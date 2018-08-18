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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3997399839994000

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 43
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
5
знизяться в межах 10%
28%
12
знизяться на 10-25%
35%
15
знизяться на 25%-50%
16%
7
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:21

  Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"

Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет.
У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город.
Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.

Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле.
И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать.
Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали.
Бредни про илитные продукты и отдыхи в кабаках и сетевых ресторанах вообще умиляют. Понаех на аренде хоть бы в Мафию с зарплаты смог сходить.А так, Портер-паб предел его счастья, если хочет летом хотя бы в 3 звёзды слетать в Аланью.


Согласен, у меня брат имеет в Виннице свой штуцер, квартиру в новострое и говорит что Киев ему нафиг вобще не впался.
Винница очень неплохо набирает обороты по комфортности.
https://www.youtube.com/watch?v=TPjepTzH1iQ&t=374s
Даже велики городские запустили.
У меня зубной врач в Виннице очень неплохой.
Цены демократические.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Все я помню, какие не простые времена начались после кидка Сбербанка СССР и длилось это долгие годы, до появления гривны в 1996 году. Для себя без эмоций смоделируйте возможную ситуацию, сбылся прогноз Наймана, пошли матрасники клеить доллары на стены, то кто и за какие деньги прийдет к Вам покупать бетон? Может хомяк с золотыми слитками прийдет или бариста заработает, возможно, но за сколько лет и хватит ли вашей жизни для таких ожиданий.

Лучше быть владельцем бетона, чем владельцем туалета, оклеенного бумагой, если есть что оклеивать, потому что в арендной квартире арендодатель такое может и не разрешить.
Про разную судьбу кооперативного хрущика (радостную) и пачки советских рублей (печальную) уже выше сказали.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:26

  Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"

И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать.
Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали.
.


Хоттаб, тебе прийдется немного напрячься, и дать пару цифр по статистике, ок? Я напрягся и по Киеву данные нашел, 5 минут, ну а Чернигов на тебе, хорошо? Или можешь дать цифры по Херсону (я забыл в каком городе ты живешь).

Итак, в Киеве население за 29 лет выросло на 100%. За это же время население Чернигова выросло на .... (вот тут тебе нужно вписать соответствующую цифру).

В Киеве 25% от всех студентов страны (фактически четверть всей молодежи). В Чернигове - .... студентов (в табличке кстати было, я ссылочку выкладывал).

Средний возраст Киевлянина -39 лет, а Черниговчанина - ..... лет.

Средняя зарплата в Киеве в марте 2020 года - 18000 грн (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/ ), а в Чернигове - .... грн.

От себя добавлю, что среди арендаторов квартир в Киеве приезжих более 90%, киевлян всего 10% а то и меньше. Тоесть вопреки мнению Хоттаба народ прет и прет в Киев.
Уверен, что черниговчан, арендующих в Киеве намного больше, чем Киевлян, арендующих в Чернигове. Почему?
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 24 тра, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет.
...
Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.

Есть размышления, есть факты. За 20 лет Киев увеличился в два раза, остальные города в лучшем случае не сильно уменьшились.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Елена8 написав:Никто не хочет в столицу))). Но кто же все эти люди, что создают такой трафик, что просто ад)))? Это наверно все те кто не хочет в Киев...
аккуратно предположу что кто хотел переехать тот переехал. Смысл ехать в Киев за 8к грн? А на бОльшие зарплаты и свои желающие есть. У меня много знакомых с периферии, лет 7-10 назад почти каждый хотел переехать в киев, а сейчас никто, в Польшу да, из арендованной в свою квартиру да, из однушки в трешку да, из квартиры в свой дом (не в селе) да, в киев нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 тра, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Это вы - д..., если считаете, что с открытием метро экономика поедет так же быстро, как ехала перед его закрытием.

И так, для справочки - я работаю в компании, где на удаленке может бесконечно долго находиться 90% персонала. Для оставшихся 10% сотрудников и для всех 100% бизнес-процессов хватает корпоративного транспорта. И свободного кэша достаточно для финансирования операций и инвестиций. И тем не менее, в апреле наши продажи обвалились на 28%, а в мае - на 35%. С 12-го мая (ослабление карантина) динамика продолжает ухудшаться. Ни о каком возврате спроса речи и близко нет!

С д... согласен, а по второму абзацу есть вопрос - насколько с начала карантина уменьшились ваши личные накопления, отложенные на покупку?
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:32

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"

Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет.
У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город.
Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.

Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле.
И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать.
Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали.
Бредни про илитные продукты и отдыхи в кабаках и сетевых ресторанах вообще умиляют. Понаех на аренде хоть бы в Мафию с зарплаты смог сходить.А так, Портер-паб предел его счастья, если хочет летом хотя бы в 3 звёзды слетать в Аланью.


Согласен, у меня брат имеет в Виннице свой штуцер, квартиру в новострое и говорит что Киев ему нафиг вобще не впался.
Винница очень неплохо набирает обороты по комфортности.
https://www.youtube.com/watch?v=TPjepTzH1iQ&t=374s
Даже велики городские запустили.
У меня зубной врач в Виннице очень неплохой.
Цены демократические.

Да понятно, что Киев нах никому не всрався. Правда по пути из Одессы в Киев интерсити в Виннице заполняется +/- полностью. Ну и 4000ную страничку разменяли с начала прошлого года и хз какую за почти 11 лет существования ветки. Уверен, где-то существует винницкий форум по недвиге и там активность куда выше.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Средняя зарплата в Киеве в марте 2020 года - 18000 грн (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/ ), а в Чернигове - .... грн.

Странно, что госкомстат показал повышение средней ЗП в Киеве на 1500 грн в марте. :shock:
BIGor
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