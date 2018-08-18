Додано: Нед 24 тра, 2020 13:00

flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"



Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет.

У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город.

Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.



Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле.

И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать.

Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали.

Бредни про илитные продукты и отдыхи в кабаках и сетевых ресторанах вообще умиляют. Понаех на аренде хоть бы в Мафию с зарплаты смог сходить.А так, Портер-паб предел его счастья, если хочет летом хотя бы в 3 звёзды слетать в Аланью.