Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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доля Киева по студентам - 25% от всех студентов Украины, эта доля стабильна уже много лет.
2) строитель с зарплатой 1куе - не игрок даже на рынке аренды?? А водитель маршрутки - игрок на рынке аренды? А сантехник (если у него еще есть жена, например, продавец в Эпицентре) - игрок? Может даже на рынке покупки? А хирург - игрок? Все профильные медучреждения - в Киеве, многие операции ты тупо нигде больше не сделаешь (напр. Амосова, Институт Сердца, институт Нейрохирургии и т.д) - такие заведения НИКОГДА не появятся нигде в другом месте.
Идем далее, по комфортности. Возьмем ваш Варшавский. Если все будет хорошо, то там достроят метро и Ретровиль, и школу во дворе.
Итого, мы имеем современный ЖК по вполне демократическим ценам (соизмеримым с ценами облцентров), но где в пешей досягаемости мы имеем: крупный ТРЦ, кинотеатр, спортлайф с бассейном, парковку с зарядками для электромобилей, парк, десяток кафе\ресторанов на любой вкус, медлабораторию, поликлинику, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе, десятки разных развиваек для детей, и, когда построят метро - 25 минут до лучших ВУЗов в стране.
Где в Сумах вы найтеде аналогичное по удобству место? В Житомире? В Виннице? В Мариуполе? В Тернополе?
И это мы взяли банальный вобщем-то ЖК, не элитку.
Все, за винятком спеціалізованих мед. центрів, не тільки в Киеві, а й по обл. центрам. А якщо прихватить яка п***, то мало шансів, що врятують в Киева.
Ющенка де рятували?
Недавно був міжнародний рейтин вишів, так от, 2 виша в ньому з Львова, 1 з Киева.
Багато між Киевом та Польщею вибирають останню (це стосуеться студентів теж)
Я не бачу, напр., що Тернопіль зменшуеться, та що тут чогось такого нема, що е в Киеві, та без чого можна відчувати дикомфорт.
Так що чекаю, спостерігаю, в КРЖН поки що не вкладуюся, навіть при тому, що була знижка -2000 грн. на м2, а зараз ВП віщае, що -1000 грн на м2.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
5396669 написав:На удивление в Миракс КГС не экономит на фасаде. Может и но ничего так комплекс выйдет (ну то что муравейник- не обсуждается).
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Охренеть....... КГС совсем с ума сошли. На ИП2 и Лейпцигской беленькие убогие откосы вокруг самых дешевых мп окон, на ИП2 еще и довольно убогий фасад. И это по 1.5-1.7-2куе за метр. На Глубочицкой по 800 баксов - комбинированный фасад, уже какие-то гораздо более интересные откосы вокруг окон и сами окна.
Учитывая, что и корзины будут под кондиционеры - изуродовать смогут сами жильцы стеклением балконов и халабудами на террасах))
remark написав: пошли матрасники клеить доллары на стены, то кто и за какие деньги прийдет к Вам покупить бетон? Может хомяк с золотыми слитками прийдет или бариста заработает, возможно, но за сколько лет и хватит ли вашей жизни для таких ожиданий.
принесет молочка или хлебушка за аренду если не хомяк, то его наследник
Кстати, люди РЕЕСТР НЕРУХОМОСТИ не грузится второй день! Никого это как бы не волнует?!
Правильно! Молочка и хлебушка, уже будет хорошо в той ситуации.
Ремарк, я напомню: после 1991 (когда все в ноль и рублями туалет обклеивать) прошло всего 16 лет, и наступил 2007 год, когда этот же хрущ оценивался минимум в 80 куе. Всего 16 лет. Сейчас жизнь ускоряется, так что лет 10 может и прийдется подождать, до полноценной переоценки квартир в юани, амеро или биткоины.
А бесполезные разноцветные бумажки даже через 10 лет останутся выцвевшими бумажками на стене туалета.
У меня хранится дедова сберкнижка, на ней 8000 рублей лежит. Как думаете, может лучше он бы тогда взял за эти деньги кооперативную квартирку, или садовый домик на Нивках?
investorkiev написав:доля Киева по студентам - 25% от всех студентов Украины, эта доля стабильна уже много лет.
В Киеве и население то самое большое. Там относительно смотреть надо. ———— Вопрос - что выберет этот человек? Ответ тут не совсем очевидный на самом деле.
1) смотрим относительно. В Киеве 15% населения страны (официально 10%), и 25% студентов от всех студентов страны. Удельный вес студентов в 2 раза выше в Киеве, чем в любом другом месте.
2) что выберет этот человек: если ему до 25 лет - то скорее всего переезд в Киев, ну может в Польщу. Тернополь при этих раскладах ему не вперся вообще. Если человеку за 40, и у него дети учатся/ собираются поступать в Киев - то он выберет жить в чем он сейчас живет, а на деньги купить ребенку квартиру по месту учебы.
Неоднозначный вопрос на самом деле стоит только для прослойки в возрасте между 25 и 40 лет, там действительно весы могут склониться в любую сторону в зависимости от обстоятельств.
investorkiev написав:доля Киева по студентам - 25% от всех студентов Украины, эта доля стабильна уже много лет.
В Киеве и население то самое большое. Там относительно смотреть надо. ———— Вопрос - что выберет этот человек? Ответ тут не совсем очевидный на самом деле.
1) смотрим относительно. В Киеве 15% населения страны (официально 10%), и 25% студентов от всех студентов страны. Удельный вес студентов в 2 раза выше в Киеве, чем в любом другом месте.
2) что выберет этот человек: если ему до 25 лет - то скорее всего переезд в Киев, ну может в Польщу. Тернополь при этих раскладах ему не вперся вообще. Если человеку за 40, и у него дети учатся/ собираются поступать в Киев - то он выберет жить в чем он сейчас живет, а на деньги купить ребенку квартиру по месту учебы.
Неоднозначный вопрос на самом деле стоит только для прослойки в возрасте между 25 и 40 лет, там действительно весы могут склониться в любую сторону в зависимости от обстоятельств.
цікаво, а хто тоді вчиться в 4х вишах м.Тернопіль?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"
Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет. У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город. Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.
Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле. И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать. Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали. Бредни про илитные продукты и отдыхи в кабаках и сетевых ресторанах вообще умиляют. Понаех на аренде хоть бы в Мафию с зарплаты смог сходить.А так, Портер-паб предел его счастья, если хочет летом хотя бы в 3 звёзды слетать в Аланью.
Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!" Дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет. У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город. Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.
Никто не хочет в столицу))). Но кто же все эти люди, что создают такой трафик, что просто ад)))? Это наверно все те кто не хочет в Киев...
Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!" Дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет. У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город. Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.
Никто не хочет в столицу))). Но кто же все эти люди, что создают такой трафик, что просто ад)))? Это наверно все те кто не хочет в Киев...
Утром на въезд, а вечером на выезд?? Та однозначно это прогулять по ТРЦ, которые есть только в Киеве. И в ресторанах сетевых посидеть. Ну а как иначе.
Елена, речь о бреднях "в шлеме", что хотят и мечтают. Да, ездят на заработки. По безнадеге. И снимают для работы, и домой ежедневно, по-разному.В командировки ездят, на машине тоже. На курсы повышения, на учебу. Решать вопросы в министерствах, департаментах, разрешительных организациях.
Но это не "мечтают". А "вынуждены".
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 тра, 2020 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий написав:простите но вы долбоёб, метро открыли едьте на работу ВВП поднимать
Это вы - д..., если считаете, что с открытием метро экономика поедет так же быстро, как ехала перед его закрытием.
И так, для справочки - я работаю в компании, где на удаленке может бесконечно долго находиться 90% персонала. Для оставшихся 10% сотрудников и для всех 100% бизнес-процессов хватает корпоративного транспорта. И свободного кэша достаточно для финансирования операций и инвестиций. И тем не менее, в апреле наши продажи обвалились на 28%, а в мае - на 35%. С 12-го мая (ослабление карантина) динамика продолжает ухудшаться. Ни о каком возврате спроса речи и близко нет!
airmax78 написав:Все три цели мне нравятся. Цель #1 - при входе по 850 дает минимум +50% по окончании строительства дома. Для кого-то, наверное, слезы и ж0пу ради этого поднимать не стоит, для меня - довольно привлекательный уровень доходности. Даже если достраивать еще 3 года будут.
Нормас Імхо, якщо є ціль для себе, я би не брав вікна на Теліги. Буде шумно і дуже брудно, навіть на високому поверсі.