Где в Сумах вы найтеде аналогичное по удобству место? В Житомире? В Виннице? В Мариуполе? В Тернополе?



Все, за винятком спеціалізованих мед. центрів, не тільки в Киеві, а й по обл. центрам. А якщо прихватить яка п***, то мало шансів, що врятують в Киева.



Ющенка де рятували?



Недавно був міжнародний рейтин вишів, так от, 2 виша в ньому з Львова, 1 з Киева.



Багато між Киевом та Польщею вибирають останню (це стосуеться студентів теж)



Я не бачу, напр., що Тернопіль зменшуеться, та що тут чогось такого нема, що е в Киеві, та без чого можна відчувати дикомфорт.





Так що чекаю, спостерігаю, в КРЖН поки що не вкладуюся, навіть при тому, що була знижка -2000 грн. на м2, а зараз ВП віщае, що -1000 грн на м2. Все, за винятком спеціалізованих мед. центрів, не тільки в Киеві, а й по обл. центрам. А якщо прихватить яка п***, то мало шансів, що врятують в Киева.Ющенка де рятували?Недавно був міжнародний рейтин вишів, так от, 2 виша в ньому з Львова, 1 з Киева.Багато між Киевом та Польщею вибирають останню (це стосуеться студентів теж)Я не бачу, напр., що Тернопіль зменшуеться, та що тут чогось такого нема, що е в Киеві, та без чого можна відчувати дикомфорт.Так що чекаю, спостерігаю, в КРЖН поки що не вкладуюся, навіть при тому, що була знижка -2000 грн. на м2, а зараз ВП віщае, що -1000 грн на м2.

